https://uz.sputniknews.ru/20230818/yeaes-yegipet-namereniye-soglasheniye-zona-svobodnoy-torgovli-37993858.html

ЕАЭС и Египет подтвердили намерение заключить амбициозную сделку

ЕАЭС и Египет подтвердили намерение заключить амбициозную сделку

В Москве прошел шестой раунд переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Египтом. Решение о начале переговоров с Арабской Республикой Египет принято Высшим Евразийским экономическим советом в 2016 году.

2023-08-18T14:33+0500

2023-08-18T14:33+0500

2023-08-18T14:54+0500

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египет

сделка

соглашение

зона свободной торговли

экономика

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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. В Москве состоялся шестой раунд переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Египтом, сообщает Евразийская экономическая комиссия.Он прошел в контексте активного взаимодействия стран Евразийского экономического союза с государствами Арабского Востока, а также недавно завершившегося второго саммита “Россия — Африка”.Тесные торгово-экономические связи между государствами–членами Союза и арабской республикой способствуют осуществлению взаимной торговли по широкой номенклатуре товаров даже в нынешнее сложное с геополитической точки зрения время.По итогам диалога, прошедшего 15 — 17 августа стороны подтвердили намерение заключить амбициозную сделку.Решение о начале переговоров с Арабской Республикой Египет принято Высшим Евразийским экономическим советом в 2016 году.Ранее Sputnik сообщал о том, какую долю в экспорте Узбекистана занимают страны ЕАЭС.

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