https://uz.sputniknews.ru/20231102/rossiya-unichtojeniye-istrebiteli-vsu-40606173.html

В США раскрыли, что Россия сделала с ВСУ на Украине

В США раскрыли, что Россия сделала с ВСУ на Украине

СМИ: на Украине возросла интенсивность воздушных боев.

2023-11-02T15:17+0500

2023-11-02T15:17+0500

2023-11-02T15:17+0500

спецоперация россии по защите донбасса

в мире

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украина

киев

сергей шойгу

всу

спецоперация

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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Воздушно-космические силы России сбили 17 украинских истребителей МиГ-29 за десять дней в октябре, сообщает РИА Новости со ссылкой на американский журнал Military Watch.По словам журналистов, украинские военные используют устаревшие самолеты МиГ-29, значительно уступающие российским перехватчикам МиГ-31, истребителям Су-35 и Су-57.Обозреватели высказали предположение, что у Воздушных сил Украины осталось лишь более двух десятков самолетов МиГ-29.Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что за прошедший месяц российская ПВО уничтожила свыше 1,4 тыс. средств воздушного нападения противника, в том числе 37 самолетов и 6 ракет ATACMS. Он также добавил, что системы противовоздушной обороны могут сбить все запланированные к поставке Киеву истребители F-16 примерно за 20 дней.

https://uz.sputniknews.ru/20231102/roosiya-voyennyye-porajeniye-vsu-krasnyy-liman-40595597.html

россия

украина

киев

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