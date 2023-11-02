https://uz.sputniknews.ru/20231102/rossiya-unichtojeniye-istrebiteli-vsu-40606173.html
В США раскрыли, что Россия сделала с ВСУ на Украине
В США раскрыли, что Россия сделала с ВСУ на Украине
СМИ: на Украине возросла интенсивность воздушных боев.
2023-11-02T15:17+0500
2023-11-02T15:17+0500
2023-11-02T15:17+0500
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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Воздушно-космические силы России сбили 17 украинских истребителей МиГ-29 за десять дней в октябре, сообщает РИА Новости со ссылкой на американский журнал Military Watch.По словам журналистов, украинские военные используют устаревшие самолеты МиГ-29, значительно уступающие российским перехватчикам МиГ-31, истребителям Су-35 и Су-57.Обозреватели высказали предположение, что у Воздушных сил Украины осталось лишь более двух десятков самолетов МиГ-29.Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что за прошедший месяц российская ПВО уничтожила свыше 1,4 тыс. средств воздушного нападения противника, в том числе 37 самолетов и 6 ракет ATACMS. Он также добавил, что системы противовоздушной обороны могут сбить все запланированные к поставке Киеву истребители F-16 примерно за 20 дней.
https://uz.sputniknews.ru/20231102/roosiya-voyennyye-porajeniye-vsu-krasnyy-liman-40595597.html
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россия всу украина воздушный бой
россия всу украина воздушный бой
В США раскрыли, что Россия сделала с ВСУ на Украине
СМИ: на Украине возросла интенсивность воздушных боев.
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik.
Воздушно-космические силы России сбили 17 украинских истребителей МиГ-29 за десять дней в октябре, сообщает РИА Новости
со ссылкой на американский журнал Military Watch.
"В октябре значительно возросла интенсивность воздушных боев над Украиной, которой, по многочисленным оценкам, не было с первых недель полномасштабных российско-украинских боевых действий с февраля 2022 года. С 13 по 23 октября российскими войсками было сбито 17 истребителей МиГ-29", — указано в публикации.
По словам журналистов, украинские военные используют устаревшие самолеты МиГ-29, значительно уступающие российским перехватчикам МиГ-31, истребителям Су-35 и Су-57.
Обозреватели высказали предположение, что у Воздушных сил Украины осталось лишь более двух десятков самолетов МиГ-29.
Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что за прошедший месяц российская ПВО уничтожила свыше 1,4 тыс. средств воздушного нападения противника, в том числе 37 самолетов и 6 ракет ATACMS. Он также добавил, что системы противовоздушной обороны могут сбить все запланированные к поставке Киеву истребители F-16 примерно за 20 дней.