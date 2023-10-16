https://uz.sputniknews.ru/20231016/kak-stat-bortprovodnikom-v-uzbekistane-40002670.html
Как стать бортпроводником в Узбекистане — требования "UzAirways"
Как стать бортпроводником в Узбекистане — требования "UzAirways"
Подробности о специфике работы бортпроводника, имеющихся возможностях и уровне ответственности — в материале Sputnik.
2023-10-16T15:34+0500
2023-10-16T15:34+0500
2023-10-16T16:00+0500
узбекистан
общество
авиакомпания uzbekistan airways
стюардесса
обучение
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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. АО "Uzbekistan Airways" объявило конкурсный набор на обучение для узбекистанцев, желающих освоить профессию бортпроводника воздушного судна.По каким критериям идет отбор, какие требования к кандидатам, куда подавать документы соискателям? Обо всем этом корреспонденту Sputnik рассказала начальник управления по связям с общественностью АО "Uzbekistan Airways" Римма Кузьмина.Она рассказала, что документы на конкурс принимаются только в онлайн-формате. Чтобы подать заявку на обучение, понадобятся паспорт, фото 4х6, справка с места работы или учебы, военный билет (при наличии). Как отметила Римма Кузьмина, конкурсные отборы проводятся в несколько этапов: онлайн прием документов, контрольное измерение индекса массы тела и роста, и заключительный этап — это собеседование.Кандидаты должны соответствовать следующим требованиям:Соискателей, соответствующих требованиям к внешним данным, росту и весу, приглашают на собеседование.Конкурсная комиссия также оценивает общий кругозор кандидатов, уровень стрессоустойчивости и умение выходить из трудных ситуаций.Отобранные комиссией кандидаты направляются на медицинское освидетельствование для определения годности к работе в воздухе, затем — на курс начальной подготовки, по окончании которого получают Свидетельство бортпроводника.
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узбекистан общество uzbekistan airways узбекистон хава йуллари узбекские авиалинии бортпроводник конкурс обучение требования критерии
узбекистан общество uzbekistan airways узбекистон хава йуллари узбекские авиалинии бортпроводник конкурс обучение требования критерии
Как стать бортпроводником в Узбекистане — требования "UzAirways"
15:34 16.10.2023 (обновлено: 16:00 16.10.2023)
Подробности о специфике работы бортпроводника, имеющихся возможностях и уровне ответственности — в материале Sputnik.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. АО "Uzbekistan Airways" объявило конкурсный набор на обучение для узбекистанцев, желающих освоить профессию бортпроводника воздушного судна.
По каким критериям идет отбор, какие требования к кандидатам, куда подавать документы соискателям? Обо всем этом корреспонденту Sputnik рассказала начальник управления по связям с общественностью АО "Uzbekistan Airways" Римма Кузьмина.
Она рассказала, что документы на конкурс принимаются только в онлайн-формате. Чтобы подать заявку на обучение, понадобятся паспорт, фото 4х6, справка с места работы или учебы, военный билет (при наличии).
Как отметила Римма Кузьмина, конкурсные отборы проводятся в несколько этапов: онлайн прием документов, контрольное измерение индекса массы тела и роста, и заключительный этап — это собеседование.
Кандидаты должны соответствовать следующим требованиям:
гражданство Республики Узбекистан;
высшее, среднее специальное или среднее образование;
возраст от 18 до 27 лет (лица старше 27 не рассматриваются);
рост 162-175 см для девушек, 165-185 см для юношей;
отсутствие видимых дефектов на лице и теле;
естественный и приятный вид;
Соискателей, соответствующих требованиям к внешним данным, росту и весу, приглашают на собеседование.
“Персональное собеседование проводится в форме "вопрос-ответ" с каждым кандидатом отдельно по следующим дисциплинам: история и география Республики Узбекистан и других стран мира; знание государственного, русского и английского языков, необходимых для осуществления профессиональной деятельности”, — рассказала Кузьмина.
Конкурсная комиссия также оценивает общий кругозор кандидатов, уровень стрессоустойчивости и умение выходить из трудных ситуаций.
Отобранные комиссией кандидаты направляются на медицинское освидетельствование для определения годности к работе в воздухе, затем — на курс начальной подготовки, по окончании которого получают Свидетельство бортпроводника.