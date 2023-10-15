https://uz.sputniknews.ru/20231015/mirziyoev-vysadil-derevo-v-chilanzare-39973904.html

Мирзиёев высадил дерево в Чиланзаре

Мирзиёев высадил дерево в Чиланзаре

В махаллях Октепа и Богзор стартовал сезон посадки деревьев в рамках проекта "Яшил макон". 15.10.2023, Sputnik Узбекистан

2023-10-15T10:57+0500

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узбекистан

общество

президент

шавкат мирзиёев

яшил макон

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ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Президент Шавкат Мрзиёев принял участие в высадке деревьев в махаллях Октепа и Богзор Чиланзарского района, сообщает пресс-служба главы государства.Здесь дан старт осеннему сезону посадки деревьев в рамках проекта "Яшил макон". В этом сезоне власти планируют высадить 85 млн саженцев. Каждой махалле Агентство лесного хозяйства бесплатно выдаст 200 саженцев, а с 15 октября во всех районах начнутся ярмарки саженцев.Президент также пообщался с жителями махалли и обсудил с ними ход подготовки к осенне-зимнему сезону.Глава государства призвал активистов и представителей интеллигенции подавать пример соседям в сфере энергосбережения."Яшил макон" ("Зеленое пространство" — это общенациональный проект, в рамках которого будет проходить озеленение по всему Узбекистану.При запуске проекта планировалось, что теперь власти будут ежегодно высаживать 200 миллионов саженцев деревьев и кустарников, увеличивая при этом площадь зеленых насаждений в городах с 8% до 30%.Предпочтение отдают каштану, который быстро растет и создает приятную густую тень, сирени, которая хорошо очищает воздух от пыли, а также ясеню, который зачастую высаживают вдоль автомобильных дорог.В рамках проекта вокруг Ташкента планируют создать "зеленое кольцо", увеличив площадь насаждений с 7 тыс. до 25 тыс. гектаров.Накануне президент также ознакомился с новыми инфраструктурными объектами в Ташкенте.

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узбекистан, общество, президент, шавкат мирзиёев, яшил макон