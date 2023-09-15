https://uz.sputniknews.ru/20230915/vizit-mirziyoeva-v-dushanbe-39018437.html

Визит Мирзиёева в Душанбе завершен

Визит Мирзиёева в Душанбе завершен

В ходе визита лидер Узбекистана встретился с президентом Таджикистана и принял участие в ряде важных международных мероприятий.

2023-09-15T19:57+0500

2023-09-15T19:57+0500

2023-09-15T19:57+0500

узбекистан

политика

таджикистан

президент

шавкат мирзиёев

визит

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ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. Завершился рабочий визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан, сообщает пресс-служба главы государства.В первый день визита узбекский лидер встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоновым и принял участие в пятой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.Во второй день визита Шавкат Мирзиёев выступил на заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала.По завершении заседаний Шавкат Мирзиёев вылетел в Ташкент.

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