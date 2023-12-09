https://uz.sputniknews.ru/20231209/uzbekistan-sentr-etnoekologicheskix-issledovaniy-41474514.html
В Узбекистане появится Центр этноэкологических исследований
В Узбекистане появится Центр этноэкологических исследований
Его создадут при Центральноазиатском университете изучения окружающей среды и изменения климата Green University
2023-12-09T13:46+0500
2023-12-09T13:46+0500
2023-12-09T13:46+0500
узбекистан
дубай
экология
охрана окружающей среды
климат
научные исследования
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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. В Узбекистане при Green University появится Центр этноэкологических исследований, сообщает Минэкологии. Презентация будущего центра состоялась на панельной сессии "Этноэкология: традиционные практики и использование знаний коренных народов в борьбе с изменением климата" в рамках 28-ой Конференции ООН по изменению климата (COP28) в павильоне Узбекистана в Дубае.Центр призван инициировать междисциплинарные исследования и равноправное сотрудничество с локальными сообществами в Центральной Азии, что, как ожидается, будет способствовать защите окружающей среды, расширению культурного наследия, устойчивому развитию.В сессии приняли участие директор Секретариата Форума ООН по лесам и озеленению Джульетта Биао Куденукпо (UNFF), представители Центральноазиатского университета изучения окружающей среды и изменения климата Green University, дипкорпусов и международных организаций.Участники также обсудили значение этноэкологических подходов для устойчивого развития, адаптацию к местным условиям и инклюзивные природоохранные практики. Подчеркнули роль этноэкологии в смягчении последствий изменения климата и адаптации к нему. Кроме того, рассмотрели такие направления, как традиционные сорта сельскохозяйственных культур и методы их выращивания, продовольственная безопасность, адаптивная к местным условиям архитектура и управление пастбищами.К 2050 году число климатических мигрантов может достичь 1,2 млрд — подробностиУзбекистан запустит завод "Отходы в энергию" вместе с ОАЭВ Дубае обсудили предотвращение пыльных и песчаных бурь в Центральной Азии
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узбекистан центр этноэкологических исследований создание центральноазиатский университет изучения окружающей среды изменения климата green university
узбекистан центр этноэкологических исследований создание центральноазиатский университет изучения окружающей среды изменения климата green university
В Узбекистане появится Центр этноэкологических исследований
Его создадут при Центральноазиатском университете изучения окружающей среды и изменения климата Green University.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik.
В Узбекистане при Green University появится Центр этноэкологических исследований, сообщает Минэкологии
.
Презентация будущего центра состоялась на панельной сессии "Этноэкология: традиционные практики и использование знаний коренных народов в борьбе с изменением климата" в рамках 28-ой Конференции ООН по изменению климата (COP28) в павильоне Узбекистана в Дубае.
Центр призван инициировать междисциплинарные исследования и равноправное сотрудничество с локальными сообществами в Центральной Азии, что, как ожидается, будет способствовать защите окружающей среды, расширению культурного наследия, устойчивому развитию.
В сессии приняли участие директор Секретариата Форума ООН по лесам и озеленению Джульетта Биао Куденукпо (UNFF), представители Центральноазиатского университета изучения окружающей среды и изменения климата Green University, дипкорпусов и международных организаций.
Участники также обсудили значение этноэкологических подходов для устойчивого развития, адаптацию к местным условиям и инклюзивные природоохранные практики. Подчеркнули роль этноэкологии в смягчении последствий изменения климата и адаптации к нему.
Кроме того, рассмотрели такие направления, как традиционные сорта сельскохозяйственных культур и методы их выращивания, продовольственная безопасность, адаптивная к местным условиям архитектура и управление пастбищами.