https://uz.sputniknews.ru/20231016/mirziyoev-oznakomilsya-s-vystavkoy-turpotentsiala-uzbekistana-40017584.html

Мирзиёев ознакомился с выставкой турпотенциала Узбекистана

Мирзиёев ознакомился с выставкой турпотенциала Узбекистана

Экспозиция открылась в международном туристическом центре "Великий шелковый путь" в Самарканде.

2023-10-16T20:07+0500

2023-10-16T20:07+0500

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узбекистан

общество

президент

шавкат мирзиёев

выставка

туризм

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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с выставкой туристического потенциала Узбекистана, открывшейся в международном туристическом центре "Великий шелковый путь" в Самарканде, сообщает пресс-служба главы государства.Выставка приурочена к 25-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), проходящей в эти дни в Самарканде.На экспозиции можно увидеть стенды Комитета по туризму, компаний “Узбекистон хаво йуллари”, “Uzbekistan airports” и “Uzbekistan helicopters”. Часть экспозиции посвящена туристическому потенциалу государств Центральной Азии, стартап-проектам, реализуемым совместно с иностранными партнерами.В ходе выставки инвесторы смогут ознакомиться с перспективные проекты на общую сумму $2 млрд.Шавкат Мирзиёев осмотрел экспозицию вместе с генеральным секретарем Всемирной туристской организации Зурабом Пололикашвили. Ответственным лицам даны поручения по созданию туристических объектов вокруг достопримечательных локаций в регионах, расширению условий для их посещения, а также формированию портфеля конкретных инвестиционных проектов.Восемь инициатив в сфере туризма — что предложил Мирзиёев на сессии UNWTO

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