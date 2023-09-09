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https://uz.sputniknews.ru/20230909/mejdunarodnyy-festival-etnosport-xivye-12-atmosfernyx-foto-38738897.html
Международный фестиваль этноспорта в Хиве — 12 атмосферных фото
Международный фестиваль этноспорта в Хиве — 12 атмосферных фото
Международный фестиваль этноспорта в Хиве проходит с 7 по 9 сентября. В нем участвуют более 2 тысяч спортсменов из 63 стран
2023-09-09T18:54+0500
2023-09-09T18:54+0500
узбекистан
хива
фотолента
фото
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Также Sputnik рассказывал о прошедших в рамках фестиваля соревнованиях по мас-рестлингу.Ранее Шавкат Мирзиёев направил приветствие участникам данного фестиваля.
https://uz.sputniknews.ru/20230909/xiva-festival-etnosport-plov-38729627.html
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узбекистан хива фото атмосфера международный фестиваль этноспорта российская делегация
узбекистан хива фото атмосфера международный фестиваль этноспорта российская делегация

Международный фестиваль этноспорта в Хиве — 12 атмосферных фото

18:54 09.09.2023
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяМеждународный фестиваль этноспорта в Хиве
Международный фестиваль этноспорта в Хиве - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.09.2023
© Sputnik/Анна Желиховская
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Международный фестиваль этноспорта в Хиве проходит с 7 по 9 сентября. В нем участвуют более 2 тысяч спортсменов из 63 стран. В составе российской делегации свыше 200 человек.
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяМеждународный фестиваль этноспорта в Хиве
Международный фестиваль этноспорта в Хиве - Sputnik Узбекистан
1/12
© Sputnik/Анна Желиховская
Международный фестиваль этноспорта в Хиве
© Sputnik/Анна Желиховская

Международный фестиваль этноспорта в Хиве

Международный фестиваль этноспорта в Хиве - Sputnik Узбекистан
2/12
© Sputnik/Анна Желиховская

Международный фестиваль этноспорта в Хиве

© Sputnik/Анна ЖелиховскаяМеждународный фестиваль этноспорта в Хиве
Международный фестиваль этноспорта в Хиве - Sputnik Узбекистан
3/12
© Sputnik/Анна Желиховская
Международный фестиваль этноспорта в Хиве
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяМеждународный фестиваль этноспорта в Хиве
Международный фестиваль этноспорта в Хиве - Sputnik Узбекистан
4/12
© Sputnik/Анна Желиховская
Международный фестиваль этноспорта в Хиве
© Sputnik/Анна Желиховская

На фестивале этноспорта в Хиве приготовили около 15 видов плова. Для этого ошпазы приехали со всего Узбекистана

На фестивале этноспорта в Хиве приготовили около 15 видов плова. Для этого ошпазы приехали со всего Узбекистана - Sputnik Узбекистан
5/12
© Sputnik/Анна Желиховская

На фестивале этноспорта в Хиве приготовили около 15 видов плова. Для этого ошпазы приехали со всего Узбекистана

© Sputnik/Анна Желиховская

Жюри определяет лучшего ошпаза, приготовившего самый вкусный плов на Международном фестивале этноспорта в Хиве

Жюри определяет лучшего ошпаза, приготовившего самый вкусный плов на Международном фестивале этноспорта в Хиве - Sputnik Узбекистан
6/12
© Sputnik/Анна Желиховская

Жюри определяет лучшего ошпаза, приготовившего самый вкусный плов на Международном фестивале этноспорта в Хиве

© Sputnik/Анна ЖелиховскаяМеждународный фестиваль этноспорта в Хиве
Международный фестиваль этноспорта в Хиве - Sputnik Узбекистан
7/12
© Sputnik/Анна Желиховская
Международный фестиваль этноспорта в Хиве
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяМеждународный фестиваль этноспорта в Хиве
Международный фестиваль этноспорта в Хиве - Sputnik Узбекистан
8/12
© Sputnik/Анна Желиховская
Международный фестиваль этноспорта в Хиве
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяМеждународный фестиваль этноспорта в Хиве
Международный фестиваль этноспорта в Хиве - Sputnik Узбекистан
9/12
© Sputnik/Анна Желиховская
Международный фестиваль этноспорта в Хиве
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяМеждународный фестиваль этноспорта в Хиве
Международный фестиваль этноспорта в Хиве - Sputnik Узбекистан
10/12
© Sputnik/Анна Желиховская
Международный фестиваль этноспорта в Хиве
© Министерство молодежной политики и спорта УзбекистанаМеждународный фестиваль этноспорта в Хиве
Международный фестиваль этноспорта в Хиве - Sputnik Узбекистан
11/12
© Министерство молодежной политики и спорта Узбекистана
Международный фестиваль этноспорта в Хиве
© Министерство молодежной политики и спорта УзбекистанаМеждународный фестиваль этноспорта в Хиве
Международный фестиваль этноспорта в Хиве - Sputnik Узбекистан
12/12
© Министерство молодежной политики и спорта Узбекистана
Международный фестиваль этноспорта в Хиве
1/12
© Sputnik/Анна Желиховская
Международный фестиваль этноспорта в Хиве
2/12
© Sputnik/Анна Желиховская

Международный фестиваль этноспорта в Хиве

3/12
© Sputnik/Анна Желиховская
Международный фестиваль этноспорта в Хиве
4/12
© Sputnik/Анна Желиховская
Международный фестиваль этноспорта в Хиве
5/12
© Sputnik/Анна Желиховская

На фестивале этноспорта в Хиве приготовили около 15 видов плова. Для этого ошпазы приехали со всего Узбекистана

6/12
© Sputnik/Анна Желиховская

Жюри определяет лучшего ошпаза, приготовившего самый вкусный плов на Международном фестивале этноспорта в Хиве

7/12
© Sputnik/Анна Желиховская
Международный фестиваль этноспорта в Хиве
8/12
© Sputnik/Анна Желиховская
Международный фестиваль этноспорта в Хиве
9/12
© Sputnik/Анна Желиховская
Международный фестиваль этноспорта в Хиве
10/12
© Sputnik/Анна Желиховская
Международный фестиваль этноспорта в Хиве
11/12
© Министерство молодежной политики и спорта Узбекистана
Международный фестиваль этноспорта в Хиве
12/12
© Министерство молодежной политики и спорта Узбекистана
Международный фестиваль этноспорта в Хиве
Также Sputnik рассказывал о прошедших в рамках фестиваля соревнованиях по мас-рестлингу.
Ранее Шавкат Мирзиёев направил приветствие участникам данного фестиваля.
На Международном фестивале этноспорта в Хиве приготовили 15 видов плова - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.09.2023
Чем смогли удивить повара участников фестиваля этноспорта в Хиве — видео
12:33
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