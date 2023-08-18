https://uz.sputniknews.ru/20230818/mirziyoyev-nagradil-boleye-100-biznesmenov-nagrudnym-znakom-faol-tadbirkor-spisok-37972556.html
Мирзиёев наградил более 100 бизнесменов нагрудным знаком "Фаол тадбиркор" — список
Мирзиёев наградил более 100 бизнесменов нагрудным знаком "Фаол тадбиркор" — список
Эту награду вручают в частности за достижения практических результатов в бизнесе и активное участие в жизни общества
2023-08-18T08:34+0500
2023-08-18T08:34+0500
2023-08-18T09:48+0500
узбекистан
награждение
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
нагрудный знак
распоряжение
нагрудный знак "фаол тадбиркор"
экономика
предприниматель
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https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/07/37661247_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_a6661029008e25b204310c306b04e6c4.jpg
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев наградил более 100 бизнесменов нагрудным знаком "Фаол тадбиркор". Глава государства подписал соответствующее распоряжение.За большие заслуги в обеспечении устойчивого роста национальной экономики, дальнейшем улучшении деловой среды, выведении развития предпринимательства на новый уровень, приумножении производственного и экспортного потенциала нашей страны, достойный вклад во внедрение инновационных технологий, создание рабочих мест, повышение благосостояния населения, а также за достижения практических результатов в бизнесе и активное участие в жизни общества президент распорядился наградить нагрудным знаком "Фаол тадбиркор":Жаксуликова Шарияра Аллияр ули — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Data Biznes Control" города Нукуса, Республика Каракалпакстан,Келимбетова Бердимурата Абдимуратовича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Nukus Windows Profil" города Нукуса, Республика Каракалпакстан,Рахметова Серикбая Халбаевича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Agro Eksim Gold" Элликкалинского района, Республика Каракалпакстан,Сатуллаеву Венеру Аитниязовну — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Сатуллаева Венера" Чимбайского района, Республика Каракалпакстан,Хасанова Ахмета Тажибаевича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Gold Sandwich" Тахиаташского района, Республика Каракалпакстан,Юсупову Тамару Рахимбаевну — директора общества с ограниченной ответственностью "Tamara Textilе" Амударьинского района, Республика Каракалпакстан,Арипова Бахтиёра Мухамедовича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Valley Fish" Андижанского района, Андижанская область,Джораеву Матлубу Мухтаровну — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Orxideya Textil" Ходжаабадского района, Андижанская область,Комолова Рустамжона Акромовича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Great Rich" Джалакудукского района, Андижанская область,Садикова Бобирбека Авазбековича — директора общества с ограниченной ответственностью "Windows and Doors Factory" города Андижана, Андижанская область,Туланова Абдухакима Абдухамидовича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Nectar Agro" Булакбашинского района, Андижанская область,Усманова Отабека Ганиевича — директора общества с ограниченной ответственностью "Водий олтин куз" города Андижана, Андижанская область,Хамракулова Абдулазиза Турсунбаевича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Textile Style" Избасканского района, Андижанская область,Азимова Шамшода Исломовича — директора общества с ограниченной ответственностью "Айван палас" города Бухары, Бухарская область,Ахатова Дилмурода Бекмуратовича — директора общества с ограниченной ответственностью "Karmen plyus" города Бухары, Бухарская область,Ачилова Фархода Иброхимовича — финансового директора общества с ограниченной ответственностью "Leichter Kamalak Textilien" Бухарской области,Баратова Замирбека Илхомовича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Сиёвуш текстиль" Каганского района, Бухарская область,Дерипалко Дмитрия Александровича — генерального директора иностранного предприятия "Knauf Gips Buxoro" Бухарской области,Джабборова Жавлона Шавкатовича — директора общества с ограниченной ответственностью "Пешку агрокластер ёғ—мой", Бухарская область,Кадирова Одила Гайбуллаевича — советника руководителя общества с ограниченной ответственностью "Ғиждувон ипак тола", Бухарская область,Мавлонбердиева Нодира Рахимжоновича — директора общества с ограниченной ответственностью "Кончи" города Кагана, Бухарская область,Мансурова Асрора Мехриддиновича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Кумуш калава" Каракульского района, Бухарская область,Намозову Дилрабо Тураевну — руководителя Бухарского областного отделения Национальной ассоциации деловых женщин— инвалидов,Собирова Худоёра Худойкуловича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Когоннефтегазэнергосервис" Каганского