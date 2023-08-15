https://uz.sputniknews.ru/20230815/moloko-ot-covid-prodazha-37875273.html
В Узбекистане в продажу поступило молоко от коронавируса
В Узбекистане в продажу поступило молоко от коронавируса
Иммунное молоко, разработанное узбекскими учеными, выпускают в Нукусе.
2023-08-15T14:25+0500
2023-08-15T14:25+0500
2023-08-15T14:42+0500
узбекистан
общество
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здоровье
коронавирус covid-19
вакцинация от covid-19 в узбекистане
молоко
ученые
узбекские ученые
разработка
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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. В Каракалпакстане в продажу поступило иммунное молоко от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба министерства высшего образования, науки и инноваций Узбекистана.Выпускает инновационную молочную продукцию компания ФХ "PanaevFarms" в Нукусе, а разработали новинку узбекские ученые из Международного центра молекулярной аллергологии при Мининноваций.Получают такое молоко, вакцинировав племенные породы коров голштинской породы, завезенных из Австрии и Германии, узбекско-китайской вакциной ZF-UZ-VAC2001. Через две недели после полного курса вакцинации в молоке таких коров появляются антитела к коронавирусу.Результаты своих исследований ученые опубликовали в статье, размещенной на электронном портале научных статей и препринтов по биологии, а также в престижном научном журнале "Frontiers in Nutrition".Впервые иммунную молочную продукцию предприятие представило в рамках Международной недели инновационных идей "InnoWeek.uz-2022", которая прошла в Узбекистане в октябре 2022 года. А перед этим молоко прошло серию проверок, которые показали, что свои защитные свойства оно сохраняет при пастеризации в течение 30 минут при температуре 62,5 градусов.Подробнее о работе ученых над иммунным молоком и другими "съедобными" вакцинами мы рассказывали ранее в наших материалах:
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узбекистан общество здравоохранение здоровье коронавирус коронавирусная инфекция ковид covid-19 вакцина вакцинация иммунитет иммунное молоко коровы антитела министерство высшего образования науки и инноваций международный центр молекулярной аллергологии
узбекистан общество здравоохранение здоровье коронавирус коронавирусная инфекция ковид covid-19 вакцина вакцинация иммунитет иммунное молоко коровы антитела министерство высшего образования науки и инноваций международный центр молекулярной аллергологии
В Узбекистане в продажу поступило молоко от коронавируса
14:25 15.08.2023 (обновлено: 14:42 15.08.2023)
Иммунное молоко, разработанное узбекскими учеными, выпускают в Нукусе.
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik.
В Каракалпакстане в продажу поступило иммунное молоко от коронавирусной инфекции, сообщает
пресс-служба министерства высшего образования, науки и инноваций Узбекистана.
Выпускает инновационную молочную продукцию компания ФХ "PanaevFarms" в Нукусе, а разработали новинку узбекские ученые из Международного центра молекулярной аллергологии при Мининноваций.
Получают такое молоко, вакцинировав племенные породы коров голштинской породы, завезенных из Австрии и Германии, узбекско-китайской вакциной ZF-UZ-VAC2001. Через две недели после полного курса вакцинации в молоке таких коров появляются антитела к коронавирусу.
Результаты своих исследований ученые опубликовали в статье
, размещенной на электронном портале научных статей и препринтов по биологии, а также в престижном научном журнале "Frontiers in Nutrition
".
Впервые иммунную молочную продукцию предприятие представило в рамках Международной недели инновационных идей "InnoWeek.uz-2022", которая прошла в Узбекистане в октябре 2022 года. А перед этим молоко прошло серию проверок, которые показали, что свои защитные свойства оно сохраняет при пастеризации в течение 30 минут при температуре 62,5 градусов.
Подробнее о работе ученых над иммунным молоком и другими "съедобными" вакцинами мы рассказывали ранее в наших материалах: