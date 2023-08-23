Узбекистан и Азербайджан создали Высший межгосударственный совет
08:33 23.08.2023 (обновлено: 08:42 23.08.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаУзбекистан и Азербайджан создали Высший межгосударственный совет
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев провели переговоры. По их итогам состоялась церемония подписания двусторонних документов.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев подписали Договор о создании Высшего межгосударственного совета между Узбекистаном и Азербайджаном, сообщает пресс-служба главы государства.
Всего в рамках визита принято 15 документов на уровне государств, правительств и ведомств двух стран.
© Пресс-служба президента УзбекистанаУзбекистан и Азербайджан создали Высший межгосударственный совет
Узбекистан и Азербайджан создали Высший межгосударственный совет
© Пресс-служба президента Узбекистана
"В их числе "Дорожная карта" по углублению всестороннего стратегического партнерства на 2023-2024 годы, Соглашения о дальнейшем углублении сотрудничества в сфере энергетики, о сотрудничестве в сферах молодежной политики и спорта, "Дорожная карта" по развитию сотрудничества в медийной сфере", — уточняется в сообщении.
Кроме того, внесены дополнения и изменения в Соглашение о безвизовых поездках граждан, достигнуты договоренности о сотрудничестве в области внедрения информационной системы электронного обмена бланками разрешений "Е-permit", в сфере культуры, в области защиты семьи и детей, в области пищевой безопасности, а также подписаны меморандумы о сотрудничестве между секретариатами Совета безопасности, в сфере кибербезопасности и другие.
© Пресс-служба президента УзбекистанаУзбекистан и Азербайджан создали Высший межгосударственный совет
Узбекистан и Азербайджан создали Высший межгосударственный совет
© Пресс-служба президента Узбекистана
Данные документы направлены на дальнейшее углубление практического сотрудничества между Узбекистаном и Азербайджаном.
Ранее мы рассказывали, почему Узбекистану интересен Азербайджан.
О том, каковы нынешнее состояние и перспективы сотрудничества Узбекистана и Азербайджана корреспондент Sputnik поговорил с экспертами.