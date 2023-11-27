https://uz.sputniknews.ru/20231127/russia-udovletvoreniye-spros-elektromobili-eaeu-41275996.html

Россия сможет удовлетворить спрос на электромобили в ЕАЭС

Россия сможет удовлетворить спрос на электромобили в ЕАЭС

Вице-премьер РФ вместе с коллегами по Совету ЕЭК осмотрел выставку российских электромобилей на ВДНХ

2023-11-27T17:33+0500

2023-11-27T17:33+0500

2023-11-27T18:06+0500

еаэс

вднх

электромобиль

россия

производство

казахстан

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еэк

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ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Россия в ближайшем будущем сможет обеспечить спрос на электромобили в странах ЕАЭС, такое производство будет широко распространено и в других странах союза, заявил зампред правительства РФ Алексей Оверчук. Об этом сообщает РИА Новости.Вице-премьер РФ вместе с коллегами по Совету ЕЭК осмотрел выставку российских электромобилей на ВДНХ. Оверчук предположил, что когда через два года ЕЭК вновь вернется к этому вопросу, вполне возможно, что обнуление пошлины продлено не будет.На ВДНХ в Москве в кулуарах выставки-форума "Россия" состоялось очередное заседание совета Евразийской экономической комиссии, которое провел председатель Совета ЕЭК, заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. По его словам, участники встречи выразили искренний интерес к экспозиции выставки "Россия" и осмотрели павильоны российских регионов. Напомним, что татарский электрокар "Атом" хотят выпускать в Узбекистане. Об этом стало известно на III Форуме межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Россией в октябре текущего года.Компания "Кама", производящая электрокар, основана главой КамАЗа Сергеем Когогиным. КамАЗ активно сотрудничает с Узбекистаном, в частности, в сфере обучения и найма персонала.

https://uz.sputniknews.ru/20231124/yeaes-import-eksport-dokumenty-onlayn-41227098.html

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