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https://uz.sputniknews.ru/20230915/vizit-mirziyoeva-v-dushanbe-39018437.html
Визит Мирзиёева в Душанбе завершен
Визит Мирзиёева в Душанбе завершен
В ходе визита лидер Узбекистана встретился с президентом Таджикистана и принял участие в ряде важных международных мероприятий.
2023-09-15T19:57+0500
2023-09-15T19:57+0500
узбекистан
политика
таджикистан
президент
шавкат мирзиёев
визит
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ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. Завершился рабочий визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан, сообщает пресс-служба главы государства.В первый день визита узбекский лидер встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоновым и принял участие в пятой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.Во второй день визита Шавкат Мирзиёев выступил на заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала.По завершении заседаний Шавкат Мирзиёев вылетел в Ташкент.
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узбекистан политика таджикистан душанбе визит консультативная встреча глав государств центральной азии совет глав государств учредителей международного фонда спасения арала
узбекистан политика таджикистан душанбе визит консультативная встреча глав государств центральной азии совет глав государств учредителей международного фонда спасения арала

Визит Мирзиёева в Душанбе завершен

19:57 15.09.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаРабочий визит Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Таджикистан.
Рабочий визит Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Таджикистан. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В ходе визита лидер Узбекистана встретился с президентом Таджикистана и принял участие в ряде важных международных мероприятий.
ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. Завершился рабочий визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан, сообщает пресс-служба главы государства.
В первый день визита узбекский лидер встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоновым и принял участие в пятой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.
Во второй день визита Шавкат Мирзиёев выступил на заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала.
По завершении заседаний Шавкат Мирзиёев вылетел в Ташкент.
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