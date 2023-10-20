https://uz.sputniknews.ru/20231020/vzryv-sklad-sergeli-tashkent-podrobnosti-40156739.html

Подробности взрыва на складе в Сергели — ущерб, что хранили и кто виновен

Подробности взрыва на складе в Сергели — ущерб, что хранили и кто виновен

Правительственная комиссия опубликовала предварительные результаты расследования взрыва на складе ООО "Интерлогистикс" в Сергелийском районе Ташкента

2023-10-20T10:10+0500

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узбекистан

ташкент

сергелийский район

мвд

следствие

уголовное дело

обращения

пострадавшие

склад

расследование

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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Согласно первичной информации, причиной взрыва на складе в Ташкенте стало несоблюдение техники безопасности при хранении химикатов, строительной и другой продукции, говорится в сообщении правительственной комиссии.Товары хранились вперемешку, без соблюдения установленных требований.Пожар начался в результате химического самовозгорания. Огонь вступил в реакцию с химическими веществами и материалами, хранившимися на складе, что привело к взрыву.Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по пунктам "а" и "б" части 2 ст. 259 УК РУз. В ходе расследования были задержаны 4 человека, еще одного фигуранта дела отпустили под залог.Окончательное заключение будет сделано по результатам комплексной судебно-медицинской экспертизы и результатов расследования.Напомним, 28 сентября на складе ООО "Интерлогистикс" в Сергелийском районе Ташкента произошел взрыв, в результате которого погиб подросток, еще 163 человека получили ранения разной степени тяжести.Для оперативного решения проблем пострадавших был создан колл-центр по номеру 1205, куда с момента ЧП поступило более 450 обращений.Были повреждены фасады, окна, двери и крыши у 1 370 квартир в 39 многоэтажных и 246 частных домах.Общая сумма ущерба составляет 14,5 млрд сумов, которая будет полностью взыскана с ответчика, признанного виновным в соответствии с законом."Боюсь возвращаться домой" — очевидцы о взрыве в Ташкенте и гибели юношиКак выглядит место взрыва в Ташкенте — фото"Хочу поблагодарить каждого" — Саида Мирзиёева обратилась к жителям Ташкента

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