https://uz.sputniknews.ru/20230826/shavkat-mirziyoyev-nagrajdeniye-sportsmen-trener-den-nezavisimosti-38258346.html
Шавкат Мирзиёев в честь Дня независимости наградил спортсменов и тренеров
Шавкат Мирзиёев в честь Дня независимости наградил спортсменов и тренеров
Глава государства подписал указ "О награждении в связи с тридцать второй годовщиной независимости Республики Узбекистан группы спортсменов и тренеров, добившихся высоких результатов"
2023-08-26T14:21+0500
2023-08-26T14:21+0500
2023-08-26T14:21+0500
узбекистан
награждение
указ
президент
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шавкат мирзиёев
спорт
спортсмен
тренер
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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в честь Дня независимости присвоил почетные звания, наградил спортсменов и тренеров орденами и медалями, сообщает УзА. Почетные звания присвоены:почетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган ёшлар мураббийси"Махситову Баходиру — председателю Совета ветеранов спортивных организаций Узбекистанапочетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган спорт устози"Гафурову Даврону Дилмурадовичу — тренеру Федерации бокса УзбекистанаХудайберганову Жамшиду Исмаиловичу — тренеру по дзюдо Ургенчского центра подготовки по олимпийским и паралимпийским видам спорта, Хорезмская областьЯрашову Ергали Абубакировичу — тренеру по боксу спортивной школы Кибрайского района, Ташкентская областьпочетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган спортчи"Абдуллаеву Руслану Анвар угли — члену национальной сборной команды Узбекистана по боксуДусматову Хасанбою Марфжон угли — члену национальной сборной команды Узбекистана по боксуЖалолову Баходиру Исомиддин угли — члену национальной сборной команды Узбекистана по боксуКелдиёровой Диёре Бахтиёр кизи — члену национальной сборной команды Узбекистана по дзюдоМуйдинхужаеву Асадхуже Зохидхужа угли — члену национальной сборной команды Узбекистана по боксуТуробоеву Музaффaрбеку Тоштемир угли — члену национальной сборной команды Узбекистана по дзюдоХалокову Абдумалику Анвар угли — члену национальной сборной команды Узбекистана по боксуорденом "Дўстлик" наградили:Ан Дмитрия Михайловича — тренера молодежной команды футбольной академии "Пахтакор" города ТашкентаБарабана Игоря Петровича — советника председателя Совета ветеранов спортивных организаций УзбекистанаМуминову Гёзал Баходировну — заместителя директора Республиканской школы высшего спортивного мастерства по гимнастикеСавинову Ирину Александровну — тренера по стрельбе из лука специализированной спортивной школы по спортивным видам единоборств Ферганской областиорденом "Соғлом авлод учун" I степени наградили:Бобонова Давлата Хусниддин угли — члена национальной сборной команды Узбекистана по дзюдоКондакову Мухаббат Бакиевну — тренера по стрельбе специализированной спортивной школы по спортивным видам единоборств Наманганской областиорденом "Соғлом авлод учун" II степени наградили:Азизова Улугбека Азим угли — тренера национальной сборной команды Узбекистана по дзюдоКиямову Неллю Эсхатовну — тренера по дзюдо Республиканской школы высшего спортивного мастерства по спортивным единоборствамКобулова Нурали Уктамовича — тренера национальной сборной команды Узбекистана по дзюдоТаджиева Бахадира Мухитдиновича — начальника управления физической культуры и спортивно-оздоровительной деятельности при Совете Федерации профсоюзов УзбекистанаТойгонбаева Зиятдинбека Курманбековича — тренера по боксу специализированной спортивной