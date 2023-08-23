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https://uz.sputniknews.ru/20230823/andijan-videokamery-360-gradusov-musor-narusheniya-38127763.html
В Андижане незаконный выброс мусора снимет круговая камера
В Андижане незаконный выброс мусора снимет круговая камера
12 камер кругового обзора будут фиксировать случаи нарушения обращения с отходами.
2023-08-23T11:32+0500
2023-08-23T11:32+0500
узбекистан
андижан
отходы
мусор
нарушения
видеонаблюдение
технологии
общество
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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Для поддержания чистоты в Андижане устанавливают камеры обзора на 360 градусов, сообщили в администрации области. Таким образом планируют предупреждать возникновение несанкционированных свалок.Для справки, в настоящее время за выброс мусора в неположенном месте предусмотрен штраф для граждан от 330 000 сумов до 990 000 сумов, а для должностных лиц — от 3 300 000 сумов до 6 600 000 сумов.Ранее Sputnik сообщал о том, почему в Узбекистане стали вывозить мусор под классическую музыку.От мусорного бака до полигона: что происходит с отходами, которые мы выбрасываем.В Узбекистане пробуют новый метод вывоза мусора — видео.
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узбекистан андижан отходы мусор нарушения видеонаблюдение технологии общество
узбекистан андижан отходы мусор нарушения видеонаблюдение технологии общество

В Андижане незаконный выброс мусора снимет круговая камера

11:32 23.08.2023
© Хокимият Андижанской областиВ Андижане установили специальные камеры с углом обзора 360°.
В Андижане установили специальные камеры с углом обзора 360°. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.08.2023
© Хокимият Андижанской области
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Случаи нарушения обращения с отходами будут фиксировать 12 камер кругового обзора.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Для поддержания чистоты в Андижане устанавливают камеры обзора на 360 градусов, сообщили в администрации области.
© Хокимият Андижанской областиВ Андижане установили специальные камеры с углом обзора 360°
В Андижане установили специальные камеры с углом обзора 360° - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.08.2023
В Андижане установили специальные камеры с углом обзора 360°
© Хокимият Андижанской области
Таким образом планируют предупреждать возникновение несанкционированных свалок.
“12 современных камер обзора на 360 градусов, установленных на территории города Андижана, будут служить для выявления любых нарушений в сфере обращения с отходами", — говорится в сообщении.
© Хокимият Андижанской областиВ Андижане установили специальные камеры с углом обзора 360°.
В Андижане установили специальные камеры с углом обзора 360°. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.08.2023
В Андижане установили специальные камеры с углом обзора 360°.
© Хокимият Андижанской области
Для справки, в настоящее время за выброс мусора в неположенном месте предусмотрен штраф для граждан от 330 000 сумов до 990 000 сумов, а для должностных лиц — от 3 300 000 сумов до 6 600 000 сумов.
Ранее Sputnik сообщал о том, почему в Узбекистане стали вывозить мусор под классическую музыку.
От мусорного бака до полигона: что происходит с отходами, которые мы выбрасываем.
В Узбекистане пробуют новый метод вывоза мусора — видео.
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