района, Бухарская область,Султонова Абдулазиза Акрамовича — заместителя директора общества с ограниченной ответственностью "Вобкент тола кластер" Вабкентского района, Бухарская область,Тешаева Фарруха Бахриддиновича — директора общества с ограниченной ответственностью "Ғиждувон агрокластер ёғ—мой", Бухарская область,Тохтасинова Азаматжона Абдугаппаровича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "WBM Romitex" Бухарской области,Тураева Дурбека Исомиддиновича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Пром текстиль" Каганского района, Бухарская область,Умарова Гулмурода Нормуродовича — руководителя фермерского хозяйства "Аржуманбону чорваси" Жондорского района, Бухарская область,Илясову Насибу Курбановну — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Нозимабегим Насибаси" Галляаральского района, Джизакская область,Иномова Элимдора Икромовича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Дафна ифори" Шароф—Рашидовского района, Джизакская область,Каримова Фурката Сатторовича — генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Master System East" города Джизака, Джизакская область,Норбоева Давронбоя Латифбоевича — управляющего фермерским хозяйством "Нурали—Элназар чорвадор" Фаришского района, Джизакская область,Одилова Акмала Эргашевича — директора общества с ограниченной ответственностью "Доктор Акмал" города Джизака, Джизакская область,Туракулова Элёра Шухратовича — председателя правления акционерного общества "Жиззах пластмасса" города Джизака, Джизакская область,Усмонова Рустама Бахрамовича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Зарбдор парранда" Зарбдорского района, Джизакская область,Жураева Илхома Назаровича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Asian Golden Oil" города Карши, Кашкадарьинская область,Низамову Саодат Кенжаевну — члена Шахрисабзского городского отдела ассоциации "Ҳунарманд", вышивальщицу, Кашкадарьинская область,Султонова Шавката Файзуллаевича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Agro Gold Рremium" Нишанского района, Кашкадарьинская область,Халилова Илхомжана Холматовича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Cluster Khilal" Каршинского района, Кашкадарьинская область,Холмуродова Неъматулло Турдиевича — директора общества с ограниченной ответственностью "Оқ сув шамоли" Шахрисабзского района, Кашкадарьинская область,Шодмонова Машраба Бозоровича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Косон саноат монтаж" Касанского района, Кашкадарьинская область,Буронова Уткира Уктамовича — директора общества с ограниченной ответственностью "Мармаробод" города Газгана, Навоийская область,Ерофеева Евгения Алексеевича — генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Hayat Power Cable Systems" города Навои, Навоийская область,Курбонова Жасура Абдугаффоровича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Сарой уни" Навбахорского района, Навоийская область,Пирматова Вохида Абдувахабовича — директора общества с ограниченной ответственностью "Qizilqum safari" Канимехского района, Навоийская область,Рахматова Мехрожа Саматовича — директора общества с ограниченной ответственностью "Bright Industry Buildings the Future" города Навои, Навоийская область,Хусанову Латофат Нуруллаевну — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Chados" города Навои, Навоийская область,Эшназарова Дилшода Комиловича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Маҳаммад Али қувончи" Хатырчинского района, Навоийская область,Абдурасулова Азизбека Алишеровича — генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Gavhar Jewel Group" города Намангана, Наманганская область,Бабаханова Орифа Обидовича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Art Soft Holding" города Намангана, Наманганская область,Давронову Наргизу Шухратовну — руководителя производственного кооператива "Шаҳобидин шукрона текстиль" Папского района, Наманганская область,Джаббарову Марину Дэвидовну — руководителя частного предприятия "Silk Granat" города Намангана, Наманганская область,Добрых Анну Константиновну — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Ифтихор кийим саноат" города Намангана, Наманганская область,Нишанова Аваза Нуриддиновича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Balance Tex" города Намангана, Наманганская область,Шерова Шерзода Абдурахимовича — директора общества с ограниченной ответственностью "AS Group Tex" Касансайского района, Наманганская область,Абдижалилова Толибхона Абдувайитовича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Pichoqchi Dry Fruits" Акдарьинского района, Самаркандская область,Ахророва Баходира Рустамовича — директора общества с ограниченной ответственностью "Sam—Nur—Tafviz" Ургутского района, Самаркандская область,Исламову Махбубу Хайруллаевну — учредителя производственного предприятия "Nodirxon Agro Produkt" Иштыханского района, Самаркандская область,Каршиева Сиражиддина Эргашовича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Espero.KSE" Нурабадского