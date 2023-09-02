https://uz.sputniknews.ru/20230902/rossiya-vsu-bpla-unichtojeniye-krymskiy-most-38502055.html

Российские бойцы уничтожили у Крымского моста третий за ночь беспилотник

Российские бойцы уничтожили у Крымского моста третий за ночь беспилотник

Украинские дроны трижды за ночь попытались атаковать Крымский мост. Все три БПЛА ВСУ ликвидировали.

2023-09-02T11:07+0500

2023-09-02T11:07+0500

2023-09-02T11:07+0500

спецоперация россии по защите донбасса

спецоперация

россия

киев

беспилотник

атака

крымский мост

черное море

безопасность

в мире

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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Уничтожен третий украинский морской беспилотник, направленный Киевом для атаки Крымского моста, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Ранее российское военное ведомство рассазало о попытках Киева атаковать Крымский мост безэкипажными катерами около 23.15 1 сентября и около 02.10 2 сентября, оба морских беспилотника были уничтожены.Движение автотранспорта по Крымскому мосту, которое перекрыли в субботу в 00.00 мск, возобновлено.Ранее Sputnik сообщал о том, что российский истребитель уничтожил катер ВСУ в Черном море.

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киев

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