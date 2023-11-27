https://uz.sputniknews.ru/20231127/russia-udovletvoreniye-spros-elektromobili-eaeu-41275996.html
Россия сможет удовлетворить спрос на электромобили в ЕАЭС
Россия сможет удовлетворить спрос на электромобили в ЕАЭС
Вице-премьер РФ вместе с коллегами по Совету ЕЭК осмотрел выставку российских электромобилей на ВДНХ
2023-11-27T17:33+0500
2023-11-27T17:33+0500
2023-11-27T18:06+0500
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ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Россия в ближайшем будущем сможет обеспечить спрос на электромобили в странах ЕАЭС, такое производство будет широко распространено и в других странах союза, заявил зампред правительства РФ Алексей Оверчук. Об этом сообщает РИА Новости.Вице-премьер РФ вместе с коллегами по Совету ЕЭК осмотрел выставку российских электромобилей на ВДНХ. Оверчук предположил, что когда через два года ЕЭК вновь вернется к этому вопросу, вполне возможно, что обнуление пошлины продлено не будет.На ВДНХ в Москве в кулуарах выставки-форума "Россия" состоялось очередное заседание совета Евразийской экономической комиссии, которое провел председатель Совета ЕЭК, заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. По его словам, участники встречи выразили искренний интерес к экспозиции выставки "Россия" и осмотрели павильоны российских регионов. Напомним, что татарский электрокар "Атом" хотят выпускать в Узбекистане. Об этом стало известно на III Форуме межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Россией в октябре текущего года.Компания "Кама", производящая электрокар, основана главой КамАЗа Сергеем Когогиным. КамАЗ активно сотрудничает с Узбекистаном, в частности, в сфере обучения и найма персонала.
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россия спрос электромобили еаэс вице-премьер рф совет еэк выставка вднх
Россия сможет удовлетворить спрос на электромобили в ЕАЭС
17:33 27.11.2023 (обновлено: 18:06 27.11.2023)
Вице-премьер РФ вместе с коллегами по Совету ЕЭК осмотрел выставку российских электромобилей на ВДНХ.
ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Россия в ближайшем будущем сможет обеспечить спрос на электромобили в странах ЕАЭС, такое производство будет широко распространено и в других странах союза, заявил зампред правительства РФ Алексей Оверчук. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы считаем, что в самом ближайшем будущем сможем удовлетворить спрос на электромобили за счет собственного производства. Хочу сказать, что здесь (на выставке — прим. ред.) представлены электромобили российские, в Казахстане тоже начинает развиваться это производство, думаю, что оно широко будет распространено", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, могут ли российские электромобили в скором времени появиться на дорогах стран ЕАЭС.
Вице-премьер РФ вместе с коллегами по Совету ЕЭК осмотрел выставку российских электромобилей на ВДНХ.
"На одном из наших недавних заседаний Совета ЕЭК наши коллеги по ЕАЭС подняли вопрос о продлении нулевой таможенной пошлины на ввоз электромобилей на территорию ЕАЭС. В результате мы месяц назад приняли решение о продлении ее еще на два года. Но вместе с тем мы решили показать коллегам те возможности, которые сегодня развиваются в секторе производства электромобилей в России", — сообщил он.
Оверчук предположил, что когда через два года ЕЭК вновь вернется к этому вопросу, вполне возможно, что обнуление пошлины продлено не будет.
На ВДНХ в Москве в кулуарах выставки-форума "Россия" состоялось очередное заседание совета Евразийской экономической комиссии, которое провел председатель Совета ЕЭК, заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.
По его словам, участники встречи выразили искренний интерес к экспозиции выставки "Россия" и осмотрели павильоны российских регионов.
Напомним, что татарский электрокар "Атом" хотят выпускать
в Узбекистане. Об этом стало известно на III Форуме межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Россией в октябре текущего года.
Компания "Кама", производящая электрокар, основана главой КамАЗа Сергеем Когогиным. КамАЗ активно сотрудничает с Узбекистаном, в частности, в сфере обучения и найма персонала.