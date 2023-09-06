https://uz.sputniknews.ru/20230906/uaz-sborka-avtomobil-uzbekistan-38636297.html

Почему УАЗ хочет собирать автомобили в Узбекистане

Почему УАЗ хочет собирать автомобили в Узбекистане

Эксперты считают, что шансы на успешное развитие российского автозавода в Узбекистане велики. 06.09.2023, Sputnik Узбекистан

2023-09-06T17:59+0500

2023-09-06T17:59+0500

2023-09-06T17:59+0500

узбекистан

россия

уаз

сотрудничество

сборка

автомобили

автомобиль

автопром

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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. В конце августа стало известно о планах Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) по началу производства автомобилей в Узбекистане. В качестве площадки для сборки российских автомобилей рассматривается технопарк "Чирчик" (Ташкентская область).Почему УАЗ интересны узбекистанские мощности, какие модели автомобилей могут на них производиться и какую выгоду от реализации этой инициативы могут получить Узбекистан и Россия — Sputnik узнал у экспертов.Чем Узбекистан заинтересовал УАЗ?В конце августа представители УАЗ и технопарка "Чирчик" провели переговоры, в ходе которых обсудили перспективы сотрудничества. Однако информации о сроках запуска производства пока нет.Как в разговоре со Sputnik заявил эксперт инфраструктурного центра АВТОНЕТ Московского Политеха Юрий Крюков, российский автопром уже имеет опыт работы в Узбекистане, поэтому наладить производство УАЗ в республике будет проще, чем в другой стране.Одной из причин, по которой Ульяновский автомобильный завод заинтересован в работе в Узбекистане, Юрий Крюков называет более активную (на фоне других российских производителей) работу УАЗ на экспортных рынках.Что будут производить?По мнению Юрия Крюкова, УАЗ наладит в Узбекистане крупноузловую сборку автомобилей (при которой на место сборки поставляются готовые комплектующие), а значит весь модельный ряд УАЗ имеет шансы на производство в РУз.Такого же мнения придерживается старший научный сотрудник Института государства и права АН РУз Равшан Назаров. Он убежден, что УАЗ заинтересован в производстве всей линейки своих автомобилей на узбекистанских мощностях.В настоящее время УАЗ выпускает автомобили семейства СГР ("Буханка") и "Профи" (Полуторка), внедорожники "Патриот", "Пикап" и "Хантер". Все автомобили оснащаются двигателями объемом 2,7 л, мощность достигает 150 л/с.О выгоде для УзбекистанаВыпуск автомобилей УАЗ очень важен и актуален также и для Узбекистана, так как во многих регионах республики требуются именно автомобили повышенной проходимости, считает Равшан Назаров.Также Равшан Назаров убежден, что реализация данного проекта позволит укрепить традиционные экономические связи между Россией и Узбекистаном. УАЗ намерен собирать автомобили в Узбекистане — какие "легенды" выпускал завод

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