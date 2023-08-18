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ЕАЭС и Египет подтвердили намерение заключить амбициозную сделку
ЕАЭС и Египет подтвердили намерение заключить амбициозную сделку
В Москве прошел шестой раунд переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Египтом. Решение о начале переговоров с Арабской Республикой Египет принято Высшим Евразийским экономическим советом в 2016 году.
2023-08-18T14:33+0500
2023-08-18T14:33+0500
2023-08-18T14:54+0500
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египет
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зона свободной торговли
экономика
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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. В Москве состоялся шестой раунд переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Египтом, сообщает Евразийская экономическая комиссия.Он прошел в контексте активного взаимодействия стран Евразийского экономического союза с государствами Арабского Востока, а также недавно завершившегося второго саммита “Россия — Африка”.Тесные торгово-экономические связи между государствами–членами Союза и арабской республикой способствуют осуществлению взаимной торговли по широкой номенклатуре товаров даже в нынешнее сложное с геополитической точки зрения время.По итогам диалога, прошедшего 15 — 17 августа стороны подтвердили намерение заключить амбициозную сделку.Решение о начале переговоров с Арабской Республикой Египет принято Высшим Евразийским экономическим советом в 2016 году.Ранее Sputnik сообщал о том, какую долю в экспорте Узбекистана занимают страны ЕАЭС.
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еаэс египет соглашение зона свободной торговли экономика сделка
еаэс египет соглашение зона свободной торговли экономика сделка
ЕАЭС и Египет подтвердили намерение заключить амбициозную сделку
14:33 18.08.2023 (обновлено: 14:54 18.08.2023)
В Москве прошел шестой раунд переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Египтом. Решение о начале переговоров с Арабской Республикой Египет принято Высшим Евразийским экономическим советом в 2016 году.
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik.
В Москве состоялся шестой раунд переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Египтом, сообщает
Евразийская экономическая комиссия.
Он прошел в контексте активного взаимодействия стран Евразийского экономического союза с государствами Арабского Востока, а также недавно завершившегося второго саммита “Россия — Африка”.
Тесные торгово-экономические связи между государствами–членами Союза и арабской республикой способствуют осуществлению взаимной торговли по широкой номенклатуре товаров даже в нынешнее сложное с геополитической точки зрения время.
“Будущее соглашение создаст необходимую основу для расширения сотрудничества с египетскими партнерами предприятиям ЕАЭС, которые рассматривают Египет как "ворота" в Африку. Соглашение будет также содействовать росту инвестиций между нашими странами”, — говорится в сообщении.
По итогам диалога, прошедшего 15 — 17 августа стороны подтвердили намерение заключить амбициозную сделку.
“Достигнут заметный прогресс по согласованию глав регуляторной части проекта соглашения. Договорились о дальнейших шагах по скорейшему рассмотрению остающихся вопросов в межсессионном формате”, — сообщил заместитель директора Департамента торговой политики Евразийской экономической комиссии Михаил Черекаев.
Решение о начале переговоров с Арабской Республикой Египет принято Высшим Евразийским экономическим советом в 2016 году.