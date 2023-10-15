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https://uz.sputniknews.ru/20231015/mirziyoev-vysadil-derevo-v-chilanzare-39973904.html
Мирзиёев высадил дерево в Чиланзаре
Мирзиёев высадил дерево в Чиланзаре
В махаллях Октепа и Богзор стартовал сезон посадки деревьев в рамках проекта "Яшил макон". 15.10.2023, Sputnik Узбекистан
2023-10-15T10:57+0500
2023-10-15T10:57+0500
узбекистан
общество
президент
шавкат мирзиёев
яшил макон
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ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Президент Шавкат Мрзиёев принял участие в высадке деревьев в махаллях Октепа и Богзор Чиланзарского района, сообщает пресс-служба главы государства.Здесь дан старт осеннему сезону посадки деревьев в рамках проекта "Яшил макон". В этом сезоне власти планируют высадить 85 млн саженцев. Каждой махалле Агентство лесного хозяйства бесплатно выдаст 200 саженцев, а с 15 октября во всех районах начнутся ярмарки саженцев.Президент также пообщался с жителями махалли и обсудил с ними ход подготовки к осенне-зимнему сезону.Глава государства призвал активистов и представителей интеллигенции подавать пример соседям в сфере энергосбережения."Яшил макон" ("Зеленое пространство" — это общенациональный проект, в рамках которого будет проходить озеленение по всему Узбекистану.При запуске проекта планировалось, что теперь власти будут ежегодно высаживать 200 миллионов саженцев деревьев и кустарников, увеличивая при этом площадь зеленых насаждений в городах с 8% до 30%.Предпочтение отдают каштану, который быстро растет и создает приятную густую тень, сирени, которая хорошо очищает воздух от пыли, а также ясеню, который зачастую высаживают вдоль автомобильных дорог.В рамках проекта вокруг Ташкента планируют создать "зеленое кольцо", увеличив площадь насаждений с 7 тыс. до 25 тыс. гектаров.Накануне президент также ознакомился с новыми инфраструктурными объектами в Ташкенте.
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узбекистан, общество, президент, шавкат мирзиёев, яшил макон
узбекистан, общество, президент, шавкат мирзиёев, яшил макон

Мирзиёев высадил дерево в Чиланзаре

10:57 15.10.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаГлава государства дал старт осеннему сезону посадки деревьев в рамках проекта "Яшил макон"
Глава государства дал старт осеннему сезону посадки деревьев в рамках проекта Яшил макон - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.10.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В махаллях Октепа и Богзор стартовал сезон посадки деревьев в рамках проекта "Яшил макон".
ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Президент Шавкат Мрзиёев принял участие в высадке деревьев в махаллях Октепа и Богзор Чиланзарского района, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаГлава государства дал старт осеннему сезону посадки деревьев в рамках проекта "Яшил макон"
Глава государства дал старт осеннему сезону посадки деревьев в рамках проекта Яшил макон - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.10.2023
Глава государства дал старт осеннему сезону посадки деревьев в рамках проекта "Яшил макон"
© Пресс-служба президента Узбекистана
Здесь дан старт осеннему сезону посадки деревьев в рамках проекта "Яшил макон". В этом сезоне власти планируют высадить 85 млн саженцев. Каждой махалле Агентство лесного хозяйства бесплатно выдаст 200 саженцев, а с 15 октября во всех районах начнутся ярмарки саженцев.
© Пресс-служба президента УзбекистанаГлава государства дал старт осеннему сезону посадки деревьев в рамках проекта "Яшил макон"
Глава государства дал старт осеннему сезону посадки деревьев в рамках проекта Яшил макон - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.10.2023
Глава государства дал старт осеннему сезону посадки деревьев в рамках проекта "Яшил макон"
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент также пообщался с жителями махалли и обсудил с ними ход подготовки к осенне-зимнему сезону.
"Цель нашего сегодняшнего приезда - увидеть, какие выводы были сделаны с прошлого года. Для этого мы приняли необходимые решения и выделили большие средства. Привезли технологии и специалистов из-за рубежа. Дополнительно обучили работников сферы, повысили им зарплату. Сейчас я дал руководителям новое поручение - зайти в каждую махаллю, каждый многоквартирный дом, школу, больницу и гарантировать, чтобы у них было тепло. Самое главное – мы наладим общественный контроль в этой сфере. Вместе с тем необходимо повышать культуру энергосбережения", - сказал Мирзиёев.
Глава государства призвал активистов и представителей интеллигенции подавать пример соседям в сфере энергосбережения.
© Пресс-служба президента УзбекистанаГлава государства дал старт осеннему сезону посадки деревьев в рамках проекта "Яшил макон"
Глава государства дал старт осеннему сезону посадки деревьев в рамках проекта Яшил макон - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.10.2023
Глава государства дал старт осеннему сезону посадки деревьев в рамках проекта "Яшил макон"
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Яшил макон" ("Зеленое пространство" — это общенациональный проект, в рамках которого будет проходить озеленение по всему Узбекистану.
При запуске проекта планировалось, что теперь власти будут ежегодно высаживать 200 миллионов саженцев деревьев и кустарников, увеличивая при этом площадь зеленых насаждений в городах с 8% до 30%.
Предпочтение отдают каштану, который быстро растет и создает приятную густую тень, сирени, которая хорошо очищает воздух от пыли, а также ясеню, который зачастую высаживают вдоль автомобильных дорог.
В рамках проекта вокруг Ташкента планируют создать "зеленое кольцо", увеличив площадь насаждений с 7 тыс. до 25 тыс. гектаров.
Накануне президент также ознакомился с новыми инфраструктурными объектами в Ташкенте.
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