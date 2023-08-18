https://uz.sputniknews.ru/20230818/shavkat-mirziyoyev-otkrytyy-dialog-predprinimateli-37979012.html

Шавкат Мирзиёев проведет открытый диалог с предпринимателями

Шавкат Мирзиёев проведет открытый диалог с предпринимателями

На встречу, которая пройдет сегодня, приглашены представители бизнеса, действующие в различных отраслях экономики

2023-08-18T10:22+0500

2023-08-18T10:22+0500

2023-08-18T11:34+0500

узбекистан

предприниматели

бизнес

прямой диалог

встреча

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

экономика

предпринимательство

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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Сегодня Шавкат Мирзиёев проведет открытый диалог с предпринимателями, сообщает пресс-служба главы государства.На встречу приглашены представители бизнеса, действующие в различных отраслях экономики. В рамках мероприятия также состоится церемония вручения государственных наград активным предпринимателям.Ранее мы сообщали, что Мирзиёев наградил более 100 бизнесменов нагрудным знаком "Фаол тадбиркор". Глава государства подписал соответствующее распоряжение.Эту награду вручают предпринимателям, которые стали образцом в развитии предпринимательства, создании рабочих мест, внедрении инноваций, своевременной оплате налогов, экспорте продукции и услуг, подготовке передовых специалистов, а также добились успеха в бизнесе и социальной сфере.

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