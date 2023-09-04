Умер народный артист Узбекистана и Таджикистана Шерали Джураев

ТАШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. Скончался народный артист Узбекистана и Таджикистана Шерали Джураев, сообщает пресс-служба министерства культуры республики.Шерали Джураев родился в 1947 году в городе Асака Андижанской области. В 1971 году окончил Ташкентский театрально-художественный институт. Свою карьеру начал в 1972 году в ансамбле "Шодлик".За годы творческой деятельности Джураев написал более тысячи песен, исполнил свыше 600 композиций, переложил на музыку стихи знаменитых узбекских поэтов. Он также автор театрального концерта "История поёт", сценарист и исполнитель главной роли в художественном фильме "Шерали и Ойбарчин".Шерали Джураев — отец пятерых детей: двоих сыновей и троих дочерей. Сыновья Шохжахон Джураев, Зоиршох Джураев пошли по стопам отца и тоже стали певцами.В прошлом году президент Шавкат Мирзиёев наградил Шерали Джураева орденом "Эл-юрт хурмати".
Шерали Джураев скончался в возрасте 77 лет после продолжительной болезни
ТАШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. Скончался народный артист Узбекистана и Таджикистана Шерали Джураев, сообщает пресс-служба министерства культуры республики.
"Узбекская культура и искусство пережили серьезную потерю. Народный артист Узбекистана Шерали Джураев, покоривший сердца миллионов, скончался в возрасте 77 лет после продолжительной болезни", — говорится в сообщении.
Шерали Джураев родился в 1947 году в городе Асака Андижанской области. В 1971 году окончил Ташкентский театрально-художественный институт. Свою карьеру начал в 1972 году в ансамбле "Шодлик".
За годы творческой деятельности Джураев написал более тысячи песен, исполнил свыше 600 композиций, переложил на музыку стихи знаменитых узбекских поэтов. Он также автор театрального концерта "История поёт", сценарист и исполнитель главной роли в художественном фильме "Шерали и Ойбарчин".
Шерали Джураев — отец пятерых детей: двоих сыновей и троих дочерей. Сыновья Шохжахон Джураев, Зоиршох Джураев пошли по стопам отца и тоже стали певцами.
В прошлом году президент Шавкат Мирзиёев наградил Шерали Джураева орденом "Эл-юрт хурмати".