района, Самаркандская область,Мунисова Абдуазиза Абдулбориевича — генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Тespack" города Самарканда, Самаркандская область,Рустамова Илхома Асламовича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "EB Ilyosbek Story House" города Самарканда, Самаркандская область,Салоева Ахмада Акбаровича — руководителя частного предприятия "Shashlik Uz" города Самарканда, Самаркандская область,Салохиддинова Бехруза Сайфиевича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "New Tech Samarkand" Пастдаргомского района, Самаркандская область,Тураева Зафара Суюновича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Big Stroy Building" Ургутского района, Самаркандская область,Абдувахабова Аброра Мансуровича — исполнительного директора общества с ограниченной ответственностью "Peng Sheng charm" Сырдарьинского района, Сырдарьинская область,Ахмедова Гафура Турсунбоевича — заместителя генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Sirdarya Ceramic Produсtion" Сырдарьинского района, Сырдарьинская область,Бектураева Уммата Аббасовича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Ховос гулшани" Хавастского района, Сырдарьинская область,Буриева Акмалжона Туракуловича — директора общества с ограниченной ответственностью "Тошкент сити голд блок" Сайхунабадского района, Сырдарьинская область,Вафоева Шерзода Сулеймановича — директора общества с ограниченной ответственностью "Бекзодшер қурилиш сервис" Сырдарьинского района, Сырдарьинская область,Джалилова Шавката Суратовича — генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Mili Teks Sirdaryo" Гулистанского района, Сырдарьинская область,Купайсинова Кахрамона Гуламовича — руководителя частного предприятия "Мевазор мебель сервис" Гулистанского района, Сырдарьинская область,Хайдарова Шерзода Акрамжоновича — директора общества с ограниченной ответственностью "River Med Pharm" Сырдарьинского района, Сырдарьинская область,Хамдамова Адхамжона Мухторжон угли — генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Fortuna Textile" города Гулистана, Сырдарьинская область,Шукурову Зухру Бегимкуловну — руководителя фермерского хозяйства "Шукуров Ҳазратқул" Баяутского района, Сырдарьинская область,Болтаева Исломиддина Турсуновича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Термиз—Бойсун қурилиш" города Термеза, Сурхандарьинская область,Ишонкулова Аъзамжона Арслоновича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Шарғун бунёдкори" Сариасийского района, Сурхандарьинская область,Набиева Аббоса Абдурашид угли — директора общества с ограниченной ответственностью "Фабулло строй сервис" Ангорского района, Сурхандарьинская область,Норбоева Абдусамата Даминовича — руководителя фермерского хозяйства "Меҳнат фаровон ҳаёт" Денауского района, Сурхандарьинская область,Подшоеву Малику Юлдошевну — члена Байсунского районного отдела ассоциации "Ҳунарманд", вышивальщицу, Сурхандарьинская область,Расулова Тожи Маматхоликовича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Расулов Тожи" Шерабадского района, Сурхандарьинская область,Сатторова Урола Абдуллаевича — управляющего обществом с ограниченной ответственностью "Саиджон Муҳаммаджон музқаймоқлари" города Термеза, Сурхандарьинская область,Уташева Мансура Шатураевича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Zif Textile" города Термеза, Сурхандарьинская область,Шотураева Аслбека Рахимжон угли — исполнительного директора общества с ограниченной ответственностью "Termiz Agro Impex" Термезского района, Сурхандарьинская область,Юлдошева Бехзода Журамахамадовича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Қурбонов Нормўмин" Музрабатского района, Сурхандарьинская область,Абдухалилова Абдурасула Абдурашидовича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Turon Resort" Бостанлыкского района, Ташкентская область,Ризаеву Гавхар Нигмоновну — руководителя фермерского хозяйства "Заркент Гавҳари" Паркентского района, Ташкентская область,Саидахмедова Икболжона Ибрагимовича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Fresh Food Pack" Уртачирчикского района, Ташкентская область,Салиева Сайдуллу Инаятиллаевича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Bonito Group" Ташкентского района, Ташкентская область,Сиделёва Александра Юрьевича — директора иностранного предприятия "Теплоизоляционная компания" города Ангрена, Ташкентская область,Хван Григория Мангимовича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Hanuz Enterprises" Юкаричирчикского района, Ташкентская область,Хожиева Набижона Нугманжоновича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Perfect Paper Group" Чиназского района, Ташкентская область,Эргашева Шукуруллу Зикруллаевича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Оҳангарон қувур металлургия заводи" города Ахангарана, Ташкентская область,Юсупова Акмала Маратовича — генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Yustex" Аккурганского