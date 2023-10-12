https://uz.sputniknews.ru/20231012/rossiya-boytsy-oborona-vsu-donetsk-39873533.html

Российские военные вклинились в оборону ВСУ под Донецком

Российские военные вклинились в оборону ВСУ под Донецком

Военнослужащие РФ пробили оборону украинской армии на глубину до 600 метров.

2023-10-12T11:30+0500

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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Российские войска вклинились на Донецком направлении в оборону ВСУ на глубину от 300 до 600 метров и отразили атаку противника у Клещеевки, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра Южной группировки войск Вадима Астафьева.По словам Астафьева, успеху российских подразделений способствовал сосредоточенный огневой удар по позициям противника в районе населенных пунктов Авдеевка, Северная, Очеретино, Новокалиново. Противник потерял более 15 военнослужащих, 11 бронетранспортеров MaxxPro, 2 бронемашины, буксируемые гаубицы "Мста-Б", Д-20 и Д-30, а также 120-миллиметровый миномет.В США рассказали, когда у ВСУ закончатся танкиКроме того, по словам начальника пресс-центра, российские военные отразили атаку ВСУ у Клещеевки под Артемовском.Для справки: Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный украинской стороной в мощный укрепрайон. В среду советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил РИА Новости, что российские военные подошли к рубежу села Бердычи к северо-западу от Авдеевки, контроль над которым позволит выйти к путям снабжения авдеевской группировки ВСУ. По словам Пушилина, российская армия продвигается в этом районе с двух направлений.

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