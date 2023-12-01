https://uz.sputniknews.ru/20231201/uzbekistan-dogovor-soyuznichestvo-kazaxstan-41340005.html
Узбекистан ратифицировал Договор о союзнических отношениях с Казахстаном
Узбекистан ратифицировал Договор о союзнических отношениях с Казахстаном
Документ предусматривает тесное взаимодействие в сферах внешней политики, обороны и безопасности, миграции, развитие промышленной кооперации.
2023-12-01T12:01+0500
2023-12-01T12:01+0500
2023-12-01T13:03+0500
политика
узбекистан
казахстан
договор
президент узбекистана
новый закон
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ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал закон, ратифицирующий Договор о союзнических отношениях с Казахстаном, сообщает Минюст РУз.Основная цель документа — договорно-правовое закрепление нового этапа межгосударственных отношений, направленных на дальнейшее укрепление независимости, суверенитета, территориальной целостности и устойчивого экономического развития двух стран. Договор предусматривает тесное взаимодействие в сферах внешней политики, обороны и безопасности, миграции, развитие промышленной кооперации, принятие совместных мер по рациональному использованию трансграничных водных ресурсов, укрепление связей между парламентами, политическими партиями и общественными организациями. Для справки: Договор о союзнических отношениях подписали главы двух государств по итогам визита Касым-Жомарта Токаева в Ташкент в декабре 2022 года. Еще одним подписанным тогда же документом стал Договор о демаркации узбекско-казахстанской государственной границы.
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узбекистан ратификация договор союзнические отношения казахстан
узбекистан ратификация договор союзнические отношения казахстан
Узбекистан ратифицировал Договор о союзнических отношениях с Казахстаном
12:01 01.12.2023 (обновлено: 13:03 01.12.2023)
Документ предусматривает тесное взаимодействие в сферах внешней политики, обороны и безопасности, миграции, развитие промышленной кооперации.
ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik
. Шавкат Мирзиёев подписал закон, ратифицирующий Договор о союзнических отношениях с Казахстаном, сообщает
Минюст РУз.
Основная цель документа — договорно-правовое закрепление нового этапа межгосударственных отношений, направленных на дальнейшее укрепление независимости, суверенитета, территориальной целостности и устойчивого экономического развития двух стран.
Договор предусматривает тесное взаимодействие в сферах внешней политики, обороны и безопасности, миграции, развитие промышленной кооперации, принятие совместных мер по рациональному использованию трансграничных водных ресурсов, укрепление связей между парламентами, политическими партиями и общественными организациями.
Для справки: Договор о союзнических отношениях подписали
главы двух государств по итогам визита Касым-Жомарта Токаева в Ташкент в декабре 2022 года. Еще одним подписанным тогда же документом стал Договор о демаркации узбекско-казахстанской государственной границы.