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Узбекистан и Азербайджан создали Высший межгосударственный совет
Узбекистан и Азербайджан создали Высший межгосударственный совет
Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев провели переговоры. По их итогам состоялась церемония подписания двусторонних документов
2023-08-23T08:33+0500
2023-08-23T08:42+0500
узбекистан
азербайджан
сотрудничество
подписание документов
соглашение
меморандум
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
ильхам алиев
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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев подписали Договор о создании Высшего межгосударственного совета между Узбекистаном и Азербайджаном, сообщает пресс-служба главы государства.Всего в рамках визита принято 15 документов на уровне государств, правительств и ведомств двух стран.Кроме того, внесены дополнения и изменения в Соглашение о безвизовых поездках граждан, достигнуты договоренности о сотрудничестве в области внедрения информационной системы электронного обмена бланками разрешений "Е-permit", в сфере культуры, в области защиты семьи и детей, в области пищевой безопасности, а также подписаны меморандумы о сотрудничестве между секретариатами Совета безопасности, в сфере кибербезопасности и другие.Данные документы направлены на дальнейшее углубление практического сотрудничества между Узбекистаном и Азербайджаном.Ранее мы рассказывали, почему Узбекистану интересен Азербайджан. О том, каковы нынешнее состояние и перспективы сотрудничества Узбекистана и Азербайджана корреспондент Sputnik поговорил с экспертами.
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узбекистан азербайджан подписание документов соглашение меморандум президент шавкат мирзиёев ильхам алиев сотрудничество переговоры создание высший межгосударственный совет дорожная карта
узбекистан азербайджан подписание документов соглашение меморандум президент шавкат мирзиёев ильхам алиев сотрудничество переговоры создание высший межгосударственный совет дорожная карта

Узбекистан и Азербайджан создали Высший межгосударственный совет

08:33 23.08.2023 (обновлено: 08:42 23.08.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаУзбекистан и Азербайджан создали Высший межгосударственный совет
Узбекистан и Азербайджан создали Высший межгосударственный совет - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.08.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев провели переговоры. По их итогам состоялась церемония подписания двусторонних документов.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев подписали Договор о создании Высшего межгосударственного совета между Узбекистаном и Азербайджаном, сообщает пресс-служба главы государства.
Всего в рамках визита принято 15 документов на уровне государств, правительств и ведомств двух стран.
© Пресс-служба президента УзбекистанаУзбекистан и Азербайджан создали Высший межгосударственный совет
Узбекистан и Азербайджан создали Высший межгосударственный совет - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.08.2023
Узбекистан и Азербайджан создали Высший межгосударственный совет
© Пресс-служба президента Узбекистана
"В их числе "Дорожная карта" по углублению всестороннего стратегического партнерства на 2023-2024 годы, Соглашения о дальнейшем углублении сотрудничества в сфере энергетики, о сотрудничестве в сферах молодежной политики и спорта, "Дорожная карта" по развитию сотрудничества в медийной сфере", — уточняется в сообщении.
Кроме того, внесены дополнения и изменения в Соглашение о безвизовых поездках граждан, достигнуты договоренности о сотрудничестве в области внедрения информационной системы электронного обмена бланками разрешений "Е-permit", в сфере культуры, в области защиты семьи и детей, в области пищевой безопасности, а также подписаны меморандумы о сотрудничестве между секретариатами Совета безопасности, в сфере кибербезопасности и другие.
© Пресс-служба президента УзбекистанаУзбекистан и Азербайджан создали Высший межгосударственный совет
Узбекистан и Азербайджан создали Высший межгосударственный совет - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.08.2023
Узбекистан и Азербайджан создали Высший межгосударственный совет
© Пресс-служба президента Узбекистана
Данные документы направлены на дальнейшее углубление практического сотрудничества между Узбекистаном и Азербайджаном.
Ранее мы рассказывали, почему Узбекистану интересен Азербайджан.
О том, каковы нынешнее состояние и перспективы сотрудничества Узбекистана и Азербайджана корреспондент Sputnik поговорил с экспертами.
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