https://uz.sputniknews.ru/20231209/uzbekistan-sentr-etnoekologicheskix-issledovaniy-41474514.html

В Узбекистане появится Центр этноэкологических исследований

В Узбекистане появится Центр этноэкологических исследований

Его создадут при Центральноазиатском университете изучения окружающей среды и изменения климата Green University

2023-12-09T13:46+0500

2023-12-09T13:46+0500

2023-12-09T13:46+0500

узбекистан

дубай

экология

охрана окружающей среды

климат

научные исследования

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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. В Узбекистане при Green University появится Центр этноэкологических исследований, сообщает Минэкологии. Презентация будущего центра состоялась на панельной сессии "Этноэкология: традиционные практики и использование знаний коренных народов в борьбе с изменением климата" в рамках 28-ой Конференции ООН по изменению климата (COP28) в павильоне Узбекистана в Дубае.Центр призван инициировать междисциплинарные исследования и равноправное сотрудничество с локальными сообществами в Центральной Азии, что, как ожидается, будет способствовать защите окружающей среды, расширению культурного наследия, устойчивому развитию.В сессии приняли участие директор Секретариата Форума ООН по лесам и озеленению Джульетта Биао Куденукпо (UNFF), представители Центральноазиатского университета изучения окружающей среды и изменения климата Green University, дипкорпусов и международных организаций.Участники также обсудили значение этноэкологических подходов для устойчивого развития, адаптацию к местным условиям и инклюзивные природоохранные практики. Подчеркнули роль этноэкологии в смягчении последствий изменения климата и адаптации к нему. Кроме того, рассмотрели такие направления, как традиционные сорта сельскохозяйственных культур и методы их выращивания, продовольственная безопасность, адаптивная к местным условиям архитектура и управление пастбищами.К 2050 году число климатических мигрантов может достичь 1,2 млрд — подробностиУзбекистан запустит завод "Отходы в энергию" вместе с ОАЭВ Дубае обсудили предотвращение пыльных и песчаных бурь в Центральной Азии

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