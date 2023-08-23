В Андижане незаконный выброс мусора снимет круговая камера
© Хокимият Андижанской областиВ Андижане установили специальные камеры с углом обзора 360°.
© Хокимият Андижанской области
Случаи нарушения обращения с отходами будут фиксировать 12 камер кругового обзора.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Для поддержания чистоты в Андижане устанавливают камеры обзора на 360 градусов, сообщили в администрации области.
© Хокимият Андижанской областиВ Андижане установили специальные камеры с углом обзора 360°
В Андижане установили специальные камеры с углом обзора 360°
© Хокимият Андижанской области
Таким образом планируют предупреждать возникновение несанкционированных свалок.
“12 современных камер обзора на 360 градусов, установленных на территории города Андижана, будут служить для выявления любых нарушений в сфере обращения с отходами", — говорится в сообщении.
© Хокимият Андижанской областиВ Андижане установили специальные камеры с углом обзора 360°.
В Андижане установили специальные камеры с углом обзора 360°.
© Хокимият Андижанской области
Для справки, в настоящее время за выброс мусора в неположенном месте предусмотрен штраф для граждан от 330 000 сумов до 990 000 сумов, а для должностных лиц — от 3 300 000 сумов до 6 600 000 сумов.
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