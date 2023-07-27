Руководителям следует изменить свое мировоззрение и упорно работать — Мирзиёев
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил махаллю Хитой Багдадского района Ферганской области
Президент посетил одну из махаллей Ферганской области и ознакомился с бытом жителей.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетил махаллю Хитой Багдадского района Ферганской области и ознакомился с бытом жителей, сообщает пресс-служба главы государства.
Здесь проживают около 2,8 тысячи человек. Местные жители эффективно используют свои приусадебные участки. Женщины зарабатывают швейным делом. Хорошо развиты животноводство, птицеводство, рыбоводство.
В махалле действуют более десяти магазинов, мебельное предприятие, парикмахерская, швейная и ремесленническая мастерские. Созданы хорошие условия для занятия молодежью спортом. За последние два года в махалле не было зафиксировано ни одного преступления.
Мирзиёев посетил дом Абдугаффора Халилова и побеседовал с представителями махалли.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил махаллю Хитой Багдадского района Ферганской области
Шавкат Мирзиёев посетил махаллю Хитой Багдадского района Ферганской области
"Очень рад быть здесь, своими глазами видеть, как идет развитие Ферганы, какие условия есть в махалле, — сказал Шавкат Мирзиёев. — Мы организуем всю работу снизу, чтобы каждый мог ощутить реформы в своей жизни. В Ферганской области насчитывается 1062 махалли. Их проблемы, запросы нуждающихся семей необходимо решать здесь, на месте, так люди будут нами довольны. Всем руководителям следует изменить свое мировоззрение и упорно работать, чтобы достойно служить нашему народу.
Представители старшего поколения рассказали, как изменился облик махалли в последние годы, о том, что в рамках программы "Открытый бюджет" была благоустроена инфраструктура. В частности, были покрыты асфальтом 5 километров внутренних дорог, обновлены электросети и трансформатор.
Президент поддержал предложения о ремонте здания махаллинского схода, строительстве дополнительного корпуса для школы, дал соответствующие указания. Говорилось о важности получения молодежью образования и овладения профессией, содержательной организации ее досуга.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил махаллю Хитой Багдадского района Ферганской области
Шавкат Мирзиёев посетил махаллю Хитой Багдадского района Ферганской области
Ранее президент посетил фермерское хозяйство "Хайрулло Бахром Бойматов" в Алтыарыкском районе.