района, Ташкентская область,Абдуллаева Исроила Исмаиловича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "ММА Камтар — Бегойим" Учкуприкского района, Ферганская область,Ахмедова Баходира Рахмоновича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Moderna Ceramic Industries Ferghana" города Ферганы, Ферганская область,Ахмедова Кодиржона Махмудовича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Turon Eco Cement Group" Узбекистанского района, Ферганская область,Мансурова Максудхона Шухратжон угли — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Betonplita" Учкуприкского района, Ферганская область,Махмудова Орифхона Олимхон угли — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Sement xomashyo savdosi" Узбекистанского района, Ферганская область,Махмудова Эркина Омоновича — руководителя совместного предприятия "Farg'ona yasin qurilish mollari" Бешарыкского района, Ферганская область,Орипжонова Исломжона Иномжоновича — руководителя частного предприятия "Чинор плюс" Риштанского района, Ферганская область,Раджапова Шавката Шоировича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Mollis" Учкуприкского района, Ферганская область,Сабирова Рустама Хасановича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Merfen—Ko" города Маргилана, Ферганская область,Содикову Иродахон Исроиловну — руководителя семейного предприятия "Худоёрхон" Учкуприкского района, Ферганская область,Умирзакова Сарваржона Бахтиёровича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Экспо Коллор Прин Текс" Ташлакского района, Ферганская область,Хайдарова Асрора Адхамовича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Ёшлик ниҳол инвест" Бувайдинского района, Ферганская область,Шерматова Максада Муминовича — руководителя частного предприятия "Lion Print" Бувайдинского района, Ферганская область,Аллабергенова Илхамбека Эгамбергеновича — руководителя частного предприятия "Milliy Bottlers" Ургенчского района, Хорезмская область,Курязова Шерзодбека Кучкаровича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Khazorasp Diamond" Хазараспского района, Хорезмская область,Мухаммедова Шохруха Кузиевича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Асл парранда" Ургенчского района, Хорезмская область,Рузметову Нигору Атабаевну — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Sevinch Med Kompleks" города Ургенча, Хорезмская область,Сабирова Алишера Шавкатовича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Xorazm Tex" Багатского района, Хорезмская область,Хаджиева Атабека Юлдашевича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Табассум савдо плюс" города Ургенча, Хорезмская область,Абдувахидова Абдукодира Абдугани угли — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Сифатли товуқ" Бектемирского района, город Ташкент,Абдукаюмова Анвара Гайратовича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Visage Electric" Алмазарского района, город Ташкент,Абдуллаева Абдурашида Абдушукуровича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Fendo Ideal" Алмазарского района, город Ташкент,Акбарова Наримона Хасановича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Sun Tex" Янгихаётского района, город Ташкент,Жиянбаева Отабека Эшдавлатовича — генерального директора предприятия по производству медицинских изделий "Magnum Medikal Servis" Чиланзарского района, город Ташкент,Касимова Абдунаби Кадировича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Radiks" Чиланзарского района, город Ташкент,Маматджанова Дилшода Фахритдиновича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Aysel Inshaat" Сергелийского района, город Ташкент,Мирзаахмедову Наргис Рустамовну — генерального директора негосударственного образовательного учреждения "Career" Яшнабадского района, город Ташкент,Набиходжаева Сайдолима Усмановича — директора общества с ограниченной ответственностью "Atlas Invest" Чиланзарского района, город Ташкент,Садикова Шамила — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Kommet Pro" Бектемирского района, город Ташкент,Ташмухамедова Абдукаххора Абдурауфовича — директора общества с ограниченной ответственностью "Green White Solutions" Шайхантохурского района, город Ташкент,Ташмухамедову Мухаббат Бахтиёровну — руководителя частного предприятия "Нурафшон—нур" Чиланзарского района, город Ташкент,Юлдашеву Вазиру Абдуллаевну — руководителя Ташкентского городского центра женщин—предпринимателей.Напомним, нагрудный знак "Фаол тадбиркор" учрежден в Узбекистане соответствующим постановлением президента. Награды вручают предпринимателям, которые стали образцом в развитии предпринимательства, создании рабочих мест, внедрении инноваций, своевременной оплате налогов, экспорте продукции и услуг, подготовке передовых специалистов, а также добились успеха в бизнесе и социальной сфере.Награждение нагрудным знаком "Фаол тадбиркор" проходит ежегодно в канун Дня предпринимателей. Вручает награду глава государства или уполномоченные от его имени лица в торжественной обстановке.
