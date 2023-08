https://uz.sputniknews.ru/20230818/mirziyoyev-nagradil-boleye-100-biznesmenov-nagrudnym-znakom-faol-tadbirkor-spisok-37972556.html

Мирзиёев наградил более 100 бизнесменов нагрудным знаком "Фаол тадбиркор" — список

Эту награду вручают в частности за достижения практических результатов в бизнесе и активное участие в жизни общества

ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев наградил более 100 бизнесменов нагрудным знаком "Фаол тадбиркор". Глава государства подписал соответствующее распоряжение.За большие заслуги в обеспечении устойчивого роста национальной экономики, дальнейшем улучшении деловой среды, выведении развития предпринимательства на новый уровень, приумножении производственного и экспортного потенциала нашей страны, достойный вклад во внедрение инновационных технологий, создание рабочих мест, повышение благосостояния населения, а также за достижения практических результатов в бизнесе и активное участие в жизни общества президент распорядился наградить нагрудным знаком "Фаол тадбиркор":Жаксуликова Шарияра Аллияр ули — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Data Biznes Control" города Нукуса, Республика Каракалпакстан,Келимбетова Бердимурата Абдимуратовича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Nukus Windows Profil" города Нукуса, Республика Каракалпакстан,Рахметова Серикбая Халбаевича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Agro Eksim Gold" Элликкалинского района, Республика Каракалпакстан,Сатуллаеву Венеру Аитниязовну — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Сатуллаева Венера" Чимбайского района, Республика Каракалпакстан,Хасанова Ахмета Тажибаевича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Gold Sandwich" Тахиаташского района, Республика Каракалпакстан,Юсупову Тамару Рахимбаевну — директора общества с ограниченной ответственностью "Tamara Textilе" Амударьинского района, Республика Каракалпакстан,Арипова Бахтиёра Мухамедовича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Valley Fish" Андижанского района, Андижанская область,Джораеву Матлубу Мухтаровну — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Orxideya Textil" Ходжаабадского района, Андижанская область,Комолова Рустамжона Акромовича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Great Rich" Джалакудукского района, Андижанская область,Садикова Бобирбека Авазбековича — директора общества с ограниченной ответственностью "Windows and Doors Factory" города Андижана, Андижанская область,Туланова Абдухакима Абдухамидовича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Nectar Agro" Булакбашинского района, Андижанская область,Усманова Отабека Ганиевича — директора общества с ограниченной ответственностью "Водий олтин куз" города Андижана, Андижанская область,Хамракулова Абдулазиза Турсунбаевича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Textile Style" Избасканского района, Андижанская область,Азимова Шамшода Исломовича — директора общества с ограниченной ответственностью "Айван палас" города Бухары, Бухарская область,Ахатова Дилмурода Бекмуратовича — директора общества с ограниченной ответственностью "Karmen plyus" города Бухары, Бухарская область,Ачилова Фархода Иброхимовича — финансового директора общества с ограниченной ответственностью "Leichter Kamalak Textilien" Бухарской области,Баратова Замирбека Илхомовича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Сиёвуш текстиль" Каганского района, Бухарская область,Дерипалко Дмитрия Александровича — генерального директора иностранного предприятия "Knauf Gips Buxoro" Бухарской области,Джабборова Жавлона Шавкатовича — директора общества с ограниченной ответственностью "Пешку агрокластер ёғ—мой", Бухарская область,Кадирова Одила Гайбуллаевича — советника руководителя общества с ограниченной ответственностью "Ғиждувон ипак тола", Бухарская область,Мавлонбердиева Нодира Рахимжоновича — директора общества с ограниченной ответственностью "Кончи" города Кагана, Бухарская область,Мансурова Асрора Мехриддиновича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Кумуш калава" Каракульского района, Бухарская область,Намозову Дилрабо Тураевну — руководителя Бухарского областного отделения Национальной ассоциации деловых женщин— инвалидов,Собирова Худоёра Худойкуловича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Когоннефтегазэнергосервис" Каганского района, Бухарская область,Султонова Абдулазиза Акрамовича — заместителя директора общества с ограниченной ответственностью "Вобкент тола кластер" Вабкентского района, Бухарская область,Тешаева Фарруха Бахриддиновича — директора общества с ограниченной ответственностью "Ғиждувон агрокластер ёғ—мой", Бухарская область,Тохтасинова Азаматжона Абдугаппаровича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "WBM