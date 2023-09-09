https://uz.sputniknews.ru/20230909/mejdunarodnyy-festival-etnosport-xivye-12-atmosfernyx-foto-38738897.html

Международный фестиваль этноспорта в Хиве — 12 атмосферных фото

Международный фестиваль этноспорта в Хиве — 12 атмосферных фото

Международный фестиваль этноспорта в Хиве проходит с 7 по 9 сентября. В нем участвуют более 2 тысяч спортсменов из 63 стран

2023-09-09T18:54+0500

2023-09-09T18:54+0500

2023-09-09T18:54+0500

узбекистан

хива

фотолента

фото

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/09/38737234_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_8c34a9add0e29fc740baf4fc67ddb703.jpg

Также Sputnik рассказывал о прошедших в рамках фестиваля соревнованиях по мас-рестлингу.Ранее Шавкат Мирзиёев направил приветствие участникам данного фестиваля.

https://uz.sputniknews.ru/20230909/xiva-festival-etnosport-plov-38729627.html

узбекистан

хива

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан хива фото атмосфера международный фестиваль этноспорта российская делегация