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узбекистан награждение предприниматель нагрудный знак фаол тадбиркор распоряжение рост национальная экономика президент шавкат мирзиёев
узбекистан награждение предприниматель нагрудный знак фаол тадбиркор распоряжение рост национальная экономика президент шавкат мирзиёев
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев наградил более 100 бизнесменов нагрудным знаком "Фаол тадбиркор". Глава государства подписал соответствующее распоряжение
.
За большие заслуги в обеспечении устойчивого роста национальной экономики, дальнейшем улучшении деловой среды, выведении развития предпринимательства на новый уровень, приумножении производственного и экспортного потенциала нашей страны, достойный вклад во внедрение инновационных технологий, создание рабочих мест, повышение благосостояния населения, а также за достижения практических результатов в бизнесе и активное участие в жизни общества президент распорядился наградить нагрудным знаком "Фаол тадбиркор":
Жаксуликова Шарияра Аллияр ули — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Data Biznes Control" города Нукуса, Республика Каракалпакстан,
Келимбетова Бердимурата Абдимуратовича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Nukus Windows Profil" города Нукуса, Республика Каракалпакстан,
Рахметова Серикбая Халбаевича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Agro Eksim Gold" Элликкалинского района, Республика Каракалпакстан,
Сатуллаеву Венеру Аитниязовну — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Сатуллаева Венера" Чимбайского района, Республика Каракалпакстан,
Хасанова Ахмета Тажибаевича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Gold Sandwich" Тахиаташского района, Республика Каракалпакстан,
Юсупову Тамару Рахимбаевну — директора общества с ограниченной ответственностью "Tamara Textilе" Амударьинского района, Республика Каракалпакстан,
Арипова Бахтиёра Мухамедовича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Valley Fish" Андижанского района, Андижанская область,
Джораеву Матлубу Мухтаровну — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Orxideya Textil" Ходжаабадского района, Андижанская область,
Комолова Рустамжона Акромовича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Great Rich" Джалакудукского района, Андижанская область,
Садикова Бобирбека Авазбековича — директора общества с ограниченной ответственностью "Windows and Doors Factory" города Андижана, Андижанская область,
Туланова Абдухакима Абдухамидовича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Nectar Agro" Булакбашинского района, Андижанская область,
Усманова Отабека Ганиевича — директора общества с ограниченной ответственностью "Водий олтин куз" города Андижана, Андижанская область,
Хамракулова Абдулазиза Турсунбаевича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Textile Style" Избасканского района, Андижанская область,
Азимова Шамшода Исломовича — директора общества с ограниченной ответственностью "Айван палас" города Бухары, Бухарская область,
Ахатова Дилмурода Бекмуратовича — директора общества с ограниченной ответственностью "Karmen plyus" города Бухары, Бухарская область,
Ачилова Фархода Иброхимовича — финансового директора общества с ограниченной ответственностью "Leichter Kamalak Textilien" Бухарской области,
Баратова Замирбека Илхомовича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Сиёвуш текстиль" Каганского района, Бухарская область,
Дерипалко Дмитрия Александровича — генерального директора иностранного предприятия "Knauf Gips Buxoro" Бухарской области,
Джабборова Жавлона Шавкатовича — директора общества с ограниченной ответственностью "Пешку агрокластер ёғ—мой", Бухарская область,
Кадирова Одила Гайбуллаевича — советника руководителя общества с ограниченной ответственностью "Ғиждувон ипак тола", Бухарская область,
Мавлонбердиева Нодира Рахимжоновича — директора общества с ограниченной ответственностью "Кончи" города Кагана, Бухарская область,
Мансурова Асрора Мехриддиновича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Кумуш калава" Каракульского района, Бухарская область,
Намозову Дилрабо Тураевну — руководителя Бухарского областного отделения Национальной ассоциации деловых женщин— инвалидов,
Собирова Худоёра Худойкуловича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Когоннефтегазэнергосервис" Каганского района, Бухарская область,
Султонова Абдулазиза Акрамовича — заместителя директора общества с ограниченной ответственностью "Вобкент тола кластер" Вабкентского района, Бухарская область,
Тешаева Фарруха Бахриддиновича — директора общества с ограниченной ответственностью "Ғиждувон агрокластер ёғ—мой", Бухарская область,
Тохтасинова Азаматжона Абдугаппаровича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "WBM Romitex" Бухарской области,
