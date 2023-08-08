https://uz.sputniknews.ru/20230808/astana-pamyatnik-navoi-ustanovka-37678076.html
В Астане установили памятник Алишеру Навои
В Астане установили памятник Алишеру Навои
Автор скульптуры высотой более четырех метров — народный художник Узбекистана Жасвант Анназаров.
2023-08-08T13:34+0500
2023-08-08T13:34+0500
2023-08-08T15:05+0500
общество
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астана
памятник
алишер навои
политика
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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. В столице Казахстана установили памятник Алишеру Навои, сообщает пресс-служба Союза писателей Узбекистана.Об установке памятника великому поэту в Астане объявили 22 декабря 2022 года в ходе переговоров Шавката Мирзиёева и Касым-Жомарта Токаева в расширенном составе, с участием делегаций двух стран.Статую Алишера Навои высотой более четырех метров создал народный художник Узбекистана, скульптор Жасвант Анназаров.В настоящее время памятники Навои установлены также в Токио, Шанхае, Вашингтоне, Москве, Минске, Баку, Мазари-Шарифе, Оше, Душанбе и Сеуле.Нейросеть показала, как бы выглядел Алишер Навои сегодняАлишер Навои: главные факты о поэте – инфографика
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общество культура политика казахстан астана памятник алишер навои
общество культура политика казахстан астана памятник алишер навои
В Астане установили памятник Алишеру Навои
13:34 08.08.2023 (обновлено: 15:05 08.08.2023)
Автор скульптуры, высота которой более четырех метров — народный художник Узбекистана Жасвант Анназаров.
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik.
В столице Казахстана установили памятник Алишеру Навои, сообщает пресс-служба
Союза писателей Узбекистана.
Об установке памятника великому поэту в Астане объявили 22 декабря 2022 года
в ходе переговоров Шавката Мирзиёева и Касым-Жомарта Токаева в расширенном составе, с участием делегаций двух стран.
Статую Алишера Навои высотой более четырех метров создал народный художник Узбекистана, скульптор Жасвант Анназаров.
В настоящее время памятники Навои установлены также в Токио, Шанхае, Вашингтоне, Москве, Минске, Баку, Мазари-Шарифе, Оше, Душанбе и Сеуле.