школы по спортивным видам единоборств Андижанской областимедалью "Соғлом турмуш" наградили:Абдувалиева Андрея Хакимовича — заместителя председателя Федерации легкой атлетики УзбекистанаКазакову Анну Валерьевну — тренера по легкой атлетике Национального паралимпийского комитета УзбекистанаКун Елену — генерального секретаря Федерации триатлона УзбекистанаЮсупова Нурмухаммада Турсуновича — руководителя кружка по борьбе Каракульского района, Бухарская областьмедалью "Келажак бунёдкори" наградили:Абдуллаева Аълохона Аюбхон угли — члена национальной сборной команды Узбекистана по боксуБаратова Дилшодбека Бахтиёр угли — члена национальной сборной команды Узбекистана по дзюдоБоймуродова Отабека Одилжоновича — члена молодежной сборной команды Узбекистана по футболуЖабборову Турсуной Валижон кизи — члена национальной сборной команды Узбекистана по тяжелой атлетикеЖафарова Саиджамшида Рустам угли — члена национальной сборной команды Узбекистана по боксуЖураева Ойбека Одилбек угли — члена национальной сборной команды Узбекистана по боксуЙулдошева Муроджона Кувондик угли — члена национальной сборной команды Узбекистана по дзюдоМулложонова Лазизбека Хасанжон угли — члена национальной сборной команды Узбекистана по боксуРахмоналиева Умарали Махамадали угли — члена молодежной сборной команды Узбекистана по футболуФайзуллаева Аббосбека Сайиджон угли — члена национальной сборной команды Узбекистана по футболуХусанова Абдукодира Хикматжон угли — члена национальной сборной команды Узбекистана по футболуЮсупова Алишера Халимбоевича — члена национальной сборной команды Узбекистана по дзюдомедалью "Шуҳрат" наградили:Авезова Хамзу Истамовича — тренера по боксу Бухарского центра подготовки по олимпийским и паралимпийским видам спорта, Бухарская областьРахимжанова Иляса Бурихановича — старшего тренера по боксу специализированной спортивной школы по спортивным видам единоборств Ташкентской областиСобирова Махкамбека Умаржоновича — тренера по футболу спортивной школы Туракурганского района, Наманганская областьСобирова Пахлавонжона Анваржоновича — тренера по таэквондо Чирчикского центра подготовки по олимпийским и паралимпийским видам спорта, Ташкентская областьТуйчиева Алишера Курбановича — тренера по боксу специализированной спортивной школы по спортивным видам единоборств Ферганской областиТурабаева Бекзода Саиткуловича — тренера национальной сборной команды Узбекистана по дзюдоУмарова Элбека Алохиддиновича — тренера по дзюдо Республиканской школы высшего спортивного мастерства по спортивным единоборствамХасанова Акмала Йулдошевича — тренера по боксу Республиканской школы высшего спортивного мастерства по спортивным единоборствам.
https://uz.sputniknews.ru/20230826/mirziyoyev-nagrajdeniye-ukaz-inostrannyy-investor-orden-dostlik-spisok-38247198.html
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узбекистан день независимости награждение президент шавкат мирзиёев указ почетное звание медаль орден спорт высокие результаты
узбекистан день независимости награждение президент шавкат мирзиёев указ почетное звание медаль орден спорт высокие результаты
Шавкат Мирзиёев в честь Дня независимости наградил спортсменов и тренеров
Глава государства подписал указ "О награждении в связи с тридцать второй годовщиной независимости Республики Узбекистан группы спортсменов и тренеров, добившихся высоких результатов".
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев в честь Дня независимости присвоил почетные звания, наградил спортсменов и тренеров орденами и медалями
, сообщает УзА
.
