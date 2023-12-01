https://uz.sputniknews.ru/20231201/uzbekistan-dogovor-soyuznichestvo-kazaxstan-41340005.html

Узбекистан ратифицировал Договор о союзнических отношениях с Казахстаном

Узбекистан ратифицировал Договор о союзнических отношениях с Казахстаном

Документ предусматривает тесное взаимодействие в сферах внешней политики, обороны и безопасности, миграции, развитие промышленной кооперации.

2023-12-01T12:01+0500

2023-12-01T12:01+0500

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политика

узбекистан

казахстан

договор

президент узбекистана

новый закон

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ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал закон, ратифицирующий Договор о союзнических отношениях с Казахстаном, сообщает Минюст РУз.Основная цель документа — договорно-правовое закрепление нового этапа межгосударственных отношений, направленных на дальнейшее укрепление независимости, суверенитета, территориальной целостности и устойчивого экономического развития двух стран. Договор предусматривает тесное взаимодействие в сферах внешней политики, обороны и безопасности, миграции, развитие промышленной кооперации, принятие совместных мер по рациональному использованию трансграничных водных ресурсов, укрепление связей между парламентами, политическими партиями и общественными организациями. Для справки: Договор о союзнических отношениях подписали главы двух государств по итогам визита Касым-Жомарта Токаева в Ташкент в декабре 2022 года. Еще одним подписанным тогда же документом стал Договор о демаркации узбекско-казахстанской государственной границы.

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