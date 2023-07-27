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Руководителям следует изменить свое мировоззрение и упорно работать — Мирзиёев

Руководителям следует изменить свое мировоззрение и упорно работать — Мирзиёев

Президент посетил одну из махаллей Ферганской области и ознакомился с бытом жителей. 27.07.2023, Sputnik Узбекистан

2023-07-27T21:31+0500

2023-07-27T21:31+0500

2023-07-27T21:31+0500

узбекистан

ферганская область

визит

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетил махаллю Хитой Багдадского района Ферганской области и ознакомился с бытом жителей, сообщает пресс-служба главы государства.Здесь проживают около 2,8 тысячи человек. Местные жители эффективно используют свои приусадебные участки. Женщины зарабатывают швейным делом. Хорошо развиты животноводство, птицеводство, рыбоводство.В махалле действуют более десяти магазинов, мебельное предприятие, парикмахерская, швейная и ремесленническая мастерские. Созданы хорошие условия для занятия молодежью спортом. За последние два года в махалле не было зафиксировано ни одного преступления.Мирзиёев посетил дом Абдугаффора Халилова и побеседовал с представителями махалли.Представители старшего поколения рассказали, как изменился облик махалли в последние годы, о том, что в рамках программы "Открытый бюджет" была благоустроена инфраструктура. В частности, были покрыты асфальтом 5 километров внутренних дорог, обновлены электросети и трансформатор.Президент поддержал предложения о ремонте здания махаллинского схода, строительстве дополнительного корпуса для школы, дал соответствующие указания. Говорилось о важности получения молодежью образования и овладения профессией, содержательной организации ее досуга.Ранее президент посетил фермерское хозяйство "Хайрулло Бахром Бойматов" в Алтыарыкском районе.

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