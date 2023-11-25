https://uz.sputniknews.ru/20231125/rynok-uzbekistan-interes-moskovskiye-kompanii-41234460.html
Московские предприниматели интересуются рынком Узбекистана
Московские предприниматели интересуются рынком Узбекистана
Московские компании, заинтересованные в выходе на рынок Узбекистана, представляют такие направления как нефтегазовая и пищевая промышленность, медицина, производство мебели и другие
2023-11-25T11:24+0500
2023-11-25T11:24+0500
2023-11-25T11:43+0500
узбекистан
россия
москва
предприниматели
предпринимательство
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ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. В пятницу Торгпредство России в Узбекистане провело рабочую встречу в формате видеоконференцсвязи с предпринимателями города Москвы. В ней приняли участие 10 предприятий, работающих в сфере производства лакокрасочных материалов, бытовой мебели, лазерных терапевтических аппаратов, продуктов питания, а также проводящих техническое диагностирование подземных и подводных нефтегазовых трубопроводов, оказывающих услуги в сфере письменного перевода и туризма. Заместитель Торгпреда России в Узбекистане Игорь Камынин обсудил с московскими предпринимателями вопросы выхода на рынок страны, обычаи деловой коммуникации с партнерами, особенности осуществления логистики и оплаты по внешнеторговым контрактам. Ранее мы сообщали, что в ноябре в Узбекистане находилась делегация Архангельской области РФ во главе с губернатором региона Александром Цыбульским.Более 20 предприятий региона представили свою продукцию и провели переговоры с потенциальными узбекскими партнерами.Рыбная продукция, образование, медицина — итоги визита Цыбульского в ТашкентРезультаты бизнес-миссии превзошли ожидания — Цыбульский о визите в Ташкент
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москва московские компании предприниматели рынок узбекистан нефтегазовая пищевая промышленность медицина производство мебели
москва московские компании предприниматели рынок узбекистан нефтегазовая пищевая промышленность медицина производство мебели
Московские предприниматели интересуются рынком Узбекистана
11:24 25.11.2023 (обновлено: 11:43 25.11.2023)
Московские компании, заинтересованные в выходе на рынок Узбекистана, представляют такие направления как нефтегазовая и пищевая промышленность, медицина, производство мебели и другие.
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik.
В пятницу Торгпредство России в Узбекистане провело
рабочую встречу в формате видеоконференцсвязи с предпринимателями города Москвы.
В ней приняли участие 10 предприятий, работающих в сфере производства лакокрасочных материалов, бытовой мебели, лазерных терапевтических аппаратов, продуктов питания, а также проводящих техническое диагностирование подземных и подводных нефтегазовых трубопроводов, оказывающих услуги в сфере письменного перевода и туризма.
Заместитель Торгпреда России в Узбекистане Игорь Камынин обсудил с московскими предпринимателями вопросы выхода на рынок страны, обычаи деловой коммуникации с партнерами, особенности осуществления логистики и оплаты по внешнеторговым контрактам.
"Столичные компании получили информацию о порядке сертификации продукции, организации встреч с партнерами, поиске дистрибьютеров и каналах продаж, участии в выставочно-ярмарочных мероприятиях", — говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали
, что в ноябре в Узбекистане находилась делегация Архангельской области РФ во главе с губернатором региона Александром Цыбульским.
Более 20 предприятий региона представили свою продукцию и провели переговоры с потенциальными узбекскими партнерами.