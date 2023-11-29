https://uz.sputniknews.ru/20231129/mirziyoyev-putin-telefonnyy-razgovor-41310025.html
Мирзиёев и Путин по телефону обсудили двустороннее взаимодействие
Мирзиёев и Путин по телефону обсудили двустороннее взаимодействие
Лидеры двух стран отметили последовательное укрепление узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, а также расширение многопланового сотрудничества.
2023-11-29T16:57+0500
2023-11-29T16:57+0500
2023-11-29T18:10+0500
политика
телефонный разговор
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
владимир путин
президент рф
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ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Состоялся телефонный разговор между Шавкатом Мирзиёевым и Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Лидеры двух стран отметили последовательное укрепление узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, а также расширение многопланового сотрудничества.Речь шла о динамике роста показателей взаимного товарооборота, реализации проектов кооперации в разных отраслях экономики, развитии плодотворных межрегиональных контактов. В частности, упомянули запуск крупного совместного агрологистического комплекса в Джизакской области, который состоялся накануне. Главы Узбекистана и России также приветствовали активный культурно-гуманитарный обмен и осуществляемые программы в сфере здравоохранения.Напомним, что по итогам визита Шавката Мирзиёева и правительственной делегации Узбекистана в Россию было подписано более 20 важных документов.
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мирзиёев путин телефон обсуждение двустороннее взаимодействие
мирзиёев путин телефон обсуждение двустороннее взаимодействие
Мирзиёев и Путин по телефону обсудили двустороннее взаимодействие
16:57 29.11.2023 (обновлено: 18:10 29.11.2023)
Лидеры двух стран отметили последовательное укрепление узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, а также расширение многопланового сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik
. Состоялся телефонный разговор между Шавкатом Мирзиёевым и Владимиром Путиным, сообщает
пресс-служба президента Узбекистана.
"Были рассмотрены актуальные вопросы двусторонней повестки, в том числе практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита на высшем уровне в Российскую Федерацию 5-7 октября этого года", — говорится в сообщении.
Лидеры двух стран отметили последовательное укрепление узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, а также расширение многопланового сотрудничества.
Речь шла о динамике роста показателей взаимного товарооборота, реализации проектов кооперации в разных отраслях экономики, развитии плодотворных межрегиональных контактов. В частности, упомянули запуск крупного совместного агрологистического комплекса в Джизакской области, который состоялся накануне.
Главы Узбекистана и России также приветствовали активный культурно-гуманитарный обмен и осуществляемые программы в сфере здравоохранения.
Напомним, что по итогам визита Шавката Мирзиёева и правительственной делегации Узбекистана в Россию было подписано
более 20 важных документов.