Romitex" Бухарской области,Тураева Дурбека Исомиддиновича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Пром текстиль" Каганского района, Бухарская область,Умарова Гулмурода Нормуродовича — руководителя фермерского хозяйства "Аржуманбону чорваси" Жондорского района, Бухарская область,Илясову Насибу Курбановну — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Нозимабегим Насибаси" Галляаральского района, Джизакская область,Иномова Элимдора Икромовича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Дафна ифори" Шароф—Рашидовского района, Джизакская область,Каримова Фурката Сатторовича — генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Master System East" города Джизака, Джизакская область,Норбоева Давронбоя Латифбоевича — управляющего фермерским хозяйством "Нурали—Элназар чорвадор" Фаришского района, Джизакская область,Одилова Акмала Эргашевича — директора общества с ограниченной ответственностью "Доктор Акмал" города Джизака, Джизакская область,Туракулова Элёра Шухратовича — председателя правления акционерного общества "Жиззах пластмасса" города Джизака, Джизакская область,Усмонова Рустама Бахрамовича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Зарбдор парранда" Зарбдорского района, Джизакская область,Жураева Илхома Назаровича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Asian Golden Oil" города Карши, Кашкадарьинская область,Низамову Саодат Кенжаевну — члена Шахрисабзского городского отдела ассоциации "Ҳунарманд", вышивальщицу, Кашкадарьинская область,Султонова Шавката Файзуллаевича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Agro Gold Рremium" Нишанского района, Кашкадарьинская область,Халилова Илхомжана Холматовича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Cluster Khilal" Каршинского района, Кашкадарьинская область,Холмуродова Неъматулло Турдиевича — директора общества с ограниченной ответственностью "Оқ сув шамоли" Шахрисабзского района, Кашкадарьинская область,Шодмонова Машраба Бозоровича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Косон саноат монтаж" Касанского района, Кашкадарьинская область,Буронова Уткира Уктамовича — директора общества с ограниченной ответственностью "Мармаробод" города Газгана, Навоийская область,Ерофеева Евгения Алексеевича — генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Hayat Power Cable Systems" города Навои, Навоийская область,Курбонова Жасура Абдугаффоровича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Сарой уни" Навбахорского района, Навоийская область,Пирматова Вохида Абдувахабовича — директора общества с ограниченной ответственностью "Qizilqum safari" Канимехского района, Навоийская область,Рахматова Мехрожа Саматовича — директора общества с ограниченной ответственностью "Bright Industry Buildings the Future" города Навои, Навоийская область,Хусанову Латофат Нуруллаевну — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Chados" города Навои, Навоийская область,Эшназарова Дилшода Комиловича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Маҳаммад Али қувончи" Хатырчинского района, Навоийская область,Абдурасулова Азизбека Алишеровича — генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Gavhar Jewel Group" города Намангана, Наманганская область,Бабаханова Орифа Обидовича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Art Soft Holding" города Намангана, Наманганская область,Давронову Наргизу Шухратовну — руководителя производственного кооператива "Шаҳобидин шукрона текстиль" Папского района, Наманганская область,Джаббарову Марину Дэвидовну — руководителя частного предприятия "Silk Granat" города Намангана, Наманганская область,Добрых Анну Константиновну — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Ифтихор кийим саноат" города Намангана, Наманганская область,Нишанова Аваза Нуриддиновича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Balance Tex" города Намангана, Наманганская область,Шерова Шерзода Абдурахимовича — директора общества с ограниченной ответственностью "AS Group Tex" Касансайского района, Наманганская область,Абдижалилова Толибхона Абдувайитовича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Pichoqchi Dry Fruits" Акдарьинского района, Самаркандская область,Ахророва Баходира Рустамовича — директора общества с ограниченной ответственностью "Sam—Nur—Tafviz" Ургутского района, Самаркандская область,Исламову Махбубу Хайруллаевну — учредителя производственного предприятия "Nodirxon Agro Produkt" Иштыханского района, Самаркандская область,Каршиева Сиражиддина Эргашовича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Espero.KSE" Нурабадского района, Самаркандская область,Мунисова Абдуазиза Абдулбориевича — генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Тespack" города Самарканда, Самаркандская область,Рустамова Илхома Асламовича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "EB