https://uz.sputniknews.ru/20231101/uzbekistan-chto-izmenitsya-1-noyabrya-40526495.html

Что изменится для узбекистанцев с 1 ноября — обзор

Что изменится для узбекистанцев с 1 ноября — обзор

С 1 ноября этого года узбекистанцев ожидает ряд нововведений

2023-11-01T08:13+0500

2023-11-01T08:13+0500

2023-11-01T08:13+0500

узбекистан

общество

туризм

цифровизация

тарифы

общественный транспорт

метро

автобусы

помощь

законодательство

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С первого ноября граждане Узбекистана будут иметь ряд обязанностей и льгот, смогут воспользоваться новыми услугами и предложениями в различных сферах социальной и экономической жизни. Подробности — в обзоре Sputnik Узбекистан.Новые размеры сборов за регистрацию номерных знаковВводятся новые размеры сборов, связанных с государственными регистрационными номерными знаками (ГРНЗ) авто- и мототранспорта:Человеческие ресурсы оцифруютСогласно законодательству, вся информация и документы по управлению человеческими ресурсами в республиканских и местных органах исполнительной власти будут формироваться и хранится на электронной платформе (за исключением военизированных структур и правоохранительных органов).Будут применяться новые требования и условия в туриндустрии по организации малого паломничества — УмраК организациям, имеющим лицензию на осуществление туристской деятельности, оказывающим услуги по организации и проведению мероприятий "Умра", применяются следующие дополнительные лицензионные требования и условия:Подорожает проезд на общественном транспорте Ташкента — новая системаОбновленная стоимость проезда одного пассажира:Возложены обязательства за экологические правонарушенияВ рамках стратегии "Узбекистан – 2030" в сфере экономии водных ресурсов и защиты окружающей среды ожидаются следующие нововведения:Без положительного заключения пожарных запрещается осуществлять ряд разрешительных процедурСогласно законодательству, без получения положительного заключения органов государственного пожарного надзора запрещается выставлять на аукцион земельные участки несельскохозяйственного назначения, согласовывать проектно-сметную документацию объектов строительства и выдавать разрешения на использование объектов, на которых завершены строительно-монтажные работы.Психологическая помощь станет доступнееНациональное агентство социальной защиты:Руководители структур хокимиятов и градостроители повысят знанияСогласно законодательству, будут организованы учебные занятия, направленные на повышение знаний руководителей хокимиятов и территориальных организаций в сфере градостроительства.

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