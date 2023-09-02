https://uz.sputniknews.ru/20230902/mirziyoyev-pochtil-pamyat-islama-karimova-38504831.html

Мирзиёев почтил память Ислама Каримова — фото

Мирзиёев почтил память Ислама Каримова — фото

Глава республики возложил цветы к могиле Первого президента Узбекистана в Самарканде.

2023-09-02T12:21+0500

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общество

узбекистан

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шавкат мирзиёев

первый президент узбекистана

ислам каримов

память

самарканд

мавзолей

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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Сегодня Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Ислама Каримова в комплексе Хазрати Хизр в Самарканде и отдал дань уважения памяти Первого Президента, возложив цветы к его могиле, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.Отмечается, что под руководством Шавката Мирзиёева народ Узбекистана достойно чтит память Первого президента. Его именем названы крупные учреждения в республике, центральные улицы в городах. В Ташкенте создан Научно-просветительский мемориальный комплекс имени Ислама Каримова, в Самарканде для него построен мавзолей.В церемонии приняли участвовали члены парламента и правительства, представители общественных организаций, ветераны труда.После завершения мероприятия Мирзиёев вернулся в Ташкент.

https://uz.sputniknews.ru/20230901/den-nezavisimosti-salyut-video-38472992.html

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