https://uz.sputniknews.ru/20230906/uaz-sborka-avtomobil-uzbekistan-38636297.html
Почему УАЗ хочет собирать автомобили в Узбекистане
Почему УАЗ хочет собирать автомобили в Узбекистане
Эксперты считают, что шансы на успешное развитие российского автозавода в Узбекистане велики. 06.09.2023, Sputnik Узбекистан
2023-09-06T17:59+0500
2023-09-06T17:59+0500
2023-09-06T17:59+0500
узбекистан
россия
уаз
сотрудничество
сборка
автомобили
автомобиль
автопром
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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. В конце августа стало известно о планах Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) по началу производства автомобилей в Узбекистане. В качестве площадки для сборки российских автомобилей рассматривается технопарк "Чирчик" (Ташкентская область).Почему УАЗ интересны узбекистанские мощности, какие модели автомобилей могут на них производиться и какую выгоду от реализации этой инициативы могут получить Узбекистан и Россия — Sputnik узнал у экспертов.Чем Узбекистан заинтересовал УАЗ?В конце августа представители УАЗ и технопарка "Чирчик" провели переговоры, в ходе которых обсудили перспективы сотрудничества. Однако информации о сроках запуска производства пока нет.Как в разговоре со Sputnik заявил эксперт инфраструктурного центра АВТОНЕТ Московского Политеха Юрий Крюков, российский автопром уже имеет опыт работы в Узбекистане, поэтому наладить производство УАЗ в республике будет проще, чем в другой стране.Одной из причин, по которой Ульяновский автомобильный завод заинтересован в работе в Узбекистане, Юрий Крюков называет более активную (на фоне других российских производителей) работу УАЗ на экспортных рынках.Что будут производить?По мнению Юрия Крюкова, УАЗ наладит в Узбекистане крупноузловую сборку автомобилей (при которой на место сборки поставляются готовые комплектующие), а значит весь модельный ряд УАЗ имеет шансы на производство в РУз.Такого же мнения придерживается старший научный сотрудник Института государства и права АН РУз Равшан Назаров. Он убежден, что УАЗ заинтересован в производстве всей линейки своих автомобилей на узбекистанских мощностях.В настоящее время УАЗ выпускает автомобили семейства СГР ("Буханка") и "Профи" (Полуторка), внедорожники "Патриот", "Пикап" и "Хантер". Все автомобили оснащаются двигателями объемом 2,7 л, мощность достигает 150 л/с.О выгоде для УзбекистанаВыпуск автомобилей УАЗ очень важен и актуален также и для Узбекистана, так как во многих регионах республики требуются именно автомобили повышенной проходимости, считает Равшан Назаров.Также Равшан Назаров убежден, что реализация данного проекта позволит укрепить традиционные экономические связи между Россией и Узбекистаном. УАЗ намерен собирать автомобили в Узбекистане — какие "легенды" выпускал завод
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узбекистан россия уаз автопром автомобили машины сборка
узбекистан россия уаз автопром автомобили машины сборка
Почему УАЗ хочет собирать автомобили в Узбекистане
Эксперты считают, что шансы на успешное развитие российского автозавода в Узбекистане велики.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik.
В конце августа стало известно
о планах Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) по началу производства автомобилей в Узбекистане. В качестве площадки для сборки российских автомобилей рассматривается технопарк "Чирчик" (Ташкентская область).
Почему УАЗ интересны узбекистанские мощности, какие модели автомобилей могут на них производиться и какую выгоду от реализации этой инициативы могут получить Узбекистан и Россия — Sputnik узнал у экспертов.
Чем Узбекистан заинтересовал УАЗ?
В конце августа представители УАЗ и технопарка "Чирчик" провели переговоры, в ходе которых обсудили перспективы сотрудничества. Однако информации о сроках запуска производства пока нет.
Как в разговоре со Sputnik заявил эксперт инфраструктурного центра АВТОНЕТ Московского Политеха Юрий Крюков, российский автопром уже имеет опыт работы в Узбекистане, поэтому наладить производство УАЗ в республике будет проще, чем в другой стране.
"Например, в 2021 году АвтоВАЗ начал
крупноузловую сборку автомобилей Lada Vesta SW и Lada XRAY в свободной экономической зоне "Джизак" в Джизакской области, — напомнил он. — Россия и Узбекистан тесно сотрудничают по разным отраслям, в том числе в автомобилестроении. Опыт АвтоВАЗ, несомненно, будет использован при открытии производства УАЗ. Шансы на успешное развитие велики".
Одной из причин, по которой Ульяновский автомобильный завод заинтересован в работе в Узбекистане, Юрий Крюков называет более активную (на фоне других российских производителей) работу УАЗ на экспортных рынках.
"Речь может идти о не самых популярных рынках — например, Латинская Америка или Африка. Но, тем не менее, интерес к Узбекистану – это попытка загрузить собственное производство именно экспортными машинами. Заводу это выгодно, поэтому вполне логично, что УАЗ нащупывает новые варианты, пытается найти новые рынки сбыта и сборочные площадки", — считает эксперт.
По мнению Юрия Крюкова, УАЗ наладит в Узбекистане крупноузловую сборку автомобилей (при которой на место сборки поставляются готовые комплектующие), а значит весь модельный ряд УАЗ имеет шансы на производство в РУз.
Такого же мнения придерживается старший научный сотрудник Института государства и права АН РУз Равшан Назаров. Он убежден, что УАЗ заинтересован в производстве всей линейки своих автомобилей на узбекистанских мощностях.
В настоящее время УАЗ выпускает автомобили семейства СГР ("Буханка") и "Профи" (Полуторка), внедорожники "Патриот", "Пикап" и "Хантер". Все автомобили оснащаются двигателями объемом 2,7 л, мощность достигает 150 л/с.
Выпуск автомобилей УАЗ очень важен и актуален также и для Узбекистана, так как во многих регионах республики требуются именно автомобили повышенной проходимости, считает Равшан Назаров.
"Хотелось бы надеяться, что успешная реализация данного проекта поможет обеспечить автомобилями с повышенными техническими возможностями водителей даже самых отдаленных и труднодоступных регионов Узбекистана", — поделился эксперт.
Также Равшан Назаров убежден, что реализация данного проекта позволит укрепить традиционные экономические связи между Россией и Узбекистаном.
"Расширение российско-узбекского сотрудничества в сфере автопромышленности связано с тем, что именно Россия и Узбекистан являются лидерами в развитии этой отрасли на постсоветском пространстве. Россия имеет значительную историю автопрома — еще с 90-х годов 19 века. Автопром Узбекистана на 100 лет моложе, но уже тоже солидно зарекомендовал себя и в ближнем, и дальнем зарубежье. Реализация данного проекта позволит укрепить традиционные взаимовыгодные экономические связи между Россией и Узбекистаном", — сказал Назаров.