Ilyosbek Story House" города Самарканда, Самаркандская область,Салоева Ахмада Акбаровича — руководителя частного предприятия "Shashlik Uz" города Самарканда, Самаркандская область,Салохиддинова Бехруза Сайфиевича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "New Tech Samarkand" Пастдаргомского района, Самаркандская область,Тураева Зафара Суюновича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Big Stroy Building" Ургутского района, Самаркандская область,Абдувахабова Аброра Мансуровича — исполнительного директора общества с ограниченной ответственностью "Peng Sheng charm" Сырдарьинского района, Сырдарьинская область,Ахмедова Гафура Турсунбоевича — заместителя генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Sirdarya Ceramic Produсtion" Сырдарьинского района, Сырдарьинская область,Бектураева Уммата Аббасовича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Ховос гулшани" Хавастского района, Сырдарьинская область,Буриева Акмалжона Туракуловича — директора общества с ограниченной ответственностью "Тошкент сити голд блок" Сайхунабадского района, Сырдарьинская область,Вафоева Шерзода Сулеймановича — директора общества с ограниченной ответственностью "Бекзодшер қурилиш сервис" Сырдарьинского района, Сырдарьинская область,Джалилова Шавката Суратовича — генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Mili Teks Sirdaryo" Гулистанского района, Сырдарьинская область,Купайсинова Кахрамона Гуламовича — руководителя частного предприятия "Мевазор мебель сервис" Гулистанского района, Сырдарьинская область,Хайдарова Шерзода Акрамжоновича — директора общества с ограниченной ответственностью "River Med Pharm" Сырдарьинского района, Сырдарьинская область,Хамдамова Адхамжона Мухторжон угли — генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Fortuna Textile" города Гулистана, Сырдарьинская область,Шукурову Зухру Бегимкуловну — руководителя фермерского хозяйства "Шукуров Ҳазратқул" Баяутского района, Сырдарьинская область,Болтаева Исломиддина Турсуновича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Термиз—Бойсун қурилиш" города Термеза, Сурхандарьинская область,Ишонкулова Аъзамжона Арслоновича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Шарғун бунёдкори" Сариасийского района, Сурхандарьинская область,Набиева Аббоса Абдурашид угли — директора общества с ограниченной ответственностью "Фабулло строй сервис" Ангорского района, Сурхандарьинская область,Норбоева Абдусамата Даминовича — руководителя фермерского хозяйства "Меҳнат фаровон ҳаёт" Денауского района, Сурхандарьинская область,Подшоеву Малику Юлдошевну — члена Байсунского районного отдела ассоциации "Ҳунарманд", вышивальщицу, Сурхандарьинская область,Расулова Тожи Маматхоликовича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Расулов Тожи" Шерабадского района, Сурхандарьинская область,Сатторова Урола Абдуллаевича — управляющего обществом с ограниченной ответственностью "Саиджон Муҳаммаджон музқаймоқлари" города Термеза, Сурхандарьинская область,Уташева Мансура Шатураевича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Zif Textile" города Термеза, Сурхандарьинская область,Шотураева Аслбека Рахимжон угли — исполнительного директора общества с ограниченной ответственностью "Termiz Agro Impex" Термезского района, Сурхандарьинская область,Юлдошева Бехзода Журамахамадовича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Қурбонов Нормўмин" Музрабатского района, Сурхандарьинская область,Абдухалилова Абдурасула Абдурашидовича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Turon Resort" Бостанлыкского района, Ташкентская область,Ризаеву Гавхар Нигмоновну — руководителя фермерского хозяйства "Заркент Гавҳари" Паркентского района, Ташкентская область,Саидахмедова Икболжона Ибрагимовича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Fresh Food Pack" Уртачирчикского района, Ташкентская область,Салиева Сайдуллу Инаятиллаевича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Bonito Group" Ташкентского района, Ташкентская область,Сиделёва Александра Юрьевича — директора иностранного предприятия "Теплоизоляционная компания" города Ангрена, Ташкентская область,Хван Григория Мангимовича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Hanuz Enterprises" Юкаричирчикского района, Ташкентская область,Хожиева Набижона Нугманжоновича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Perfect Paper Group" Чиназского района, Ташкентская область,Эргашева Шукуруллу Зикруллаевича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Оҳангарон қувур металлургия заводи" города Ахангарана, Ташкентская область,Юсупова Акмала Маратовича — генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Yustex" Аккурганского района, Ташкентская область,Абдуллаева Исроила Исмаиловича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "ММА Камтар — Бегойим" Учкуприкского