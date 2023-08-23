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Узбекистан и Азербайджан создали Высший межгосударственный совет

Узбекистан и Азербайджан создали Высший межгосударственный совет

Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев провели переговоры. По их итогам состоялась церемония подписания двусторонних документов

2023-08-23T08:33+0500

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2023-08-23T08:42+0500

узбекистан

азербайджан

сотрудничество

подписание документов

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президент узбекистана

шавкат мирзиёев

ильхам алиев

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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев подписали Договор о создании Высшего межгосударственного совета между Узбекистаном и Азербайджаном, сообщает пресс-служба главы государства.Всего в рамках визита принято 15 документов на уровне государств, правительств и ведомств двух стран.Кроме того, внесены дополнения и изменения в Соглашение о безвизовых поездках граждан, достигнуты договоренности о сотрудничестве в области внедрения информационной системы электронного обмена бланками разрешений "Е-permit", в сфере культуры, в области защиты семьи и детей, в области пищевой безопасности, а также подписаны меморандумы о сотрудничестве между секретариатами Совета безопасности, в сфере кибербезопасности и другие.Данные документы направлены на дальнейшее углубление практического сотрудничества между Узбекистаном и Азербайджаном.Ранее мы рассказывали, почему Узбекистану интересен Азербайджан. О том, каковы нынешнее состояние и перспективы сотрудничества Узбекистана и Азербайджана корреспондент Sputnik поговорил с экспертами.

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