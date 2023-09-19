https://uz.sputniknews.ru/20230919/boytsy-rf-otrazili-sem-atak-vsu-na-donetskom-napravlenii-39081746.html
Бойцы РФ отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении
Бойцы РФ отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении
Украинская армия потеряла до 210 солдат, а также один танк и две американские гаубицы М777.
2023-09-19T10:19+0500
2023-09-19T10:19+0500
2023-09-19T10:23+0500
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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Южная группировка российских войск отразила семь атак на Донецком направлении, в результате Киев потерял до 210 военнослужащих, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Юг" Георгия Минесашвили.По словам Минесашвили, авиация группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по объектам подразделений украинских войск в Авдеевке. Уничтожили пункт временной дислокации, запасный командный пункт и узел связи. Также российские военные поразили живую силу противника в районах населенных пунктов Спорное, Веселое и Новгородское.Напомним, что ВСУ уже четвертый месяц пытаются продвинуться на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой, но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Владимир Путин отметил, что наступление украинской армии — это не просто пробуксовка, а провал.
https://uz.sputniknews.ru/20230918/okonchaniye-konflikt-ukraina-ssha-prognoz-39059579.html
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Бойцы РФ отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении
10:19 19.09.2023 (обновлено: 10:23 19.09.2023)
Украинская армия потеряла до 210 солдат, а также один танк и две американские гаубицы М777.
ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik.
Южная группировка российских войск отразила семь атак на Донецком направлении, в результате Киев потерял до 210 военнослужащих, сообщает РИА Новости
со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Юг" Георгия Минесашвили.
"На Донецком направлении слаженными действиями подразделений Южной группировки войск отражено семь атак штурмовых групп ВСУ на Соледаро-Артемовском, Авдеевском и Александро-Калиновском направлениях. Противник потерял до 210 военнослужащих", — сказал он.
По словам Минесашвили, авиация группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по объектам подразделений украинских войск в Авдеевке. Уничтожили пункт временной дислокации, запасный командный пункт и узел связи. Также российские военные поразили живую силу противника в районах населенных пунктов Спорное, Веселое и Новгородское.
"Артиллерией группировки уничтожено два орудия М777 американского производства, две гаубицы Д-30, один танк, два миномета 120-го и один 82-го калибра, семь автомобилей, а также поражены пункт управления беспилотными летательными аппаратами и позиция гранатометного расчета АГС", — добавил начальник пресс-центра.
Напомним, что ВСУ уже четвертый месяц пытаются продвинуться на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой, но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Владимир Путин отметил, что наступление украинской армии — это не просто пробуксовка, а провал.