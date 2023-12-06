https://uz.sputniknews.ru/20231206/rossiya-svo-vertolety-vsu-porajeniye-41416338.html

Экипажи вертолетов Ми-28Н ударили по опорным пунктам и живой силе ВСУ

Экипажи вертолетов Ми-28Н ударили по опорным пунктам и живой силе ВСУ

Ударная группа "Ночных охотников" обстреляла позиции противника, приблизившись к ним на предельно малой высоте.

2023-12-06T11:31+0500

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ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Российские вертолеты Ми-28Н нанесли удар по опорным пунктам и живой силе противника на Донецком направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Также там уточнили, что, выполнив взлет, "Ночные охотники" на предельно малой высоте вошли в зону применения авиационных средств поражения. Штурманы машин, сверив координаты, навели оружие на назначенные цели и выполнили пуски НАР с кабрирования (вертолет поднимает нос, набирая высоту). После чего экипажи сделали противоракетный маневр и легли на обратный курс.В зоне СВО перед армейской авиацией стоят задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке наземных подразделений.

https://uz.sputniknews.ru/20231206/rossiya-svo-bespilotniki-vozmojnosti-41415312.html

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