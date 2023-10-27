https://uz.sputniknews.ru/20231027/vzryv-peremeny-massiv-kuruvchi-sergeli-40419098.html
Месяц после взрыва: что изменилось на массиве "Курувчи" в Сергели
Месяц после взрыва: что изменилось на массиве "Курувчи" в Сергели
С момента страшного взрыва на массиве "Курувчи" в Сергелийском районе Ташкента прошел месяц
2023-10-27T22:04+0500
2023-10-27T22:04+0500
2023-10-27T22:04+0500
узбекистан
видео
сергелийский район
взрыв
взрыв
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За это время удалось завершить восстановительные работы в большинстве пострадавших домов, а также начать ремонт в некоторых из них. О том, какие работы были проведены и что осталось сделать корреспонденту Sputnik рассказали жильцы, председатель махаллинского комитета и хокимият района.Как выглядит массив Курувчи после мощного взрыва на складе — видеоПодробности взрыва на складе в Сергели — ущерб, что хранили и кто виновен"Боюсь возвращаться домой" — очевидцы о взрыве в Ташкенте и гибели юноши
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2023
Элина Бекназарова
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Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
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info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
узбекистан ташкент сергели сергелийский район взрыв месяц массив курувчи
узбекистан ташкент сергели сергелийский район взрыв месяц массив курувчи
Месяц после взрыва: что изменилось на массиве "Курувчи" в Сергели
Элина Бекназарова
Корреспондент
Эксклюзив
С момента страшного взрыва на массиве "Курувчи" в Сергелийском районе Ташкента прошел месяц.
За это время удалось завершить восстановительные работы в большинстве пострадавших домов, а также начать ремонт в некоторых из них.
О том, какие работы были проведены и что осталось сделать корреспонденту Sputnik рассказали жильцы, председатель махаллинского комитета и хокимият района.