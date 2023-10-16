https://uz.sputniknews.ru/20231016/kak-stat-bortprovodnikom-v-uzbekistane-40002670.html

Как стать бортпроводником в Узбекистане — требования "UzAirways"

Как стать бортпроводником в Узбекистане — требования "UzAirways"

Подробности о специфике работы бортпроводника, имеющихся возможностях и уровне ответственности — в материале Sputnik.

2023-10-16T15:34+0500

2023-10-16T15:34+0500

2023-10-16T16:00+0500

узбекистан

общество

авиакомпания uzbekistan airways

стюардесса

обучение

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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. АО "Uzbekistan Airways" объявило конкурсный набор на обучение для узбекистанцев, желающих освоить профессию бортпроводника воздушного судна.По каким критериям идет отбор, какие требования к кандидатам, куда подавать документы соискателям? Обо всем этом корреспонденту Sputnik рассказала начальник управления по связям с общественностью АО "Uzbekistan Airways" Римма Кузьмина.Она рассказала, что документы на конкурс принимаются только в онлайн-формате. Чтобы подать заявку на обучение, понадобятся паспорт, фото 4х6, справка с места работы или учебы, военный билет (при наличии). Как отметила Римма Кузьмина, конкурсные отборы проводятся в несколько этапов: онлайн прием документов, контрольное измерение индекса массы тела и роста, и заключительный этап — это собеседование.Кандидаты должны соответствовать следующим требованиям:Соискателей, соответствующих требованиям к внешним данным, росту и весу, приглашают на собеседование.Конкурсная комиссия также оценивает общий кругозор кандидатов, уровень стрессоустойчивости и умение выходить из трудных ситуаций.Отобранные комиссией кандидаты направляются на медицинское освидетельствование для определения годности к работе в воздухе, затем — на курс начальной подготовки, по окончании которого получают Свидетельство бортпроводника.

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