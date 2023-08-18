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Шавкат Мирзиёев проведет открытый диалог с предпринимателями
Шавкат Мирзиёев проведет открытый диалог с предпринимателями
На встречу, которая пройдет сегодня, приглашены представители бизнеса, действующие в различных отраслях экономики
2023-08-18T10:22+0500
2023-08-18T10:22+0500
2023-08-18T11:34+0500
узбекистан
предприниматели
бизнес
прямой диалог
встреча
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
экономика
предпринимательство
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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Сегодня Шавкат Мирзиёев проведет открытый диалог с предпринимателями, сообщает пресс-служба главы государства.На встречу приглашены представители бизнеса, действующие в различных отраслях экономики. В рамках мероприятия также состоится церемония вручения государственных наград активным предпринимателям.Ранее мы сообщали, что Мирзиёев наградил более 100 бизнесменов нагрудным знаком "Фаол тадбиркор". Глава государства подписал соответствующее распоряжение.Эту награду вручают предпринимателям, которые стали образцом в развитии предпринимательства, создании рабочих мест, внедрении инноваций, своевременной оплате налогов, экспорте продукции и услуг, подготовке передовых специалистов, а также добились успеха в бизнесе и социальной сфере.
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узбекистан встреча открытый диалог президент шавкат мирзиёев предприниматели бизнес предпринимательство церемония вручение государственные награды экономика
узбекистан встреча открытый диалог президент шавкат мирзиёев предприниматели бизнес предпринимательство церемония вручение государственные награды экономика
Шавкат Мирзиёев проведет открытый диалог с предпринимателями
10:22 18.08.2023 (обновлено: 11:34 18.08.2023)
На встречу, которая пройдет сегодня, приглашены представители бизнеса, действующие в различных отраслях экономики.
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik.
Сегодня Шавкат Мирзиёев проведет открытый диалог с предпринимателями, сообщает пресс-служба
главы государства.
На встречу приглашены представители бизнеса, действующие в различных отраслях экономики.
"Ожидается, что глава государства выдвинет важные инициативы, направленные на создание еще более благоприятных условий для расширения предпринимательской деятельности и реализации новых проектов, устранение проблем, препятствующих развитию предпринимательства", — говорится в сообщении.
В рамках мероприятия также состоится церемония вручения государственных наград активным предпринимателям.
Эту награду вручают предпринимателям, которые стали образцом в развитии предпринимательства, создании рабочих мест, внедрении инноваций, своевременной оплате налогов, экспорте продукции и услуг, подготовке передовых специалистов, а также добились успеха в бизнесе и социальной сфере.