Тураева Дурбека Исомиддиновича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Пром текстиль" Каганского района, Бухарская область,
Умарова Гулмурода Нормуродовича — руководителя фермерского хозяйства "Аржуманбону чорваси" Жондорского района, Бухарская область,
Илясову Насибу Курбановну — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Нозимабегим Насибаси" Галляаральского района, Джизакская область,
Иномова Элимдора Икромовича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Дафна ифори" Шароф—Рашидовского района, Джизакская область,
Каримова Фурката Сатторовича — генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Master System East" города Джизака, Джизакская область,
Норбоева Давронбоя Латифбоевича — управляющего фермерским хозяйством "Нурали—Элназар чорвадор" Фаришского района, Джизакская область,
Одилова Акмала Эргашевича — директора общества с ограниченной ответственностью "Доктор Акмал" города Джизака, Джизакская область,
Туракулова Элёра Шухратовича — председателя правления акционерного общества "Жиззах пластмасса" города Джизака, Джизакская область,
Усмонова Рустама Бахрамовича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Зарбдор парранда" Зарбдорского района, Джизакская область,
Жураева Илхома Назаровича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Asian Golden Oil" города Карши, Кашкадарьинская область,
Низамову Саодат Кенжаевну — члена Шахрисабзского городского отдела ассоциации "Ҳунарманд", вышивальщицу, Кашкадарьинская область,
Султонова Шавката Файзуллаевича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Agro Gold Рremium" Нишанского района, Кашкадарьинская область,
Халилова Илхомжана Холматовича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Cluster Khilal" Каршинского района, Кашкадарьинская область,
Холмуродова Неъматулло Турдиевича — директора общества с ограниченной ответственностью "Оқ сув шамоли" Шахрисабзского района, Кашкадарьинская область,
Шодмонова Машраба Бозоровича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Косон саноат монтаж" Касанского района, Кашкадарьинская область,
Буронова Уткира Уктамовича — директора общества с ограниченной ответственностью "Мармаробод" города Газгана, Навоийская область,
Ерофеева Евгения Алексеевича — генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Hayat Power Cable Systems" города Навои, Навоийская область,
Курбонова Жасура Абдугаффоровича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Сарой уни" Навбахорского района, Навоийская область,
Пирматова Вохида Абдувахабовича — директора общества с ограниченной ответственностью "Qizilqum safari" Канимехского района, Навоийская область,
Рахматова Мехрожа Саматовича — директора общества с ограниченной ответственностью "Bright Industry Buildings the Future" города Навои, Навоийская область,
Хусанову Латофат Нуруллаевну — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Chados" города Навои, Навоийская область,
Эшназарова Дилшода Комиловича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Маҳаммад Али қувончи" Хатырчинского района, Навоийская область,
Абдурасулова Азизбека Алишеровича — генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Gavhar Jewel Group" города Намангана, Наманганская область,
Бабаханова Орифа Обидовича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Art Soft Holding" города Намангана, Наманганская область,
Давронову Наргизу Шухратовну — руководителя производственного кооператива "Шаҳобидин шукрона текстиль" Папского района, Наманганская область,
Джаббарову Марину Дэвидовну — руководителя частного предприятия "Silk Granat" города Намангана, Наманганская область,
Добрых Анну Константиновну — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Ифтихор кийим саноат" города Намангана, Наманганская область,
Нишанова Аваза Нуриддиновича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Balance Tex" города Намангана, Наманганская область,
Шерова Шерзода Абдурахимовича — директора общества с ограниченной ответственностью "AS Group Tex" Касансайского района, Наманганская область,
Абдижалилова Толибхона Абдувайитовича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Pichoqchi Dry Fruits" Акдарьинского района, Самаркандская область,
Ахророва Баходира Рустамовича — директора общества с ограниченной ответственностью "Sam—Nur—Tafviz" Ургутского района, Самаркандская область,
Исламову Махбубу Хайруллаевну — учредителя производственного предприятия "Nodirxon Agro Produkt" Иштыханского района, Самаркандская область,
Каршиева Сиражиддина Эргашовича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Espero.KSE" Нурабадского района, Самаркандская область,
Мунисова Абдуазиза Абдулбориевича — генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Тespack" города Самарканда, Самаркандская область,
Рустамова Илхома Асламовича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "EB Ilyosbek Story House" города Самарканда, Самаркандская область,
