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Российские войска отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении
Российские войска отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении
Украинские войска понесли существенные потери в районе населенного пункта Старомайорское.
2023-07-29T15:59+0500
2023-07-29T15:59+0500
2023-07-29T15:59+0500
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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Украинские войска пытались атаковать в районе Старомайорского в Запорожской области, но понесли существенные потери, сообщает РИА Новости со ссылкой на врио губернатора региона Евгения Балицкого.По мнению Балицкого, Киев планирует занять позиции в Старомайорском, чтобы иметь преимущество для наступления в направлении Урожайного и Старомлыновки.Кроме того, он подчеркнул крепость обороны и боевого духа российских военнослужащих, а также хорошее качество их подготовки."Настоящее" наступление ВСУ идет к неизбежному финалу
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в мире россия киев запорожская область безопасность вооруженные силы спецоперация атака всу запорожская область
в мире россия киев запорожская область безопасность вооруженные силы спецоперация атака всу запорожская область
Российские войска отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении
Украинские войска понесли существенные потери в районе населенного пункта Старомайорское.
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik
. Украинские войска пытались атаковать в районе Старомайорского в Запорожской области, но понесли существенные потери, сообщает РИА Новости
со ссылкой на врио губернатора региона Евгения Балицкого.
"На времевском направлении, в районе населенного пункта Старомайорское, противник силами двух штурмовых бригад предпринял попытку атаковать наши позиции. Наши ребята в ходе боя откинули противника назад. Противник понес существенные человеческие потери", — написал он в Telegram-канале.
По мнению Балицкого, Киев планирует занять позиции в Старомайорском, чтобы иметь преимущество для наступления в направлении Урожайного и Старомлыновки.
"Но их расчет никогда не учитывает, что их сил слишком мало для таких выпадов", — добавил врио главы Запорожской области.
Кроме того, он подчеркнул крепость обороны и боевого духа российских военнослужащих, а также хорошее качество их подготовки.