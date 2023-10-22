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Юные боксеры из Узбекистана примут участие в чемпионате Азии — состав сборной
Юные боксеры из Узбекистана примут участие в чемпионате Азии — состав сборной
В составе сборной свыше 50 спортсменов, в их числе Мухаммадгияс Собитханов, Мирали Мавлонов, Шавкатжон Болтаев, Гульсевар Ганиева, Робияхон Бахтиёрова
2023-10-22T16:23+0500
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ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. С 23 октября по 3 ноября в казахстанской Астане пройдет чемпионат Азии по боксу среди юниоров и молодежи, сообщает Федерация бокса Узбекистана. Молодежная сборная: Тренеры: Олим Мухамедов, Сирожжиддин Наимов, Нодир Гуломов, Шерзод Ахмаджонов, Алимардон Достонов. Юниорская сборная: Тренеры: Шахзод Хидиров, Рамзжон Ахмедов, Тулашбой Даниеров, Равкат Эралиев, Нодир Гуломов, Фарход Палванов, Ахмадали Кучкаров.В Чирчике стартует Кубок Узбекистана по тяжелой атлетикеФехтовальщики Узбекистана участвуют в международном турнире в Турции
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узбекистан казахстан астана чемпионат азии бокс спорт молодежь юниоры мухаммадгияс собитханов мирали мавлонов самандар олимов шохрух абдумаликов саят ильясов кахрамон фозилов шавкатжон болтаев самандар рахимжонов фазлиддин эркинбоев джавохир умматалиев абдулазиз абдурахманов айназар кенесбаев шахзод полвонов гульсевар ганиева робияхон бахтиёрова тренеры

Юные боксеры из Узбекистана примут участие в чемпионате Азии — состав сборной

16:23 22.10.2023 (обновлено: 17:00 22.10.2023)
© НОК УзбекистанаЮные боксеры из Узбекистана примут участие в чемпионате Азии
Юные боксеры из Узбекистана примут участие в чемпионате Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.10.2023
© НОК Узбекистана
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В составе сборной свыше 50 спортсменов, в их числе Мухаммадгияс Собитханов, Мирали Мавлонов, Шавкатжон Болтаев, Гульсевар Ганиева, Робияхон Бахтиёрова, Ибрагим Гиясов, Аселя Тулегенова и многие другие.
ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. С 23 октября по 3 ноября в казахстанской Астане пройдет чемпионат Азии по боксу среди юниоров и молодежи, сообщает Федерация бокса Узбекистана.
Молодежная сборная:
-48 кг: Мухаммадгияс Собитханов
-51 кг: Мирали Мавлонов
-54 кг: Самандар Олимов
-57 кг: Шохрух Абдумаликов
-60 кг: Саят Ильясов
-63,5 кг: Кахрамон Фозилов
-67 кг: Шавкатжон Болтаев
-71 кг: Самандар Рахимжонов
-75 кг: Фазлиддин Эркинбоев
-80 кг: Джавохир Умматалиев
-86 кг: Абдулазиз Абдурахманов
-92 кг: Айназар Кенесбаев
+92 кг: Шахзод Полвонов
-48 кг: Гульсевар Ганиева
-50 кг: Робияхон Бахтиёрова
-52 кг: Зилолахон Юсуфова
-54 кг: Узукжамол Юнусова
-57 кг: Муштарийбону Ибрагимжанова
-60 кг: Одинахан Исмаилова
-63 кг: Ситора Баходирова
-66 кг: Айсенем Саруарова
-70 кг: Ойша Тоирова
-75 кг: Санобар Бозорбоева
-81 кг: Олтиной Сотимбоева
+81 кг: Диерахон Абдуманнобова
Тренеры: Олим Мухамедов, Сирожжиддин Наимов, Нодир Гуломов, Шерзод Ахмаджонов, Алимардон Достонов.
Юниорская сборная:
-46 кг: Бехруз Курбанов
-48 кг: Тилав Супонов
-50 кг: Мухаммадазиз Колдошалиев
-52 кг: Ибрагим Гиясов
-54 кг: Шахбозбек Эргашев
-57 кг: Сухроб Рахматуллаев
-60 кг: Сардорбек Саидакбаров
-63 кг: Шохжахон Алишеров
-66 кг: Алпомиш Маткаримов
-70 кг: Мухаммадсаид Гуломов
-75 кг: Норбек Абдуллаев
-80 кг: Джахангир Эргашев
+80 кг: Мухаммадризо Алиджанов
-46 кг: Мафтуна Мусурмонова
-48 кг: Бахора Абдураимова
-50 кг: Робия Равшанова
-52 кг: Муслима Тургунова
-54 кг: Зухро Рустамова
-57 кг: Севара Маматова
-60 кг: Рухшона Шакарова
-63 кг: Аселя Тулегенова
-66 кг: Хадичабану Бекова
-70 кг: Райхона Курбанбаева
-75 кг: Мафтуна Парпиева
-80 кг: Рухшона Парпиева
+80 кг: Собирахон Шахобиддинова.
Тренеры: Шахзод Хидиров, Рамзжон Ахмедов, Тулашбой Даниеров, Равкат Эралиев, Нодир Гуломов, Фарход Палванов, Ахмадали Кучкаров.
В Чирчике стартует Кубок Узбекистана по тяжелой атлетике
Фехтовальщики Узбекистана участвуют в международном турнире в Турции
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