Почетные звания присвоены:
почетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган ёшлар мураббийси"
Махситову Баходиру — председателю Совета ветеранов спортивных организаций Узбекистана
почетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган спорт устози"
Гафурову Даврону Дилмурадовичу — тренеру Федерации бокса Узбекистана
Худайберганову Жамшиду Исмаиловичу — тренеру по дзюдо Ургенчского центра подготовки по олимпийским и паралимпийским видам спорта, Хорезмская область
Ярашову Ергали Абубакировичу — тренеру по боксу спортивной школы Кибрайского района, Ташкентская область
почетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган спортчи"
Абдуллаеву Руслану Анвар угли — члену национальной сборной команды Узбекистана по боксу
Дусматову Хасанбою Марфжон угли — члену национальной сборной команды Узбекистана по боксу
Жалолову Баходиру Исомиддин угли — члену национальной сборной команды Узбекистана по боксу
Келдиёровой Диёре Бахтиёр кизи — члену национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо
Муйдинхужаеву Асадхуже Зохидхужа угли — члену национальной сборной команды Узбекистана по боксу
Туробоеву Музaффaрбеку Тоштемир угли — члену национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо
Халокову Абдумалику Анвар угли — члену национальной сборной команды Узбекистана по боксу
орденом "Дўстлик" наградили:
Ан Дмитрия Михайловича — тренера молодежной команды футбольной академии "Пахтакор" города Ташкента
Барабана Игоря Петровича — советника председателя Совета ветеранов спортивных организаций Узбекистана
Муминову Гёзал Баходировну — заместителя директора Республиканской школы высшего спортивного мастерства по гимнастике
Савинову Ирину Александровну — тренера по стрельбе из лука специализированной спортивной школы по спортивным видам единоборств Ферганской области
орденом "Соғлом авлод учун" I степени наградили:
Бобонова Давлата Хусниддин угли — члена национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо
Кондакову Мухаббат Бакиевну — тренера по стрельбе специализированной спортивной школы по спортивным видам единоборств Наманганской области
орденом "Соғлом авлод учун" II степени наградили:
Азизова Улугбека Азим угли — тренера национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо
Киямову Неллю Эсхатовну — тренера по дзюдо Республиканской школы высшего спортивного мастерства по спортивным единоборствам
Кобулова Нурали Уктамовича — тренера национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо
Таджиева Бахадира Мухитдиновича — начальника управления физической культуры и спортивно-оздоровительной деятельности при Совете Федерации профсоюзов Узбекистана
Тойгонбаева Зиятдинбека Курманбековича — тренера по боксу специализированной спортивной школы по спортивным видам единоборств Андижанской области
медалью "Соғлом турмуш" наградили:
Абдувалиева Андрея Хакимовича — заместителя председателя Федерации легкой атлетики Узбекистана
Казакову Анну Валерьевну — тренера по легкой атлетике Национального паралимпийского комитета Узбекистана
Кун Елену — генерального секретаря Федерации триатлона Узбекистана
Юсупова Нурмухаммада Турсуновича — руководителя кружка по борьбе Каракульского района, Бухарская область
медалью "Келажак бунёдкори" наградили:
Абдуллаева Аълохона Аюбхон угли — члена национальной сборной команды Узбекистана по боксу
Баратова Дилшодбека Бахтиёр угли — члена национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо
Боймуродова Отабека Одилжоновича — члена молодежной сборной команды Узбекистана по футболу
Жабборову Турсуной Валижон кизи — члена национальной сборной команды Узбекистана по тяжелой атлетике
Жафарова Саиджамшида Рустам угли — члена национальной сборной команды Узбекистана по боксу
Жураева Ойбека Одилбек угли — члена национальной сборной команды Узбекистана по боксу
Йулдошева Муроджона Кувондик угли — члена национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо
Мулложонова Лазизбека Хасанжон угли — члена национальной сборной команды Узбекистана по боксу
Рахмоналиева Умарали Махамадали угли — члена молодежной сборной команды Узбекистана по футболу
Файзуллаева Аббосбека Сайиджон угли — члена национальной сборной команды Узбекистана по футболу
Хусанова Абдукодира Хикматжон угли — члена национальной сборной команды Узбекистана по футболу
Юсупова Алишера Халимбоевича — члена национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо
медалью "Шуҳрат" наградили:
Авезова Хамзу Истамовича — тренера по боксу Бухарского центра подготовки по олимпийским и паралимпийским видам спорта, Бухарская область
Рахимжанова Иляса Бурихановича — старшего тренера по боксу специализированной спортивной школы по спортивным видам единоборств Ташкентской области
Собирова Махкамбека Умаржоновича — тренера по футболу спортивной школы Туракурганского района, Наманганская область
Собирова Пахлавонжона Анваржоновича — тренера по таэквондо Чирчикского центра подготовки по олимпийским и паралимпийским видам спорта, Ташкентская область
Туйчиева Алишера Курбановича — тренера по боксу специализированной спортивной школы по спортивным видам единоборств Ферганской области
Турабаева Бекзода Саиткуловича — тренера национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо
Умарова Элбека Алохиддиновича — тренера по дзюдо Республиканской школы высшего спортивного мастерства по спортивным единоборствам
Хасанова Акмала Йулдошевича — тренера по боксу Республиканской школы высшего спортивного мастерства по спортивным единоборствам.