https://uz.sputniknews.ru/20230904/sherali-djurayev-38568386.html

Умер народный артист Узбекистана и Таджикистана Шерали Джураев

Умер народный артист Узбекистана и Таджикистана Шерали Джураев

Шерали Джураев скончался в возрасте 77 лет после продолжительной болезни

2023-09-04T23:18+0500

2023-09-04T23:18+0500

2023-09-04T23:39+0500

шерали джураев

узбекистан

культура

общество

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ТАШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. Скончался народный артист Узбекистана и Таджикистана Шерали Джураев, сообщает пресс-служба министерства культуры республики.Шерали Джураев родился в 1947 году в городе Асака Андижанской области. В 1971 году окончил Ташкентский театрально-художественный институт. Свою карьеру начал в 1972 году в ансамбле "Шодлик".За годы творческой деятельности Джураев написал более тысячи песен, исполнил свыше 600 композиций, переложил на музыку стихи знаменитых узбекских поэтов. Он также автор театрального концерта "История поёт", сценарист и исполнитель главной роли в художественном фильме "Шерали и Ойбарчин".Шерали Джураев — отец пятерых детей: двоих сыновей и троих дочерей. Сыновья Шохжахон Джураев, Зоиршох Джураев пошли по стопам отца и тоже стали певцами.В прошлом году президент Шавкат Мирзиёев наградил Шерали Джураева орденом "Эл-юрт хурмати".

https://uz.sputniknews.ru/20230904/teatr-obraztsova-tashkent-video-38563294.html

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