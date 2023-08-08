https://uz.sputniknews.ru/20230808/astana-pamyatnik-navoi-ustanovka-37678076.html

В Астане установили памятник Алишеру Навои

В Астане установили памятник Алишеру Навои

Автор скульптуры высотой более четырех метров — народный художник Узбекистана Жасвант Анназаров.

2023-08-08T13:34+0500

2023-08-08T13:34+0500

2023-08-08T15:05+0500

общество

культура

казахстан

астана

памятник

алишер навои

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/08/37676579_48:206:964:721_1920x0_80_0_0_ab3c350b4b88bb5dd75de326414e3d05.jpg

ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. В столице Казахстана установили памятник Алишеру Навои, сообщает пресс-служба Союза писателей Узбекистана.Об установке памятника великому поэту в Астане объявили 22 декабря 2022 года в ходе переговоров Шавката Мирзиёева и Касым-Жомарта Токаева в расширенном составе, с участием делегаций двух стран.Статую Алишера Навои высотой более четырех метров создал народный художник Узбекистана, скульптор Жасвант Анназаров.В настоящее время памятники Навои установлены также в Токио, Шанхае, Вашингтоне, Москве, Минске, Баку, Мазари-Шарифе, Оше, Душанбе и Сеуле.Нейросеть показала, как бы выглядел Алишер Навои сегодняАлишер Навои: главные факты о поэте – инфографика

казахстан

астана

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

общество культура политика казахстан астана памятник алишер навои