района, Ферганская область,Ахмедова Баходира Рахмоновича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Moderna Ceramic Industries Ferghana" города Ферганы, Ферганская область,Ахмедова Кодиржона Махмудовича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Turon Eco Cement Group" Узбекистанского района, Ферганская область,Мансурова Максудхона Шухратжон угли — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Betonplita" Учкуприкского района, Ферганская область,Махмудова Орифхона Олимхон угли — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Sement xomashyo savdosi" Узбекистанского района, Ферганская область,Махмудова Эркина Омоновича — руководителя совместного предприятия "Farg'ona yasin qurilish mollari" Бешарыкского района, Ферганская область,Орипжонова Исломжона Иномжоновича — руководителя частного предприятия "Чинор плюс" Риштанского района, Ферганская область,Раджапова Шавката Шоировича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Mollis" Учкуприкского района, Ферганская область,Сабирова Рустама Хасановича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Merfen—Ko" города Маргилана, Ферганская область,Содикову Иродахон Исроиловну — руководителя семейного предприятия "Худоёрхон" Учкуприкского района, Ферганская область,Умирзакова Сарваржона Бахтиёровича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Экспо Коллор Прин Текс" Ташлакского района, Ферганская область,Хайдарова Асрора Адхамовича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Ёшлик ниҳол инвест" Бувайдинского района, Ферганская область,Шерматова Максада Муминовича — руководителя частного предприятия "Lion Print" Бувайдинского района, Ферганская область,Аллабергенова Илхамбека Эгамбергеновича — руководителя частного предприятия "Milliy Bottlers" Ургенчского района, Хорезмская область,Курязова Шерзодбека Кучкаровича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Khazorasp Diamond" Хазараспского района, Хорезмская область,Мухаммедова Шохруха Кузиевича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Асл парранда" Ургенчского района, Хорезмская область,Рузметову Нигору Атабаевну — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Sevinch Med Kompleks" города Ургенча, Хорезмская область,Сабирова Алишера Шавкатовича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Xorazm Tex" Багатского района, Хорезмская область,Хаджиева Атабека Юлдашевича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Табассум савдо плюс" города Ургенча, Хорезмская область,Абдувахидова Абдукодира Абдугани угли — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Сифатли товуқ" Бектемирского района, город Ташкент,Абдукаюмова Анвара Гайратовича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Visage Electric" Алмазарского района, город Ташкент,Абдуллаева Абдурашида Абдушукуровича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Fendo Ideal" Алмазарского района, город Ташкент,Акбарова Наримона Хасановича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Sun Tex" Янгихаётского района, город Ташкент,Жиянбаева Отабека Эшдавлатовича — генерального директора предприятия по производству медицинских изделий "Magnum Medikal Servis" Чиланзарского района, город Ташкент,Касимова Абдунаби Кадировича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Radiks" Чиланзарского района, город Ташкент,Маматджанова Дилшода Фахритдиновича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Aysel Inshaat" Сергелийского района, город Ташкент,Мирзаахмедову Наргис Рустамовну — генерального директора негосударственного образовательного учреждения "Career" Яшнабадского района, город Ташкент,Набиходжаева Сайдолима Усмановича — директора общества с ограниченной ответственностью "Atlas Invest" Чиланзарского района, город Ташкент,Садикова Шамила — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Kommet Pro" Бектемирского района, город Ташкент,Ташмухамедова Абдукаххора Абдурауфовича — директора общества с ограниченной ответственностью "Green White Solutions" Шайхантохурского района, город Ташкент,Ташмухамедову Мухаббат Бахтиёровну — руководителя частного предприятия "Нурафшон—нур" Чиланзарского района, город Ташкент,Юлдашеву Вазиру Абдуллаевну — руководителя Ташкентского городского центра женщин—предпринимателей.Напомним, нагрудный знак "Фаол тадбиркор" учрежден в Узбекистане соответствующим постановлением президента. Награды вручают предпринимателям, которые стали образцом в развитии предпринимательства, создании рабочих мест, внедрении инноваций, своевременной оплате налогов, экспорте продукции и услуг, подготовке передовых специалистов, а также добились успеха в бизнесе и социальной сфере.Награждение нагрудным знаком "Фаол тадбиркор" проходит ежегодно в канун Дня предпринимателей. Вручает награду глава государства или уполномоченные от его имени лица в торжественной обстановке.

