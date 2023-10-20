https://uz.sputniknews.ru/20231020/vzryv-sklad-sergeli-tashkent-podrobnosti-40156739.html
Подробности взрыва на складе в Сергели — ущерб, что хранили и кто виновен
Подробности взрыва на складе в Сергели — ущерб, что хранили и кто виновен
Правительственная комиссия опубликовала предварительные результаты расследования взрыва на складе ООО "Интерлогистикс" в Сергелийском районе Ташкента
2023-10-20T10:10+0500
2023-10-20T10:10+0500
2023-10-20T10:25+0500
узбекистан
ташкент
сергелийский район
мвд
следствие
уголовное дело
обращения
пострадавшие
склад
расследование
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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Согласно первичной информации, причиной взрыва на складе в Ташкенте стало несоблюдение техники безопасности при хранении химикатов, строительной и другой продукции, говорится в сообщении правительственной комиссии.Товары хранились вперемешку, без соблюдения установленных требований.Пожар начался в результате химического самовозгорания. Огонь вступил в реакцию с химическими веществами и материалами, хранившимися на складе, что привело к взрыву.Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по пунктам "а" и "б" части 2 ст. 259 УК РУз. В ходе расследования были задержаны 4 человека, еще одного фигуранта дела отпустили под залог.Окончательное заключение будет сделано по результатам комплексной судебно-медицинской экспертизы и результатов расследования.Напомним, 28 сентября на складе ООО "Интерлогистикс" в Сергелийском районе Ташкента произошел взрыв, в результате которого погиб подросток, еще 163 человека получили ранения разной степени тяжести.Для оперативного решения проблем пострадавших был создан колл-центр по номеру 1205, куда с момента ЧП поступило более 450 обращений.Были повреждены фасады, окна, двери и крыши у 1 370 квартир в 39 многоэтажных и 246 частных домах.Общая сумма ущерба составляет 14,5 млрд сумов, которая будет полностью взыскана с ответчика, признанного виновным в соответствии с законом."Боюсь возвращаться домой" — очевидцы о взрыве в Ташкенте и гибели юношиКак выглядит место взрыва в Ташкенте — фото"Хочу поблагодарить каждого" — Саида Мирзиёева обратилась к жителям Ташкента
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узбекистан ташкент сергели склад взрыв подробности правительственная комиссия ооо интерлогистикс химикаты нарушения требования взрывоопасные вещества следственный департамент мвд уголовное дело
узбекистан ташкент сергели склад взрыв подробности правительственная комиссия ооо интерлогистикс химикаты нарушения требования взрывоопасные вещества следственный департамент мвд уголовное дело
Подробности взрыва на складе в Сергели — ущерб, что хранили и кто виновен
10:10 20.10.2023 (обновлено: 10:25 20.10.2023)
Правительственная комиссия опубликовала предварительные результаты расследования взрыва на складе ООО "Интерлогистикс" в Сергелийском районе Ташкента.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik.
Согласно первичной информации, причиной взрыва на складе в Ташкенте стало несоблюдение техники безопасности при хранении химикатов, строительной и другой продукции, говорится в сообщении правительственной комиссии
.
Товары хранились вперемешку, без соблюдения установленных требований.
"В результате исследований, проведенных на основе проб, взятых с места происшествия, установлено наличие таких химических веществ, как полиэфиры, ксилол, углеводороды, гидроксид натрия, перекись водорода, этиленгликоль и высокомолекулярные эфиры карбоновых кислот. Это взрывоопасные вещества", — говорится в сообщении.
Пожар начался в результате химического самовозгорания. Огонь вступил в реакцию с химическими веществами и материалами, хранившимися на складе, что привело к взрыву.
Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по пунктам "а" и "б" части 2 ст. 259 УК РУз. В ходе расследования были задержаны 4 человека, еще одного фигуранта дела отпустили под залог.
Окончательное заключение будет сделано по результатам комплексной судебно-медицинской экспертизы и результатов расследования.
Напомним, 28 сентября на складе ООО "Интерлогистикс" в Сергелийском районе Ташкента произошел взрыв
, в результате которого погиб подросток, еще 163 человека получили ранения разной степени тяжести.
Для оперативного решения проблем пострадавших был создан колл-центр по номеру 1205, куда с момента ЧП поступило более 450 обращений.
Были повреждены фасады, окна, двери и крыши у 1 370 квартир в 39 многоэтажных и 246 частных домах.
Общая сумма ущерба составляет 14,5 млрд сумов, которая будет полностью взыскана с ответчика, признанного виновным в соответствии с законом.