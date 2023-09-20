https://uz.sputniknews.ru/20230920/rossiya-boytsy-otrajeniye-ataka-vsu-rabotino-39124570.html

Военнослужащие РФ отразили три атаки ВСУ у Работино в Запорожской области

Военнослужащие РФ отразили три атаки ВСУ у Работино в Запорожской области

Российские войска удерживают позиции и не дают врагу прорвать линию обороны.

2023-09-20T09:47+0500

2023-09-20T09:47+0500

2023-09-20T09:47+0500

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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Российские военные отбили три атаки ВСУ в районе Работино в Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу местного общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимира Рогова.По словам Рогова, у противника ничего не получается, российские войска удерживают позиции, не давая врагу прорвать линию обороны.О боях в Запорожской области также сообщало сегодня Минобороны РФ. По информации ведомства, Вооруженные силы отразили атаку 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое. Киев потерял за минувшие сутки на этом направлении более 175 военных и несколько единиц боевой техники.Ранее Владимир Путин отмечал, что это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут о неудачной летней кампании Киева, при этом отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны. По данным российского Минобороны на сентябрь, с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley.На фоне потерь Киева госсекретарь США Энтони Блинкен спрогнозировал, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять им кассетные боеприпасы. В свою очередь, президент РФ заявил, что этот шаг ничего не поменял на поле боя для украинских войск.

https://uz.sputniknews.ru/20230919/rossiya-ispytaniya-patron-giperzvuk-39083649.html

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