https://uz.sputniknews.ru/20231125/rynok-uzbekistan-interes-moskovskiye-kompanii-41234460.html

Московские предприниматели интересуются рынком Узбекистана

Московские предприниматели интересуются рынком Узбекистана

Московские компании, заинтересованные в выходе на рынок Узбекистана, представляют такие направления как нефтегазовая и пищевая промышленность, медицина, производство мебели и другие

2023-11-25T11:24+0500

2023-11-25T11:24+0500

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узбекистан

россия

москва

предприниматели

предпринимательство

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ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. В пятницу Торгпредство России в Узбекистане провело рабочую встречу в формате видеоконференцсвязи с предпринимателями города Москвы. В ней приняли участие 10 предприятий, работающих в сфере производства лакокрасочных материалов, бытовой мебели, лазерных терапевтических аппаратов, продуктов питания, а также проводящих техническое диагностирование подземных и подводных нефтегазовых трубопроводов, оказывающих услуги в сфере письменного перевода и туризма. Заместитель Торгпреда России в Узбекистане Игорь Камынин обсудил с московскими предпринимателями вопросы выхода на рынок страны, обычаи деловой коммуникации с партнерами, особенности осуществления логистики и оплаты по внешнеторговым контрактам. Ранее мы сообщали, что в ноябре в Узбекистане находилась делегация Архангельской области РФ во главе с губернатором региона Александром Цыбульским.Более 20 предприятий региона представили свою продукцию и провели переговоры с потенциальными узбекскими партнерами.Рыбная продукция, образование, медицина — итоги визита Цыбульского в ТашкентРезультаты бизнес-миссии превзошли ожидания — Цыбульский о визите в Ташкент

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