https://uz.sputniknews.ru/20231215/uzbekistan-novyy-poryadok-finansirovaniye-vyraschivaniye-xlopok-41577242.html

В Узбекистане будут по новому финансировать выращивание хлопка-сырца

В Узбекистане будут по новому финансировать выращивание хлопка-сырца

Дополнительные меры по дальнейшему развитию свободных рыночных отношений в сельском хозяйстве определены в недавнем указе, принятом президентом Узбекистана

2023-12-15T13:35+0500

2023-12-15T13:35+0500

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узбекистан

реформа

хлопок

сельское хозяйство

указ

президент

президент узбекистана

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ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Документ предусматривает реализацию целого ряда мер в аграрной сфере, в их числе новый порядок финансирования выращивания хлопка-сырца, сбора и закупки хлопка за счет кредитных ресурсов Госфонда поддержки сельского хозяйства.Его планируют внедрить начиная с урожая 2024 года. Так:— ежегодно с 1 октября производителям и семеноводческим субъектам, заключившим фьючерсный контракт, на выращивание хлопка-сырца выделяются кредиты до 60% стоимости хлопка-сырца по ставке 10% годовых (в том числе маржа банка 2%) на срок 14 месяцев, включая льготный период 12 месяцев;— кластерам выделяются кредиты;— 80% платежей за хлопок-сырец, принятый от производителей на основании фьючерса, производится не позднее трех рабочих дней со дня приемки хлопка-сырца, оставшаяся часть — до 31 декабря финансового года;— поставщики товаров (работ, услуг), в том числе материальные ресурсы и лица, оказывающие услуги, выбираются производителями добровольно в рамках агротехнических мероприятий за счет выделенных кредитных средств;— производители, кластеры и семеноводческие субъекты подают кредитные заявки в электронной форме через информационную систему "Агроплатформа" Минсельхоза.Кроме того, начиная с урожая 2024 года:При этом:Указом также внедряются новые требования и обновленный порядок создания кластеров и их функционирования. Так, претендент:Претенденты, изъявившие желание организовать кластерную деятельность, отбираются на основе открытого и прозрачного онлайн-конкурса. А Республиканскую комиссию по координации деятельности хлопково­-текстильных кластеров упразднили. Минсельхоз ведет реестр кластеров и публикует его на постоянной основе на своем официальном сайте. Реформы коснутся и учета хлопка-сырца. Кластерами и другими текстильными предприятиями приемка хлопка-сырца полностью происходит через электронные весы, а также внедряется автоматизированная система обязательного учета произведенного хлопкового волокна. В органах по оценке соответствия семян сельхозкультур, хлопка, технических семян хлопчатника и продукции, полученной при переработке, Узбекским агентством по техническому регулированию один раз в год проводится госконтроль по соблюдению требований законодательства в области технического регулирования, стандартизации, оценки соответствия и метрологии. До 1 мая 2024 года планируют внедрить автоматизированную систему обязательного учета принятого через электронные весы хлопка-сырца и произведенного хлопкового волокна с ее интеграцией в информационную систему "Агроплатформа". В Узбекистане впервые за год вырастили 8,2 млн тонн зернаУзбекистан и Беларусь договорились создать новый сорт картофеля

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