Салоева Ахмада Акбаровича — руководителя частного предприятия "Shashlik Uz" города Самарканда, Самаркандская область,
Салохиддинова Бехруза Сайфиевича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "New Tech Samarkand" Пастдаргомского района, Самаркандская область,
Тураева Зафара Суюновича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Big Stroy Building" Ургутского района, Самаркандская область,
Абдувахабова Аброра Мансуровича — исполнительного директора общества с ограниченной ответственностью "Peng Sheng charm" Сырдарьинского района, Сырдарьинская область,
Ахмедова Гафура Турсунбоевича — заместителя генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Sirdarya Ceramic Produсtion" Сырдарьинского района, Сырдарьинская область,
Бектураева Уммата Аббасовича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Ховос гулшани" Хавастского района, Сырдарьинская область,
Буриева Акмалжона Туракуловича — директора общества с ограниченной ответственностью "Тошкент сити голд блок" Сайхунабадского района, Сырдарьинская область,
Вафоева Шерзода Сулеймановича — директора общества с ограниченной ответственностью "Бекзодшер қурилиш сервис" Сырдарьинского района, Сырдарьинская область,
Джалилова Шавката Суратовича — генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Mili Teks Sirdaryo" Гулистанского района, Сырдарьинская область,
Купайсинова Кахрамона Гуламовича — руководителя частного предприятия "Мевазор мебель сервис" Гулистанского района, Сырдарьинская область,
Хайдарова Шерзода Акрамжоновича — директора общества с ограниченной ответственностью "River Med Pharm" Сырдарьинского района, Сырдарьинская область,
Хамдамова Адхамжона Мухторжон угли — генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Fortuna Textile" города Гулистана, Сырдарьинская область,
Шукурову Зухру Бегимкуловну — руководителя фермерского хозяйства "Шукуров Ҳазратқул" Баяутского района, Сырдарьинская область,
Болтаева Исломиддина Турсуновича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Термиз—Бойсун қурилиш" города Термеза, Сурхандарьинская область,
Ишонкулова Аъзамжона Арслоновича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Шарғун бунёдкори" Сариасийского района, Сурхандарьинская область,
Набиева Аббоса Абдурашид угли — директора общества с ограниченной ответственностью "Фабулло строй сервис" Ангорского района, Сурхандарьинская область,
Норбоева Абдусамата Даминовича — руководителя фермерского хозяйства "Меҳнат фаровон ҳаёт" Денауского района, Сурхандарьинская область,
Подшоеву Малику Юлдошевну — члена Байсунского районного отдела ассоциации "Ҳунарманд", вышивальщицу, Сурхандарьинская область,
Расулова Тожи Маматхоликовича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Расулов Тожи" Шерабадского района, Сурхандарьинская область,
Сатторова Урола Абдуллаевича — управляющего обществом с ограниченной ответственностью "Саиджон Муҳаммаджон музқаймоқлари" города Термеза, Сурхандарьинская область,
Уташева Мансура Шатураевича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Zif Textile" города Термеза, Сурхандарьинская область,
Шотураева Аслбека Рахимжон угли — исполнительного директора общества с ограниченной ответственностью "Termiz Agro Impex" Термезского района, Сурхандарьинская область,
Юлдошева Бехзода Журамахамадовича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Қурбонов Нормўмин" Музрабатского района, Сурхандарьинская область,
Абдухалилова Абдурасула Абдурашидовича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Turon Resort" Бостанлыкского района, Ташкентская область,
Ризаеву Гавхар Нигмоновну — руководителя фермерского хозяйства "Заркент Гавҳари" Паркентского района, Ташкентская область,
Саидахмедова Икболжона Ибрагимовича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Fresh Food Pack" Уртачирчикского района, Ташкентская область,
Салиева Сайдуллу Инаятиллаевича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Bonito Group" Ташкентского района, Ташкентская область,
Сиделёва Александра Юрьевича — директора иностранного предприятия "Теплоизоляционная компания" города Ангрена, Ташкентская область,
Хван Григория Мангимовича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Hanuz Enterprises" Юкаричирчикского района, Ташкентская область,
Хожиева Набижона Нугманжоновича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Perfect Paper Group" Чиназского района, Ташкентская область,
Эргашева Шукуруллу Зикруллаевича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Оҳангарон қувур металлургия заводи" города Ахангарана, Ташкентская область,
Юсупова Акмала Маратовича — генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Yustex" Аккурганского района, Ташкентская область,
Абдуллаева Исроила Исмаиловича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "ММА Камтар — Бегойим" Учкуприкского района, Ферганская область,
