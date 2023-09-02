Мирзиёев почтил память Ислама Каримова — фото
12:21 02.09.2023 (обновлено: 12:54 02.09.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПочтена память Первого президента
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава республики возложил цветы к могиле Первого президента Узбекистана в Самарканде.
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Сегодня Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Ислама Каримова в комплексе Хазрати Хизр в Самарканде и отдал дань уважения памяти Первого Президента, возложив цветы к его могиле, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
"Ислам Абдуганиевич Каримов провозгласил независимость Узбекистана, восстановил государственность, в трудный период нашей истории сохранил стабильность и обеспечил интересы нашего народа" — говорится в сообщении.
Отмечается, что под руководством Шавката Мирзиёева народ Узбекистана достойно чтит память Первого президента. Его именем названы крупные учреждения в республике, центральные улицы в городах. В Ташкенте создан Научно-просветительский мемориальный комплекс имени Ислама Каримова, в Самарканде для него построен мавзолей.
"Наш народ, который почитает своих выдающихся сынов, с уважением вспоминает имя Первого Президента. Эта церемония поминовения также является данью памяти ушедшим и примером для подрастающего поколения" — указано в сообщении.
В церемонии приняли участвовали члены парламента и правительства, представители общественных организаций, ветераны труда.
После завершения мероприятия Мирзиёев вернулся в Ташкент.