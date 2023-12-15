В Узбекистане будут по новому финансировать выращивание хлопка-сырца
13:35 15.12.2023 (обновлено: 14:56 15.12.2023)
Дополнительные меры по дальнейшему развитию свободных рыночных отношений в сельском хозяйстве определены в недавнем указе, принятом президентом Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Документ предусматривает реализацию целого ряда мер в аграрной сфере, в их числе новый порядок финансирования выращивания хлопка-сырца, сбора и закупки хлопка за счет кредитных ресурсов Госфонда поддержки сельского хозяйства.
Его планируют внедрить начиная с урожая 2024 года. Так:
— ежегодно с 1 октября производителям и семеноводческим субъектам, заключившим фьючерсный контракт, на выращивание хлопка-сырца выделяются кредиты до 60% стоимости хлопка-сырца по ставке 10% годовых (в том числе маржа банка 2%) на срок 14 месяцев, включая льготный период 12 месяцев;
— кластерам выделяются кредиты;
— 80% платежей за хлопок-сырец, принятый от производителей на основании фьючерса, производится не позднее трех рабочих дней со дня приемки хлопка-сырца, оставшаяся часть — до 31 декабря финансового года;
— кластерам выделяются кредиты;
— 80% платежей за хлопок-сырец, принятый от производителей на основании фьючерса, производится не позднее трех рабочих дней со дня приемки хлопка-сырца, оставшаяся часть — до 31 декабря финансового года;
— поставщики товаров (работ, услуг), в том числе материальные ресурсы и лица, оказывающие услуги, выбираются производителями добровольно в рамках агротехнических мероприятий за счет выделенных кредитных средств;
— производители, кластеры и семеноводческие субъекты подают кредитные заявки в электронной форме через информационную систему "Агроплатформа" Минсельхоза.
Кроме того, начиная с урожая 2024 года:
фьючерсные контракты на поставку хлопка-сырца между хозяйствами, производящими его, и кластерами заключаются по результатам торгов, проводимых отдельно по каждому региону в секции "хлопок-сырец" Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи в рамках нормативов плодородия почв;
хлопок-сырец, выращенный сверх объема, необходимого для поставки по фьючерсу, а также произведенный за счет собственных средств, в том числе привлеченных и коммерческих кредитов, реализуется производителями через биржу субъектам предпринимательства или (и) перерабатывается без заключения фьючерсного контракта с кластером.
При этом:
хлопок-сырец, выращенный с избытком по фьючерсному контракту, может быть реализован напрямую кластеру, с которым заключен фьючерсный контракт;
хлопковое волокно и вторичная продукция (семена, линт и улюк), полученные при переработке хлопка-сырца, реализуются через биржу в полном объеме.
Указом также внедряются новые требования и обновленный порядок создания кластеров и их функционирования.
Так, претендент:
обязан организовать как минимум два этапа мощностей по производству текстильной продукции (пряжи, трикотажного полотна, ткани, готовых изделий);
должен быть зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Узбекистана, не находиться в стадии ликвидации, не иметь отрицательную кредитную историю и просроченную задолженность по кредиту (лизингу, банковской гарантии, аккредитиву) и налогам.
Претенденты, изъявившие желание организовать кластерную деятельность, отбираются на основе открытого и прозрачного онлайн-конкурса. А Республиканскую комиссию по координации деятельности хлопково-текстильных кластеров упразднили.
Минсельхоз ведет реестр кластеров и публикует его на постоянной основе на своем официальном сайте.
Реформы коснутся и учета хлопка-сырца. Кластерами и другими текстильными предприятиями приемка хлопка-сырца полностью происходит через электронные весы, а также внедряется автоматизированная система обязательного учета произведенного хлопкового волокна.
В органах по оценке соответствия семян сельхозкультур, хлопка, технических семян хлопчатника и продукции, полученной при переработке, Узбекским агентством по техническому регулированию один раз в год проводится госконтроль по соблюдению требований законодательства в области технического регулирования, стандартизации, оценки соответствия и метрологии.
До 1 мая 2024 года планируют внедрить автоматизированную систему обязательного учета принятого через электронные весы хлопка-сырца и произведенного хлопкового волокна с ее интеграцией в информационную систему "Агроплатформа".
В Узбекистане впервые за год вырастили 8,2 млн тонн зерна
Минсельхоз ведет реестр кластеров и публикует его на постоянной основе на своем официальном сайте.
Реформы коснутся и учета хлопка-сырца. Кластерами и другими текстильными предприятиями приемка хлопка-сырца полностью происходит через электронные весы, а также внедряется автоматизированная система обязательного учета произведенного хлопкового волокна.
В органах по оценке соответствия семян сельхозкультур, хлопка, технических семян хлопчатника и продукции, полученной при переработке, Узбекским агентством по техническому регулированию один раз в год проводится госконтроль по соблюдению требований законодательства в области технического регулирования, стандартизации, оценки соответствия и метрологии.
До 1 мая 2024 года планируют внедрить автоматизированную систему обязательного учета принятого через электронные весы хлопка-сырца и произведенного хлопкового волокна с ее интеграцией в информационную систему "Агроплатформа".
В Узбекистане впервые за год вырастили 8,2 млн тонн зерна