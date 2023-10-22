https://uz.sputniknews.ru/20231022/boks-uzbekistan-chempionat-azii-sostav-sbornoy-40209694.html

Юные боксеры из Узбекистана примут участие в чемпионате Азии — состав сборной

Юные боксеры из Узбекистана примут участие в чемпионате Азии — состав сборной

В составе сборной свыше 50 спортсменов, в их числе Мухаммадгияс Собитханов, Мирали Мавлонов, Шавкатжон Болтаев, Гульсевар Ганиева, Робияхон Бахтиёрова

2023-10-22T16:23+0500

2023-10-22T16:23+0500

2023-10-22T17:00+0500

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ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. С 23 октября по 3 ноября в казахстанской Астане пройдет чемпионат Азии по боксу среди юниоров и молодежи, сообщает Федерация бокса Узбекистана. Молодежная сборная: Тренеры: Олим Мухамедов, Сирожжиддин Наимов, Нодир Гуломов, Шерзод Ахмаджонов, Алимардон Достонов. Юниорская сборная: Тренеры: Шахзод Хидиров, Рамзжон Ахмедов, Тулашбой Даниеров, Равкат Эралиев, Нодир Гуломов, Фарход Палванов, Ахмадали Кучкаров.В Чирчике стартует Кубок Узбекистана по тяжелой атлетикеФехтовальщики Узбекистана участвуют в международном турнире в Турции

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