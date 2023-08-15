https://uz.sputniknews.ru/20230815/moloko-ot-covid-prodazha-37875273.html

В Узбекистане в продажу поступило молоко от коронавируса

В Узбекистане в продажу поступило молоко от коронавируса

Иммунное молоко, разработанное узбекскими учеными, выпускают в Нукусе.

2023-08-15T14:25+0500

2023-08-15T14:25+0500

2023-08-15T14:42+0500

узбекистан

общество

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здоровье

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вакцинация от covid-19 в узбекистане

молоко

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узбекские ученые

разработка

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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. В Каракалпакстане в продажу поступило иммунное молоко от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба министерства высшего образования, науки и инноваций Узбекистана.Выпускает инновационную молочную продукцию компания ФХ "PanaevFarms" в Нукусе, а разработали новинку узбекские ученые из Международного центра молекулярной аллергологии при Мининноваций.Получают такое молоко, вакцинировав племенные породы коров голштинской породы, завезенных из Австрии и Германии, узбекско-китайской вакциной ZF-UZ-VAC2001. Через две недели после полного курса вакцинации в молоке таких коров появляются антитела к коронавирусу.Результаты своих исследований ученые опубликовали в статье, размещенной на электронном портале научных статей и препринтов по биологии, а также в престижном научном журнале "Frontiers in Nutrition".Впервые иммунную молочную продукцию предприятие представило в рамках Международной недели инновационных идей "InnoWeek.uz-2022", которая прошла в Узбекистане в октябре 2022 года. А перед этим молоко прошло серию проверок, которые показали, что свои защитные свойства оно сохраняет при пастеризации в течение 30 минут при температуре 62,5 градусов.Подробнее о работе ученых над иммунным молоком и другими "съедобными" вакцинами мы рассказывали ранее в наших материалах:

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