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https://uz.sputniknews.ru/20230902/mirziyoyev-pochtil-pamyat-islama-karimova-38504831.html
Мирзиёев почтил память Ислама Каримова — фото
Мирзиёев почтил память Ислама Каримова — фото
Глава республики возложил цветы к могиле Первого президента Узбекистана в Самарканде.
2023-09-02T12:21+0500
2023-09-02T12:54+0500
общество
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
первый президент узбекистана
ислам каримов
память
самарканд
мавзолей
фото
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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Сегодня Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Ислама Каримова в комплексе Хазрати Хизр в Самарканде и отдал дань уважения памяти Первого Президента, возложив цветы к его могиле, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.Отмечается, что под руководством Шавката Мирзиёева народ Узбекистана достойно чтит память Первого президента. Его именем названы крупные учреждения в республике, центральные улицы в городах. В Ташкенте создан Научно-просветительский мемориальный комплекс имени Ислама Каримова, в Самарканде для него построен мавзолей.В церемонии приняли участвовали члены парламента и правительства, представители общественных организаций, ветераны труда.После завершения мероприятия Мирзиёев вернулся в Ташкент.
https://uz.sputniknews.ru/20230901/den-nezavisimosti-salyut-video-38472992.html
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общество узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев первый президент узбекистана память ислам каримов самарканд мавзолей фото
общество узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев первый президент узбекистана память ислам каримов самарканд мавзолей фото

Мирзиёев почтил память Ислама Каримова — фото

12:21 02.09.2023 (обновлено: 12:54 02.09.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПочтена память Первого президента
Почтена память Первого президента - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.09.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики возложил цветы к могиле Первого президента Узбекистана в Самарканде.
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Сегодня Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Ислама Каримова в комплексе Хазрати Хизр в Самарканде и отдал дань уважения памяти Первого Президента, возложив цветы к его могиле, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Почтена память Первого президента - Sputnik Узбекистан
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Почтена память Первого президента - Sputnik Узбекистан
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Почтена память Первого президента - Sputnik Узбекистан
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Почтена память Первого президента - Sputnik Узбекистан
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Почтена память Первого президента - Sputnik Узбекистан
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Почтена память Первого президента - Sputnik Узбекистан
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
2/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
3/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
4/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
5/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
"Ислам Абдуганиевич Каримов провозгласил независимость Узбекистана, восстановил государственность, в трудный период нашей истории сохранил стабильность и обеспечил интересы нашего народа" — говорится в сообщении.
Отмечается, что под руководством Шавката Мирзиёева народ Узбекистана достойно чтит память Первого президента. Его именем названы крупные учреждения в республике, центральные улицы в городах. В Ташкенте создан Научно-просветительский мемориальный комплекс имени Ислама Каримова, в Самарканде для него построен мавзолей.
"Наш народ, который почитает своих выдающихся сынов, с уважением вспоминает имя Первого Президента. Эта церемония поминовения также является данью памяти ушедшим и примером для подрастающего поколения" — указано в сообщении.
В церемонии приняли участвовали члены парламента и правительства, представители общественных организаций, ветераны труда.
После завершения мероприятия Мирзиёев вернулся в Ташкент.
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