Ахмедова Баходира Рахмоновича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Moderna Ceramic Industries Ferghana" города Ферганы, Ферганская область,
Ахмедова Кодиржона Махмудовича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Turon Eco Cement Group" Узбекистанского района, Ферганская область,
Мансурова Максудхона Шухратжон угли — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Betonplita" Учкуприкского района, Ферганская область,
Махмудова Орифхона Олимхон угли — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Sement xomashyo savdosi" Узбекистанского района, Ферганская область,
Махмудова Эркина Омоновича — руководителя совместного предприятия "Farg'ona yasin qurilish mollari" Бешарыкского района, Ферганская область,
Орипжонова Исломжона Иномжоновича — руководителя частного предприятия "Чинор плюс" Риштанского района, Ферганская область,
Раджапова Шавката Шоировича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Mollis" Учкуприкского района, Ферганская область,
Сабирова Рустама Хасановича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Merfen—Ko" города Маргилана, Ферганская область,
Содикову Иродахон Исроиловну — руководителя семейного предприятия "Худоёрхон" Учкуприкского района, Ферганская область,
Умирзакова Сарваржона Бахтиёровича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Экспо Коллор Прин Текс" Ташлакского района, Ферганская область,
Хайдарова Асрора Адхамовича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Ёшлик ниҳол инвест" Бувайдинского района, Ферганская область,
Шерматова Максада Муминовича — руководителя частного предприятия "Lion Print" Бувайдинского района, Ферганская область,
Аллабергенова Илхамбека Эгамбергеновича — руководителя частного предприятия "Milliy Bottlers" Ургенчского района, Хорезмская область,
Курязова Шерзодбека Кучкаровича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Khazorasp Diamond" Хазараспского района, Хорезмская область,
Мухаммедова Шохруха Кузиевича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Асл парранда" Ургенчского района, Хорезмская область,
Рузметову Нигору Атабаевну — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Sevinch Med Kompleks" города Ургенча, Хорезмская область,
Сабирова Алишера Шавкатовича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Xorazm Tex" Багатского района, Хорезмская область,
Хаджиева Атабека Юлдашевича — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Табассум савдо плюс" города Ургенча, Хорезмская область,
Абдувахидова Абдукодира Абдугани угли — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Сифатли товуқ" Бектемирского района, город Ташкент,
Абдукаюмова Анвара Гайратовича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Visage Electric" Алмазарского района, город Ташкент,
Абдуллаева Абдурашида Абдушукуровича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Fendo Ideal" Алмазарского района, город Ташкент,
Акбарова Наримона Хасановича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Sun Tex" Янгихаётского района, город Ташкент,
Жиянбаева Отабека Эшдавлатовича — генерального директора предприятия по производству медицинских изделий "Magnum Medikal Servis" Чиланзарского района, город Ташкент,
Касимова Абдунаби Кадировича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Radiks" Чиланзарского района, город Ташкент,
Маматджанова Дилшода Фахритдиновича — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Aysel Inshaat" Сергелийского района, город Ташкент,
Мирзаахмедову Наргис Рустамовну — генерального директора негосударственного образовательного учреждения "Career" Яшнабадского района, город Ташкент,
Набиходжаева Сайдолима Усмановича — директора общества с ограниченной ответственностью "Atlas Invest" Чиланзарского района, город Ташкент,
Садикова Шамила — учредителя общества с ограниченной ответственностью "Kommet Pro" Бектемирского района, город Ташкент,
Ташмухамедова Абдукаххора Абдурауфовича — директора общества с ограниченной ответственностью "Green White Solutions" Шайхантохурского района, город Ташкент,
Ташмухамедову Мухаббат Бахтиёровну — руководителя частного предприятия "Нурафшон—нур" Чиланзарского района, город Ташкент,
Юлдашеву Вазиру Абдуллаевну — руководителя Ташкентского городского центра женщин—предпринимателей.
Напомним, нагрудный знак "Фаол тадбиркор"
учрежден в Узбекистане соответствующим постановлением президента.
Награды вручают предпринимателям, которые стали образцом в развитии предпринимательства, создании рабочих мест, внедрении инноваций, своевременной оплате налогов, экспорте продукции и услуг, подготовке передовых специалистов, а также добились успеха в бизнесе и социальной сфере.
Награждение нагрудным знаком "Фаол тадбиркор" проходит ежегодно в канун Дня предпринимателей. Вручает награду глава государства или уполномоченные от его имени лица в торжественной обстановке.