https://uz.sputniknews.ru/20231012/rossiya-boytsy-oborona-vsu-donetsk-39873533.html
Российские военные вклинились в оборону ВСУ под Донецком
Российские военные вклинились в оборону ВСУ под Донецком
Военнослужащие РФ пробили оборону украинской армии на глубину до 600 метров.
2023-10-12T11:30+0500
2023-10-12T11:30+0500
2023-10-12T11:36+0500
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
в мире
всу
россия
украина
днр
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/0c/39873241_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_2cd6301636c59f3f098318095c3f91bf.jpg
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Российские войска вклинились на Донецком направлении в оборону ВСУ на глубину от 300 до 600 метров и отразили атаку противника у Клещеевки, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра Южной группировки войск Вадима Астафьева.По словам Астафьева, успеху российских подразделений способствовал сосредоточенный огневой удар по позициям противника в районе населенных пунктов Авдеевка, Северная, Очеретино, Новокалиново. Противник потерял более 15 военнослужащих, 11 бронетранспортеров MaxxPro, 2 бронемашины, буксируемые гаубицы "Мста-Б", Д-20 и Д-30, а также 120-миллиметровый миномет.В США рассказали, когда у ВСУ закончатся танкиКроме того, по словам начальника пресс-центра, российские военные отразили атаку ВСУ у Клещеевки под Артемовском.Для справки: Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный украинской стороной в мощный укрепрайон. В среду советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил РИА Новости, что российские военные подошли к рубежу села Бердычи к северо-западу от Авдеевки, контроль над которым позволит выйти к путям снабжения авдеевской группировки ВСУ. По словам Пушилина, российская армия продвигается в этом районе с двух направлений.
россия
украина
днр
киев
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/0c/39873241_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_a6d20c63c576a17d0f4a0be1775bc5b0.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спецоперация в мире россия украина днр киев
спецоперация в мире россия украина днр киев
Российские военные вклинились в оборону ВСУ под Донецком
11:30 12.10.2023 (обновлено: 11:36 12.10.2023)
Военнослужащие РФ пробили оборону украинской армии на глубину до 600 метров.
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik.
Российские войска вклинились на Донецком направлении в оборону ВСУ на глубину от 300 до 600 метров и отразили атаку противника у Клещеевки, сообщает РИА Новости
со ссылкой на начальника пресс-центра Южной группировки войск Вадима Астафьева.
"В результате атакующих действий нашим войскам на Донецком направлении удалось вклиниться в оборону противника на глубину от 300 до 600 метров на участках фронта в районе населенных пунктов Марьинка, Водяная, Спорная, Тоненькая", — рассказал он.
По словам Астафьева, успеху российских подразделений способствовал сосредоточенный огневой удар по позициям противника в районе населенных пунктов Авдеевка, Северная, Очеретино, Новокалиново.
Противник потерял более 15 военнослужащих, 11 бронетранспортеров MaxxPro, 2 бронемашины, буксируемые гаубицы "Мста-Б", Д-20 и Д-30, а также 120-миллиметровый миномет.
Кроме того, по словам начальника пресс-центра, российские военные отразили атаку ВСУ у Клещеевки под Артемовском.
"Также в ходе контрбатарейной борьбы уничтожено три крупнокалиберных миномета и самоходная артиллерийская установка польского производства Krab в районах населенных пунктов Георгиевка, Клещеевка и Ступочки", — добавил Астафьев.
Для справки: Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный украинской стороной в мощный укрепрайон. В среду советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил РИА Новости, что российские военные подошли к рубежу села Бердычи к северо-западу от Авдеевки, контроль над которым позволит выйти к путям снабжения авдеевской группировки ВСУ. По словам Пушилина, российская армия продвигается в этом районе с двух направлений.