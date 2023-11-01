Что изменится для узбекистанцев с 1 ноября — обзор
© Foto : depositphotos/Gena96Календарь с числами
© Foto : depositphotos/Gena96
С 1 ноября этого года узбекистанцев ожидает ряд нововведений.
С первого ноября граждане Узбекистана будут иметь ряд обязанностей и льгот, смогут воспользоваться новыми услугами и предложениями в различных сферах социальной и экономической жизни. Подробности — в обзоре Sputnik Узбекистан.
Новые размеры сборов за регистрацию номерных знаков
Вводятся новые размеры сборов, связанных с государственными регистрационными номерными знаками (ГРНЗ) авто- и мототранспорта:
за государственные регистрационные номерные знаки;
автотранспортных средств — в размере 3,5-кратной суммы БРВ;
за ГРНЗ мототранспортных средств, мотороллеров и прицепов — в размере 1,75-кратной суммы БРВ;
за выдачу новых ГРНЗ взамен пары негодных, сломанных или поврежденных ГРНЗ — в размере 3,5-кратной суммы БРВ;
за выдачу нового ГРНЗ взамен одного непригодного, сломанного или поврежденного ГРНЗ — в размере 1,75-кратной суммы БРВ;
за транзитные ГРНЗ — в размере 25 процентов от суммы БРВ.
Человеческие ресурсы оцифруют
Согласно законодательству, вся информация и документы по управлению человеческими ресурсами в республиканских и местных органах исполнительной власти будут формироваться и хранится на электронной платформе (за исключением военизированных структур и правоохранительных органов).
Будут применяться новые требования и условия в туриндустрии по организации малого паломничества — Умра
К организациям, имеющим лицензию на осуществление туристской деятельности, оказывающим услуги по организации и проведению мероприятий "Умра", применяются следующие дополнительные лицензионные требования и условия:
резервирование средств в эквиваленте не менее $100 тыс. в Фонд безопасного туризма;
назначение специалистов Управления мусульман Узбекистана руководителем группы паломников;
наличие в штате туроператора специалиста по религии (исламу);
запрет на оказание услуги Умры несовершеннолетним;
предоставление услуг через партнерскую организацию в Королевстве Саудовская Аравия.
с туроператоров не будет взиматься плата за рассмотрение заявления о продлении лицензии и государственная пошлина за лицензию.
Подорожает проезд на общественном транспорте Ташкента — новая система
Обновленная стоимость проезда одного пассажира:
2 000 сумов — при оплате наличными деньгами в автобусе или метро;
1 700 сумов — при оплате банковскими и транспортными картами АТТО в автобусе или метро;
700 сумов — в автобусе при поездке в течении часа второй раз;
1 100 сумов — в метро при поездке в течении часа второй раз;
бесплатно — для пассажиров автобуса, если они в течение часа воспользуются проездом более двух раз;
бесплатно — пенсионеры могут пользоваться услугами метро в течение всего времени его работы.
Возложены обязательства за экологические правонарушения
В рамках стратегии "Узбекистан – 2030" в сфере экономии водных ресурсов и защиты окружающей среды ожидаются следующие нововведения:
внедрят механизм приостановления финансирования, кредитования и иных финансовых операций по объектам, по которым не получено положительное заключение экологической экспертизы;
возложат обязательства на лиц, совершивших экологическое правонарушение, по восстановлению и обеспечению охраны на определенный срок природных объектов, которым нанесен ущерб, наряду с возмещением убытков.
Без положительного заключения пожарных запрещается осуществлять ряд разрешительных процедур
Согласно законодательству, без получения положительного заключения органов государственного пожарного надзора запрещается выставлять на аукцион земельные участки несельскохозяйственного назначения, согласовывать проектно-сметную документацию объектов строительства и выдавать разрешения на использование объектов, на которых завершены строительно-монтажные работы.
Психологическая помощь станет доступнее
Национальное агентство социальной защиты:
внедрит систему оказания психологической помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в районных (городских) центрах социального обслуживания "Инсон";
примет меры по размещению негосударственных некоммерческих организаций в сфере социальной защиты населения в зданиях и сооружениях, принадлежащих организациям, входящим в систему Агентства, в случае необходимости на основании права безвозмездного пользования (до 15 ноября 2023 года).
Руководители структур хокимиятов и градостроители повысят знания
Согласно законодательству, будут организованы учебные занятия, направленные на повышение знаний руководителей хокимиятов и территориальных организаций в сфере градостроительства.