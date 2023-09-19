https://uz.sputniknews.ru/20230919/boytsy-rf-otrazili-sem-atak-vsu-na-donetskom-napravlenii-39081746.html

Бойцы РФ отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении

Бойцы РФ отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении

Украинская армия потеряла до 210 солдат, а также один танк и две американские гаубицы М777.

2023-09-19T10:19+0500

2023-09-19T10:19+0500

2023-09-19T10:23+0500

спецоперация россии по защите донбасса

спецоперация

всу

безопасность

киев

россия

вооруженные силы

в мире

днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/13/39081444_0:0:3231:1817_1920x0_80_0_0_23e133b8bf7c1e14053b5edae67d9bf6.jpg

ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Южная группировка российских войск отразила семь атак на Донецком направлении, в результате Киев потерял до 210 военнослужащих, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Юг" Георгия Минесашвили.По словам Минесашвили, авиация группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по объектам подразделений украинских войск в Авдеевке. Уничтожили пункт временной дислокации, запасный командный пункт и узел связи. Также российские военные поразили живую силу противника в районах населенных пунктов Спорное, Веселое и Новгородское.Напомним, что ВСУ уже четвертый месяц пытаются продвинуться на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой, но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Владимир Путин отметил, что наступление украинской армии — это не просто пробуксовка, а провал.

https://uz.sputniknews.ru/20230918/okonchaniye-konflikt-ukraina-ssha-prognoz-39059579.html

киев

россия

днр

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

спецоперация всу россия безопасность киев вооруженные силы в мире днр