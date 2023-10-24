https://uz.sputniknews.ru/20231024/kak-sozdavalsya-eaes-infografika-40295767.html

Как создавался ЕАЭС — инфографика

Как создавался ЕАЭС — инфографика

В 2024 году Евразийский экономический союз формально отметит свой 10-летний юбилей. Но история объединения намного длиннее. Путь становления ЕАЭС - в инфографике Sputnik.

2023-10-24T20:58+0500

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Евразийский экономический союз - международная организация региональной экономической интеграции. Учрежден Договором о Евразийском экономическом союзе в 2014 году.Основные принципы интеграции в рамках ЕАЭС: свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Страны-участницы также проводят скоординированную или единую экономическую политику.Цель объединения — всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик, создание условий для стабильного развития и повышения жизненного уровня населения.

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