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https://uz.sputniknews.ru/20231016/mirziyoev-oznakomilsya-s-vystavkoy-turpotentsiala-uzbekistana-40017584.html
Мирзиёев ознакомился с выставкой турпотенциала Узбекистана
Мирзиёев ознакомился с выставкой турпотенциала Узбекистана
Экспозиция открылась в международном туристическом центре "Великий шелковый путь" в Самарканде.
2023-10-16T20:07+0500
2023-10-16T20:49+0500
узбекистан
общество
президент
шавкат мирзиёев
выставка
туризм
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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с выставкой туристического потенциала Узбекистана, открывшейся в международном туристическом центре "Великий шелковый путь" в Самарканде, сообщает пресс-служба главы государства.Выставка приурочена к 25-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), проходящей в эти дни в Самарканде.На экспозиции можно увидеть стенды Комитета по туризму, компаний “Узбекистон хаво йуллари”, “Uzbekistan airports” и “Uzbekistan helicopters”. Часть экспозиции посвящена туристическому потенциалу государств Центральной Азии, стартап-проектам, реализуемым совместно с иностранными партнерами.В ходе выставки инвесторы смогут ознакомиться с перспективные проекты на общую сумму $2 млрд.Шавкат Мирзиёев осмотрел экспозицию вместе с генеральным секретарем Всемирной туристской организации Зурабом Пололикашвили. Ответственным лицам даны поручения по созданию туристических объектов вокруг достопримечательных локаций в регионах, расширению условий для их посещения, а также формированию портфеля конкретных инвестиционных проектов.Восемь инициатив в сфере туризма — что предложил Мирзиёев на сессии UNWTO
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узбекистан самарканд выставка туризм туристичский потенциал экспозиция президент шавкат мирзиёев unwto зураб пололикашвили
узбекистан самарканд выставка туризм туристичский потенциал экспозиция президент шавкат мирзиёев unwto зураб пололикашвили

Мирзиёев ознакомился с выставкой турпотенциала Узбекистана

20:07 16.10.2023 (обновлено: 20:49 16.10.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил выставку в международном туристическом центре “Великий шелковый путь” в Самарканде.
Шавкат Мирзиёев посетил выставку в международном туристическом центре “Великий шелковый путь” в Самарканде. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.10.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Экспозиция открылась в международном туристическом центре "Великий шелковый путь" в Самарканде.
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с выставкой туристического потенциала Узбекистана, открывшейся в международном туристическом центре "Великий шелковый путь" в Самарканде, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил выставку в международном туристическом центре “Великий шелковый путь” в Самарканде.
Шавкат Мирзиёев посетил выставку в международном туристическом центре “Великий шелковый путь” в Самарканде. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.10.2023
Шавкат Мирзиёев посетил выставку в международном туристическом центре “Великий шелковый путь” в Самарканде.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Выставка приурочена к 25-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), проходящей в эти дни в Самарканде.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил выставку в международном туристическом центре “Великий шелковый путь” в Самарканде.
Шавкат Мирзиёев посетил выставку в международном туристическом центре “Великий шелковый путь” в Самарканде. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.10.2023
Шавкат Мирзиёев посетил выставку в международном туристическом центре “Великий шелковый путь” в Самарканде.
© Пресс-служба президента Узбекистана
"На выставке представлен туристический и инвестиционный потенциал 14 регионов нашей страны: возможности таких живописных уголков, как Заамин, Чарвак, Чимган и других рекреационных зон, туристических поселков, локаций экологического и экстремального туризма", - говорится в сообщении пресс-службы.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил выставку в международном туристическом центре “Великий шелковый путь” в Самарканде.
Шавкат Мирзиёев посетил выставку в международном туристическом центре “Великий шелковый путь” в Самарканде. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.10.2023
Шавкат Мирзиёев посетил выставку в международном туристическом центре “Великий шелковый путь” в Самарканде.
© Пресс-служба президента Узбекистана
На экспозиции можно увидеть стенды Комитета по туризму, компаний “Узбекистон хаво йуллари”, “Uzbekistan airports” и “Uzbekistan helicopters”. Часть экспозиции посвящена туристическому потенциалу государств Центральной Азии, стартап-проектам, реализуемым совместно с иностранными партнерами.
В ходе выставки инвесторы смогут ознакомиться с перспективные проекты на общую сумму $2 млрд.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил выставку в международном туристическом центре “Великий шелковый путь” в Самарканде.
Шавкат Мирзиёев посетил выставку в международном туристическом центре “Великий шелковый путь” в Самарканде. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.10.2023
Шавкат Мирзиёев посетил выставку в международном туристическом центре “Великий шелковый путь” в Самарканде.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев осмотрел экспозицию вместе с генеральным секретарем Всемирной туристской организации Зурабом Пололикашвили. Ответственным лицам даны поручения по созданию туристических объектов вокруг достопримечательных локаций в регионах, расширению условий для их посещения, а также формированию портфеля конкретных инвестиционных проектов.
Восемь инициатив в сфере туризма — что предложил Мирзиёев на сессии UNWTO
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