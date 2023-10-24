https://uz.sputniknews.ru/20231024/kak-sozdavalsya-eaes-infografika-40295767.html
Как создавался ЕАЭС — инфографика
Как создавался ЕАЭС — инфографика
В 2024 году Евразийский экономический союз формально отметит свой 10-летний юбилей. Но история объединения намного длиннее. Путь становления ЕАЭС - в инфографике Sputnik.
2023-10-24T20:58+0500
2023-10-24T20:58+0500
2023-10-25T12:43+0500
инфографика
еаэс
история
россия
армения
беларусь
казахстан
кыргызстан
еэк
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/18/40294367_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_821e5c7b4c55970b13f86aabbd0bf343.png
Евразийский экономический союз - международная организация региональной экономической интеграции. Учрежден Договором о Евразийском экономическом союзе в 2014 году.Основные принципы интеграции в рамках ЕАЭС: свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Страны-участницы также проводят скоординированную или единую экономическую политику.Цель объединения — всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик, создание условий для стабильного развития и повышения жизненного уровня населения.
россия
армения
беларусь
казахстан
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/18/40294367_456:0:3185:2047_1920x0_80_0_0_d7975f026279ee787040c9a0cd2d2eb6.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
инфографика евразийский экономический совет еаэс таможенный союз евразийская экономическая комиссия история как создавался формировался развитие россия беларусь казахстан кыргызстан армения узбекистан этапы развития
инфографика евразийский экономический совет еаэс таможенный союз евразийская экономическая комиссия история как создавался формировался развитие россия беларусь казахстан кыргызстан армения узбекистан этапы развития
Как создавался ЕАЭС — инфографика
20:58 24.10.2023 (обновлено: 12:43 25.10.2023)
В 2024 году Евразийский экономический союз формально отметит свой 10-летний юбилей. Но история объединения намного длиннее. Путь становления ЕАЭС — в инфографике Sputnik.
Евразийский экономический союз - международная организация региональной экономической интеграции. Учрежден Договором о Евразийском экономическом союзе в 2014 году.
Основные принципы интеграции в рамках ЕАЭС: свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Страны-участницы также проводят скоординированную или единую экономическую политику.
Цель объединения — всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик, создание условий для стабильного развития и повышения жизненного уровня населения.