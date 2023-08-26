https://uz.sputniknews.ru/20230826/shavkat-mirziyoyev-nagrajdeniye-sportsmen-trener-den-nezavisimosti-38258346.html

Шавкат Мирзиёев в честь Дня независимости наградил спортсменов и тренеров

Шавкат Мирзиёев в честь Дня независимости наградил спортсменов и тренеров

Глава государства подписал указ "О награждении в связи с тридцать второй годовщиной независимости Республики Узбекистан группы спортсменов и тренеров, добившихся высоких результатов"

2023-08-26T14:21+0500

2023-08-26T14:21+0500

2023-08-26T14:21+0500

узбекистан

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тренер

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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в честь Дня независимости присвоил почетные звания, наградил спортсменов и тренеров орденами и медалями, сообщает УзА. Почетные звания присвоены:почетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган ёшлар мураббийси"Махситову Баходиру — председателю Совета ветеранов спортивных организаций Узбекистанапочетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган спорт устози"Гафурову Даврону Дилмурадовичу — тренеру Федерации бокса УзбекистанаХудайберганову Жамшиду Исмаиловичу — тренеру по дзюдо Ургенчского центра подготовки по олимпийским и паралимпийским видам спорта, Хорезмская областьЯрашову Ергали Абубакировичу — тренеру по боксу спортивной школы Кибрайского района, Ташкентская областьпочетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган спортчи"Абдуллаеву Руслану Анвар угли — члену национальной сборной команды Узбекистана по боксуДусматову Хасанбою Марфжон угли — члену национальной сборной команды Узбекистана по боксуЖалолову Баходиру Исомиддин угли — члену национальной сборной команды Узбекистана по боксуКелдиёровой Диёре Бахтиёр кизи — члену национальной сборной команды Узбекистана по дзюдоМуйдинхужаеву Асадхуже Зохидхужа угли — члену национальной сборной команды Узбекистана по боксуТуробоеву Музaффaрбеку Тоштемир угли — члену национальной сборной команды Узбекистана по дзюдоХалокову Абдумалику Анвар угли — члену национальной сборной команды Узбекистана по боксуорденом "Дўстлик" наградили:Ан Дмитрия Михайловича — тренера молодежной команды футбольной академии "Пахтакор" города ТашкентаБарабана Игоря Петровича — советника председателя Совета ветеранов спортивных организаций УзбекистанаМуминову Гёзал Баходировну — заместителя директора Республиканской школы высшего спортивного мастерства по гимнастикеСавинову Ирину Александровну — тренера по стрельбе из лука специализированной спортивной школы по спортивным видам единоборств Ферганской областиорденом "Соғлом авлод учун" I степени наградили:Бобонова Давлата Хусниддин угли — члена национальной сборной команды Узбекистана по дзюдоКондакову Мухаббат Бакиевну — тренера по стрельбе специализированной спортивной школы по спортивным видам единоборств Наманганской областиорденом "Соғлом авлод учун" II степени наградили:Азизова Улугбека Азим угли — тренера национальной сборной команды Узбекистана по дзюдоКиямову Неллю Эсхатовну — тренера по дзюдо Республиканской школы высшего спортивного мастерства по спортивным единоборствамКобулова Нурали Уктамовича — тренера национальной сборной команды Узбекистана по дзюдоТаджиева Бахадира Мухитдиновича — начальника управления физической культуры и спортивно-оздоровительной деятельности при Совете Федерации профсоюзов УзбекистанаТойгонбаева Зиятдинбека Курманбековича — тренера по боксу специализированной спортивной школы по спортивным видам единоборств Андижанской областимедалью "Соғлом турмуш" наградили:Абдувалиева Андрея Хакимовича — заместителя председателя Федерации легкой атлетики УзбекистанаКазакову Анну Валерьевну — тренера по легкой атлетике Национального паралимпийского комитета УзбекистанаКун Елену — генерального секретаря Федерации триатлона УзбекистанаЮсупова Нурмухаммада Турсуновича — руководителя кружка по борьбе Каракульского района, Бухарская областьмедалью "Келажак бунёдкори" наградили:Абдуллаева Аълохона Аюбхон угли — члена национальной сборной команды Узбекистана по боксуБаратова Дилшодбека Бахтиёр угли — члена национальной сборной команды Узбекистана по дзюдоБоймуродова Отабека Одилжоновича — члена молодежной сборной команды Узбекистана по футболуЖабборову Турсуной Валижон кизи — члена национальной сборной команды Узбекистана по тяжелой атлетикеЖафарова Саиджамшида Рустам угли — члена национальной сборной команды Узбекистана по боксуЖураева Ойбека Одилбек угли — члена национальной сборной команды Узбекистана по боксуЙулдошева Муроджона Кувондик угли — члена национальной сборной команды Узбекистана по дзюдоМулложонова Лазизбека Хасанжон угли — члена национальной сборной команды Узбекистана по боксуРахмоналиева Умарали Махамадали угли — члена молодежной сборной команды Узбекистана по футболуФайзуллаева Аббосбека Сайиджон угли — члена национальной сборной команды Узбекистана по футболуХусанова Абдукодира Хикматжон угли — члена национальной сборной команды Узбекистана по футболуЮсупова Алишера Халимбоевича — члена национальной сборной команды Узбекистана по дзюдомедалью "Шуҳрат" наградили:Авезова Хамзу Истамовича — тренера по боксу Бухарского центра подготовки по олимпийским и паралимпийским видам спорта, Бухарская областьРахимжанова Иляса Бурихановича — старшего тренера по боксу специализированной спортивной школы по спортивным видам единоборств Ташкентской областиСобирова Махкамбека Умаржоновича — тренера по футболу спортивной школы Туракурганского района, Наманганская областьСобирова Пахлавонжона Анваржоновича — тренера по таэквондо Чирчикского центра подготовки по олимпийским и паралимпийским видам спорта, Ташкентская областьТуйчиева Алишера Курбановича — тренера по боксу специализированной спортивной школы по спортивным видам единоборств Ферганской областиТурабаева Бекзода Саиткуловича — тренера национальной сборной команды Узбекистана по дзюдоУмарова Элбека Алохиддиновича — тренера по дзюдо Республиканской школы высшего спортивного мастерства по спортивным единоборствамХасанова Акмала Йулдошевича — тренера по боксу Республиканской школы высшего спортивного мастерства по спортивным единоборствам.

https://uz.sputniknews.ru/20230826/mirziyoyev-nagrajdeniye-ukaz-inostrannyy-investor-orden-dostlik-spisok-38247198.html

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