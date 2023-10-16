Мирзиёев ознакомился с выставкой турпотенциала Узбекистана
20:07 16.10.2023 (обновлено: 20:49 16.10.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил выставку в международном туристическом центре “Великий шелковый путь” в Самарканде.
Экспозиция открылась в международном туристическом центре "Великий шелковый путь" в Самарканде.
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с выставкой туристического потенциала Узбекистана, открывшейся в международном туристическом центре "Великий шелковый путь" в Самарканде, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил выставку в международном туристическом центре “Великий шелковый путь” в Самарканде.
Шавкат Мирзиёев посетил выставку в международном туристическом центре “Великий шелковый путь” в Самарканде.
Выставка приурочена к 25-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), проходящей в эти дни в Самарканде.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил выставку в международном туристическом центре “Великий шелковый путь” в Самарканде.
Шавкат Мирзиёев посетил выставку в международном туристическом центре “Великий шелковый путь” в Самарканде.
"На выставке представлен туристический и инвестиционный потенциал 14 регионов нашей страны: возможности таких живописных уголков, как Заамин, Чарвак, Чимган и других рекреационных зон, туристических поселков, локаций экологического и экстремального туризма", - говорится в сообщении пресс-службы.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил выставку в международном туристическом центре “Великий шелковый путь” в Самарканде.
Шавкат Мирзиёев посетил выставку в международном туристическом центре “Великий шелковый путь” в Самарканде.
На экспозиции можно увидеть стенды Комитета по туризму, компаний “Узбекистон хаво йуллари”, “Uzbekistan airports” и “Uzbekistan helicopters”. Часть экспозиции посвящена туристическому потенциалу государств Центральной Азии, стартап-проектам, реализуемым совместно с иностранными партнерами.
В ходе выставки инвесторы смогут ознакомиться с перспективные проекты на общую сумму $2 млрд.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил выставку в международном туристическом центре “Великий шелковый путь” в Самарканде.
Шавкат Мирзиёев посетил выставку в международном туристическом центре “Великий шелковый путь” в Самарканде.
Шавкат Мирзиёев осмотрел экспозицию вместе с генеральным секретарем Всемирной туристской организации Зурабом Пололикашвили. Ответственным лицам даны поручения по созданию туристических объектов вокруг достопримечательных локаций в регионах, расширению условий для их посещения, а также формированию портфеля конкретных инвестиционных проектов.