https://uz.sputniknews.ru/20231206/rossiya-svo-vertolety-vsu-porajeniye-41416338.html
Экипажи вертолетов Ми-28Н ударили по опорным пунктам и живой силе ВСУ
Экипажи вертолетов Ми-28Н ударили по опорным пунктам и живой силе ВСУ
Ударная группа "Ночных охотников" обстреляла позиции противника, приблизившись к ним на предельно малой высоте.
2023-12-06T11:31+0500
2023-12-06T11:31+0500
2023-12-06T11:35+0500
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ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Российские вертолеты Ми-28Н нанесли удар по опорным пунктам и живой силе противника на Донецком направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Также там уточнили, что, выполнив взлет, "Ночные охотники" на предельно малой высоте вошли в зону применения авиационных средств поражения. Штурманы машин, сверив координаты, навели оружие на назначенные цели и выполнили пуски НАР с кабрирования (вертолет поднимает нос, набирая высоту). После чего экипажи сделали противоракетный маневр и легли на обратный курс.В зоне СВО перед армейской авиацией стоят задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке наземных подразделений.
https://uz.sputniknews.ru/20231206/rossiya-svo-bespilotniki-vozmojnosti-41415312.html
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вертолеты ми-28н удар опорные пункты живая сила всу позиции противника
вертолеты ми-28н удар опорные пункты живая сила всу позиции противника
Экипажи вертолетов Ми-28Н ударили по опорным пунктам и живой силе ВСУ
11:31 06.12.2023 (обновлено: 11:35 06.12.2023)
Ударная группа "Ночных охотников" обстреляла позиции противника, приблизившись к ним на предельно малой высоте.
ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik.
Российские вертолеты Ми-28Н нанесли удар по опорным пунктам и живой силе противника на Донецком направлении, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны РФ.
"Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28Н в составе ударной группы выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет (НАР) по обнаруженным опорным пунктам и живой силе противника на Донецком направлении", — рассказали в военном ведомстве.
Также там уточнили, что, выполнив взлет, "Ночные охотники" на предельно малой высоте вошли в зону применения авиационных средств поражения. Штурманы машин, сверив координаты, навели оружие на назначенные цели и выполнили пуски НАР с кабрирования (вертолет поднимает нос, набирая высоту). После чего экипажи сделали противоракетный маневр и легли на обратный курс.
В зоне СВО перед армейской авиацией стоят задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке наземных подразделений.