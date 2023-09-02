https://uz.sputniknews.ru/20230902/rossiya-vsu-bpla-unichtojeniye-krymskiy-most-38502055.html
Российские бойцы уничтожили у Крымского моста третий за ночь беспилотник
Российские бойцы уничтожили у Крымского моста третий за ночь беспилотник
Украинские дроны трижды за ночь попытались атаковать Крымский мост. Все три БПЛА ВСУ ликвидировали.
2023-09-02T11:07+0500
2023-09-02T11:07+0500
2023-09-02T11:07+0500
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
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беспилотник
атака
крымский мост
черное море
безопасность
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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Уничтожен третий украинский морской беспилотник, направленный Киевом для атаки Крымского моста, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Ранее российское военное ведомство рассазало о попытках Киева атаковать Крымский мост безэкипажными катерами около 23.15 1 сентября и около 02.10 2 сентября, оба морских беспилотника были уничтожены.Движение автотранспорта по Крымскому мосту, которое перекрыли в субботу в 00.00 мск, возобновлено.Ранее Sputnik сообщал о том, что российский истребитель уничтожил катер ВСУ в Черном море.
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спецоперация россия беспилотник атака крымский мост черное море безопасность
спецоперация россия беспилотник атака крымский мост черное море безопасность
Российские бойцы уничтожили у Крымского моста третий за ночь беспилотник
Украинские дроны трижды за ночь попытались атаковать Крымский мост. Все три БПЛА ВСУ ликвидировали.
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik.
Уничтожен третий украинский морской беспилотник, направленный Киевом для атаки Крымского моста, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны РФ.
Ранее российское военное ведомство рассазало о попытках Киева атаковать Крымский мост безэкипажными катерами около 23.15 1 сентября и около 02.10 2 сентября, оба морских беспилотника были уничтожены.
"Второго сентября около 02.20 мск в акватории Черного моря уничтожен третий украинский полупогружной безэкипажный катер, направленный киевским режимом для совершения террористической атаки Крымского моста", — говорится в сообщении.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту, которое перекрыли в субботу в 00.00 мск, возобновлено.
Ранее Sputnik
сообщал о том, что российский истребитель уничтожил катер ВСУ в Черном море.