https://uz.sputniknews.ru/20230823/andijan-videokamery-360-gradusov-musor-narusheniya-38127763.html

В Андижане незаконный выброс мусора снимет круговая камера

В Андижане незаконный выброс мусора снимет круговая камера

12 камер кругового обзора будут фиксировать случаи нарушения обращения с отходами.

2023-08-23T11:32+0500

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2023-08-23T11:32+0500

узбекистан

андижан

отходы

мусор

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технологии

общество

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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Для поддержания чистоты в Андижане устанавливают камеры обзора на 360 градусов, сообщили в администрации области. Таким образом планируют предупреждать возникновение несанкционированных свалок.Для справки, в настоящее время за выброс мусора в неположенном месте предусмотрен штраф для граждан от 330 000 сумов до 990 000 сумов, а для должностных лиц — от 3 300 000 сумов до 6 600 000 сумов.Ранее Sputnik сообщал о том, почему в Узбекистане стали вывозить мусор под классическую музыку.От мусорного бака до полигона: что происходит с отходами, которые мы выбрасываем.В Узбекистане пробуют новый метод вывоза мусора — видео.

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