https://uz.sputniknews.ru/20231006/rossiya-voyska-udary-pozitsii-vsu-kupyansk-39686003.html
Российские войска нанесли 20 ударов по позициям ВСУ
Российские войска нанесли 20 ударов по позициям ВСУ
Бойцы "Запада" нанесли 20 ударов по позициям ВС Украины под Купянском. В ходе этих атак задействовали тяжелые огнеметные системы и авиацию.
2023-10-06T09:16+0500
2023-10-06T09:16+0500
2023-10-06T09:16+0500
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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Авиация и тяжелая огнеметная система Вооруженных сил России нанесли 20 ударов по позициям украинских военных на Купянском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского.Также Зыбинский добавил, что в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Стельмаховка и Берестовое экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и самолетов штурмовой авиации группировки нанесли 12 ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 25-й воздушно-десантной бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад.Кроме того, в направлении Макеевки тяжелая огнеметная система нанесла удар по району сосредоточения 66-й механизированной бригады.Противник, в ходе атаки российских бойцов потерял до роты живой силы, два танка, семь минометов, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, шесть пикапов и два беспилотника.
https://uz.sputniknews.ru/20231004/vsu-popytka-ataka-artemovsk-poteri-39592733.html
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Российские войска нанесли 20 ударов по позициям ВСУ
Бойцы "Запада" нанесли 20 ударов по позициям ВС Украины под Купянском. В ходе этих атак задействовали тяжелые огнеметные системы и авиацию.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik.
Авиация и тяжелая огнеметная система Вооруженных сил России нанесли 20 ударов по позициям украинских военных на Купянском направлении, сообщает РИА Новости
со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского.
"На Купянском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли семь авиационных ударов по пунктам временной дислокации подразделений седьмого стрелкового батальона и подразделений территориальной обороны в районах населенных пунктов Невское, Новолюбовка", — рассказал он.
Также Зыбинский добавил, что в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Стельмаховка и Берестовое экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и самолетов штурмовой авиации группировки нанесли 12 ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 25-й воздушно-десантной бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад.
Кроме того, в направлении Макеевки тяжелая огнеметная система нанесла удар по району сосредоточения 66-й механизированной бригады.
Противник, в ходе атаки российских бойцов потерял до роты живой силы, два танка, семь минометов, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, шесть пикапов и два беспилотника.