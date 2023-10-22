Юные боксеры из Узбекистана примут участие в чемпионате Азии — состав сборной
16:23 22.10.2023 (обновлено: 17:00 22.10.2023)
В составе сборной свыше 50 спортсменов, в их числе Мухаммадгияс Собитханов, Мирали Мавлонов, Шавкатжон Болтаев, Гульсевар Ганиева, Робияхон Бахтиёрова, Ибрагим Гиясов, Аселя Тулегенова и многие другие.
ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. С 23 октября по 3 ноября в казахстанской Астане пройдет чемпионат Азии по боксу среди юниоров и молодежи, сообщает Федерация бокса Узбекистана.
Молодежная сборная:
-48 кг: Мухаммадгияс Собитханов
-51 кг: Мирали Мавлонов
-54 кг: Самандар Олимов
-57 кг: Шохрух Абдумаликов
-60 кг: Саят Ильясов
-63,5 кг: Кахрамон Фозилов
-67 кг: Шавкатжон Болтаев
-71 кг: Самандар Рахимжонов
-75 кг: Фазлиддин Эркинбоев
-80 кг: Джавохир Умматалиев
-86 кг: Абдулазиз Абдурахманов
-92 кг: Айназар Кенесбаев
+92 кг: Шахзод Полвонов
-48 кг: Гульсевар Ганиева
-50 кг: Робияхон Бахтиёрова
-52 кг: Зилолахон Юсуфова
-54 кг: Узукжамол Юнусова
-57 кг: Муштарийбону Ибрагимжанова
-60 кг: Одинахан Исмаилова
-63 кг: Ситора Баходирова
-66 кг: Айсенем Саруарова
-70 кг: Ойша Тоирова
-75 кг: Санобар Бозорбоева
-81 кг: Олтиной Сотимбоева
+81 кг: Диерахон Абдуманнобова
Тренеры: Олим Мухамедов, Сирожжиддин Наимов, Нодир Гуломов, Шерзод Ахмаджонов, Алимардон Достонов.
Юниорская сборная:
-46 кг: Бехруз Курбанов
-48 кг: Тилав Супонов
-50 кг: Мухаммадазиз Колдошалиев
-52 кг: Ибрагим Гиясов
-54 кг: Шахбозбек Эргашев
-57 кг: Сухроб Рахматуллаев
-60 кг: Сардорбек Саидакбаров
-63 кг: Шохжахон Алишеров
-66 кг: Алпомиш Маткаримов
-70 кг: Мухаммадсаид Гуломов
-75 кг: Норбек Абдуллаев
-80 кг: Джахангир Эргашев
+80 кг: Мухаммадризо Алиджанов
-46 кг: Мафтуна Мусурмонова
-48 кг: Бахора Абдураимова
-50 кг: Робия Равшанова
-52 кг: Муслима Тургунова
-54 кг: Зухро Рустамова
-57 кг: Севара Маматова
-60 кг: Рухшона Шакарова
-63 кг: Аселя Тулегенова
-66 кг: Хадичабану Бекова
-70 кг: Райхона Курбанбаева
-75 кг: Мафтуна Парпиева
-80 кг: Рухшона Парпиева
+80 кг: Собирахон Шахобиддинова.
Тренеры: Шахзод Хидиров, Рамзжон Ахмедов, Тулашбой Даниеров, Равкат Эралиев, Нодир Гуломов, Фарход Палванов, Ахмадали Кучкаров.