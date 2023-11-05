https://uz.sputniknews.ru/20231105/u-vas-prosto-otberut-dengi-borba-za-klimat-kak-finansovyy-pylesos-40705498.html

У вас просто отберут деньги: борьба за климат как финансовый пылесос

У вас просто отберут деньги: борьба за климат как финансовый пылесос

Если вам внушают, что всему человечеству приходит страшная угроза о сорока восьми ногах, то вам, значит, скоро что-то начнут запрещать? А необязательно, поскольку запреты — штука плохо работающая и не приносящая прибыль. Нет, скорее у вас начнут просто отбирать деньги.

2023-11-05T20:06+0500

2023-11-05T20:06+0500

2023-11-05T20:06+0500

колумнисты

европа

экология

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Мелких и крупных историй на эту тему происходит сейчас множество. Вот одна из них — развивается в конгрессе США, где республиканцы всерьез взялись за священную и неприкосновенную "климатическую повестку" нынешней администрации. Группа республиканцев направила новому спикеру нижней палаты предложение отменить налог на природный газ — каждый год 180 миллионов американцев и 5,5 миллиона компаний должны платить этот возрастающий побор на потребляемое ими энергосырье, пишет колумнист РИА Новости.Смысл налога в том, что любое ископаемое топливо при сгорании повышает температуру Земли, а это ведет к каким угодно катаклизмам и ужасам для граждан. Ну, это для тех, кто не умеет думать и анализировать, а только пугаться. Для прочих — хотя бы вот эта инфографика и тысячи ей подобных исследований, показывающих, что климат на планете уже почти полмиллиона лет колеблется от тепла к холоду и обратно с абсолютно одинаковыми пиковыми показателями. В век падения Римской империи и через тысячу лет после того не было нефти, газа или кондиционеров, но холода все равно приходили, вызывали политические катастрофы, а затем планета начинала греться снова. Те, кто пугает нас, просто берут лишь одну маленькую правую часть графика, где кривые температур идут вверх. Однако ведь и в левой части они там, вверху, бывали неоднократно.Но пока что деньги все равно отбирают, сначала напугав, и не только по поводу климата. Вот еще одна история из американского конгресса, где идет расследование на тему "что это было" (коронавирус). Оказывается, среди прочего имела место "самая грандиозная финансовая афера века". Людям давали деньги, чтобы те не ходили работать и сидели на самоизоляции, причем проверять заявки на эти деньги официально не рекомендовалось. Но, казалось, ведь давали же, не отбирали? Да, однако у правительств своих денег не бывает, они сначала у кого-то их забирают, а потом перераспределяют. В этот раз до 240 миллиардов долларов были отняты у налогоплательщика и в основном разошлись по самым разным организованным преступным группам, по большей части хакерским. И это еще ничего, в 2014 году был случай, когда очередной — не вирусный, но климатический — налог в Италии на сумму 1,3 миллиарда по той же схеме перетек на счета движения "Талибан"* в Афганистане. А ведь у кого-то и эти деньги сначала отобрали.К чему эта предыстория: к тому, что в ноябре в Дубае состоятся очередные всемирные посиделки на тему того, как бороться за климат (COP28), и там чиновники всего мира, опасаясь напуганной части электората, будут брать на себя новые обязательства обложить налогами всю мыслимую энергетику. И к этому случаю у нас на днях принята Климатическая доктрина РФ — на смену той, которая существовала с 2009 года.ЕС делает новую попытку найти союзников в войне против РоссииЭтот документ замечателен как минимум одной фразой — что крайне важны "самостоятельность в оценках и выводах о происходящих и ожидаемых последствиях изменения климата". Хотя и другие хорошие фразы там есть, которые помогут хоть кому-то сбросить оцепенение от наглого наступления вымогателей на мировую экономику и работать самостоятельно. Иначе климатическое лобби так и будет объяснять всем, что климат улучшится только всеобщим отказом от угля, нефти и газа. Ну, то есть отказа не будет, а вот деньги с вас за его отсутствие возьмут, в национальном и персональном масштабах.И тут надо заметить, что любая афера, даже глобальная, имеет свой срок годности, а дальше перестает работать. В виде иллюстрации — публикация из Индии под названием "Спасибо, что не водите автомобиль". Логика тут такая: а что, если мы будем подходить к проблеме перемен климата как к здравоохранительной, а не экологической? Тогда уместны уроки, которые можно усвоить из кампаний против курения.Гражданам Узбекистана упростили открытие банковских счетов и вкладов в РоссииМоторы, жгущие топливо, — они везде, как сигареты. Рекламные специалисты говорят, что машины, жгущие бензин, считаются символами индивидуализма, автономности и силы. Но ведь они — угроза, угрожают и водителю, и людям вокруг, вызывая перемены климата. Все страдают от перемен климата, за рулем они или нет.А раз так, то как насчет, для начала, запрета на рекламу автомобилей с двигателем внутреннего сгорания? И если на сигаретных пачках есть картинки на тему вреда здоровью, то как насчет того, чтобы украсить все автомобили на бензине картинками природных катастроф, наводнений, поврежденных зданий, разрушений от ураганов? Водители даже могут иметь право выбрать себе картинку. И таким путем мы будем двигаться к более здоровому миру. Ну и наложить климатический акциз на каждый автомобиль — не без того.Вам кажется, что вы уже все поняли. Тут развлекается кто-то с особенно черным чувством юмора, направленным в адрес борцов с курением. Так? А вот ничего подобного. Автор пишет все это на полном серьезе, юмором не страдает.Но дата публикации — ноябрь 2017 года. То был другой мир, все еще были готовы поверить во что угодно. Сегодня эта старая схема "угроза — давай деньги" как-то не выглядит долговечной.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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деньги климат финансы