https://uz.sputniknews.ru/20231027/vzryv-peremeny-massiv-kuruvchi-sergeli-40419098.html

Месяц после взрыва: что изменилось на массиве "Курувчи" в Сергели

Месяц после взрыва: что изменилось на массиве "Курувчи" в Сергели

С момента страшного взрыва на массиве "Курувчи" в Сергелийском районе Ташкента прошел месяц

2023-10-27T22:04+0500

2023-10-27T22:04+0500

2023-10-27T22:04+0500

узбекистан

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сергелийский район

взрыв

взрыв

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За это время удалось завершить восстановительные работы в большинстве пострадавших домов, а также начать ремонт в некоторых из них. О том, какие работы были проведены и что осталось сделать корреспонденту Sputnik рассказали жильцы, председатель махаллинского комитета и хокимият района.Как выглядит массив Курувчи после мощного взрыва на складе — видеоПодробности взрыва на складе в Сергели — ущерб, что хранили и кто виновен"Боюсь возвращаться домой" — очевидцы о взрыве в Ташкенте и гибели юноши

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2023

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