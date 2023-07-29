https://uz.sputniknews.ru/20230729/rossiya-voyska-otrajeniye-ataka-vsu-zaporojye-37373367.html

Российские войска отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении

Российские войска отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении

Украинские войска понесли существенные потери в районе населенного пункта Старомайорское.

2023-07-29T15:59+0500

2023-07-29T15:59+0500

2023-07-29T15:59+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Украинские войска пытались атаковать в районе Старомайорского в Запорожской области, но понесли существенные потери, сообщает РИА Новости со ссылкой на врио губернатора региона Евгения Балицкого.По мнению Балицкого, Киев планирует занять позиции в Старомайорском, чтобы иметь преимущество для наступления в направлении Урожайного и Старомлыновки.Кроме того, он подчеркнул крепость обороны и боевого духа российских военнослужащих, а также хорошее качество их подготовки."Настоящее" наступление ВСУ идет к неизбежному финалу

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