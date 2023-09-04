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https://uz.sputniknews.ru/20230904/sherali-djurayev-38568386.html
Умер народный артист Узбекистана и Таджикистана Шерали Джураев
Умер народный артист Узбекистана и Таджикистана Шерали Джураев
Шерали Джураев скончался в возрасте 77 лет после продолжительной болезни
2023-09-04T23:18+0500
2023-09-04T23:39+0500
шерали джураев
узбекистан
культура
общество
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ТАШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. Скончался народный артист Узбекистана и Таджикистана Шерали Джураев, сообщает пресс-служба министерства культуры республики.Шерали Джураев родился в 1947 году в городе Асака Андижанской области. В 1971 году окончил Ташкентский театрально-художественный институт. Свою карьеру начал в 1972 году в ансамбле "Шодлик".За годы творческой деятельности Джураев написал более тысячи песен, исполнил свыше 600 композиций, переложил на музыку стихи знаменитых узбекских поэтов. Он также автор театрального концерта "История поёт", сценарист и исполнитель главной роли в художественном фильме "Шерали и Ойбарчин".Шерали Джураев — отец пятерых детей: двоих сыновей и троих дочерей. Сыновья Шохжахон Джураев, Зоиршох Джураев пошли по стопам отца и тоже стали певцами.В прошлом году президент Шавкат Мирзиёев наградил Шерали Джураева орденом "Эл-юрт хурмати".
https://uz.sputniknews.ru/20230904/teatr-obraztsova-tashkent-video-38563294.html
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шерали джураев
шерали джураев

Умер народный артист Узбекистана и Таджикистана Шерали Джураев

23:18 04.09.2023 (обновлено: 23:39 04.09.2023)
© © Sputnik / Амир ИсаевНародный артист Узбекистана Шерали Джураев
Народный артист Узбекистана Шерали Джураев - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.09.2023
© © Sputnik / Амир Исаев
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Шерали Джураев скончался в возрасте 77 лет после продолжительной болезни
ТАШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. Скончался народный артист Узбекистана и Таджикистана Шерали Джураев, сообщает пресс-служба министерства культуры республики.
"Узбекская культура и искусство пережили серьезную потерю. Народный артист Узбекистана Шерали Джураев, покоривший сердца миллионов, скончался в возрасте 77 лет после продолжительной болезни", — говорится в сообщении.
Шерали Джураев родился в 1947 году в городе Асака Андижанской области. В 1971 году окончил Ташкентский театрально-художественный институт. Свою карьеру начал в 1972 году в ансамбле "Шодлик".
© Министерство культуры
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© Министерство культуры
© Facebook / JM CompanyДжурабек Муродов и Шерали Джураев
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Джурабек Муродов и Шерали Джураев
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Джурабек Муродов и Шерали Джураев
© Фото: Рамиз БахтияровШерали Джураев на концерте в честь Дня независимости Узбекистана
Шерали Джураев на концерте в честь Дня независимости Узбекистана - Sputnik Узбекистан
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© Фото: Рамиз Бахтияров
Шерали Джураев на концерте в честь Дня независимости Узбекистана
© О'zbekkonsertНародный артист Шерали Джураев в окружении детей
Народный артист Шерали Джураев в окружении детей - Sputnik Узбекистан
6/6
© О'zbekkonsert
Народный артист Шерали Джураев в окружении детей
1/6
© Министерство культуры
2/6
© Facebook / JM Company
Джурабек Муродов и Шерали Джураев
3/6
© instagram / shohjahon__official
Фаррух Закиров и Шерали Джураев
4/6
© Facebook / JM Company
Джурабек Муродов и Шерали Джураев
5/6
© Фото: Рамиз Бахтияров
Шерали Джураев на концерте в честь Дня независимости Узбекистана
6/6
© О'zbekkonsert
Народный артист Шерали Джураев в окружении детей
За годы творческой деятельности Джураев написал более тысячи песен, исполнил свыше 600 композиций, переложил на музыку стихи знаменитых узбекских поэтов. Он также автор театрального концерта "История поёт", сценарист и исполнитель главной роли в художественном фильме "Шерали и Ойбарчин".
Шерали Джураев — отец пятерых детей: двоих сыновей и троих дочерей. Сыновья Шохжахон Джураев, Зоиршох Джураев пошли по стопам отца и тоже стали певцами.
В прошлом году президент Шавкат Мирзиёев наградил Шерали Джураева орденом "Эл-юрт хурмати".
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