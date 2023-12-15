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СВО, политика, мигранты: о чем говорил Путин на "Итогах года"
https://uz.sputniknews.ru/20231215/uzbekistan-novyy-poryadok-finansirovaniye-vyraschivaniye-xlopok-41577242.html
В Узбекистане будут по новому финансировать выращивание хлопка-сырца
В Узбекистане будут по новому финансировать выращивание хлопка-сырца
Дополнительные меры по дальнейшему развитию свободных рыночных отношений в сельском хозяйстве определены в недавнем указе, принятом президентом Узбекистана
2023-12-15T13:35+0500
2023-12-15T14:56+0500
узбекистан
реформа
хлопок
сельское хозяйство
указ
президент
президент узбекистана
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ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Документ предусматривает реализацию целого ряда мер в аграрной сфере, в их числе новый порядок финансирования выращивания хлопка-сырца, сбора и закупки хлопка за счет кредитных ресурсов Госфонда поддержки сельского хозяйства.Его планируют внедрить начиная с урожая 2024 года. Так:— ежегодно с 1 октября производителям и семеноводческим субъектам, заключившим фьючерсный контракт, на выращивание хлопка-сырца выделяются кредиты до 60% стоимости хлопка-сырца по ставке 10% годовых (в том числе маржа банка 2%) на срок 14 месяцев, включая льготный период 12 месяцев;— кластерам выделяются кредиты;— 80% платежей за хлопок-сырец, принятый от производителей на основании фьючерса, производится не позднее трех рабочих дней со дня приемки хлопка-сырца, оставшаяся часть — до 31 декабря финансового года;— поставщики товаров (работ, услуг), в том числе материальные ресурсы и лица, оказывающие услуги, выбираются производителями добровольно в рамках агротехнических мероприятий за счет выделенных кредитных средств;— производители, кластеры и семеноводческие субъекты подают кредитные заявки в электронной форме через информационную систему "Агроплатформа" Минсельхоза.Кроме того, начиная с урожая 2024 года:При этом:Указом также внедряются новые требования и обновленный порядок создания кластеров и их функционирования. Так, претендент:Претенденты, изъявившие желание организовать кластерную деятельность, отбираются на основе открытого и прозрачного онлайн-конкурса. А Республиканскую комиссию по координации деятельности хлопково­-текстильных кластеров упразднили. Минсельхоз ведет реестр кластеров и публикует его на постоянной основе на своем официальном сайте. Реформы коснутся и учета хлопка-сырца. Кластерами и другими текстильными предприятиями приемка хлопка-сырца полностью происходит через электронные весы, а также внедряется автоматизированная система обязательного учета произведенного хлопкового волокна. В органах по оценке соответствия семян сельхозкультур, хлопка, технических семян хлопчатника и продукции, полученной при переработке, Узбекским агентством по техническому регулированию один раз в год проводится госконтроль по соблюдению требований законодательства в области технического регулирования, стандартизации, оценки соответствия и метрологии. До 1 мая 2024 года планируют внедрить автоматизированную систему обязательного учета принятого через электронные весы хлопка-сырца и произведенного хлопкового волокна с ее интеграцией в информационную систему "Агроплатформа". В Узбекистане впервые за год вырастили 8,2 млн тонн зернаУзбекистан и Беларусь договорились создать новый сорт картофеля
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узбекистан новый порядок финансирование выращивание хлопок меры развитие рыночные отношения сельское хозяйство указ президент
узбекистан новый порядок финансирование выращивание хлопок меры развитие рыночные отношения сельское хозяйство указ президент

В Узбекистане будут по новому финансировать выращивание хлопка-сырца

13:35 15.12.2023 (обновлено: 14:56 15.12.2023)
© unsplash/Trisha DowningХлопковое поле.
Хлопковое поле. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.12.2023
© unsplash/Trisha Downing
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Дополнительные меры по дальнейшему развитию свободных рыночных отношений в сельском хозяйстве определены в недавнем указе, принятом президентом Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Документ предусматривает реализацию целого ряда мер в аграрной сфере, в их числе новый порядок финансирования выращивания хлопка-сырца, сбора и закупки хлопка за счет кредитных ресурсов Госфонда поддержки сельского хозяйства.
Его планируют внедрить начиная с урожая 2024 года. Так:
— ежегодно с 1 октября производителям и семеноводческим субъектам, заключившим фьючерсный контракт, на выращивание хлопка-сырца выделяются кредиты до 60% стоимости хлопка-сырца по ставке 10% годовых (в том числе маржа банка 2%) на срок 14 месяцев, включая льготный период 12 месяцев;

— кластерам выделяются кредиты;

— 80% платежей за хлопок-сырец, принятый от производителей на основании фьючерса, производится не позднее трех рабочих дней со дня приемки хлопка-сырца, оставшаяся часть — до 31 декабря финансового года;
— поставщики товаров (работ, услуг), в том числе материальные ресурсы и лица, оказывающие услуги, выбираются производителями добровольно в рамках агротехнических мероприятий за счет выделенных кредитных средств;
— производители, кластеры и семеноводческие субъекты подают кредитные заявки в электронной форме через информационную систему "Агроплатформа" Минсельхоза.
Кроме того, начиная с урожая 2024 года:
фьючерсные контракты на поставку хлопка-сырца между хозяйствами, производящими его, и кластерами заключаются по результатам торгов, проводимых отдельно по каждому региону в секции "хлопок-сырец" Узбекской республиканской товарно­-сырьевой биржи в рамках нормативов плодородия почв;
хлопок-сырец, выращенный сверх объема, необходимого для поставки по фьючерсу, а также произведенный за счет собственных средств, в том числе привлеченных и коммерческих кредитов, реализуется производителями через биржу субъектам предпринимательства или (и) перерабатывается без заключения фьючерсного контракта с кластером.
При этом:
хлопок-сырец, выращенный с избытком по фьючерсному контракту, может быть реализован напрямую кластеру, с которым заключен фьючерсный контракт;
хлопковое волокно и вторичная продукция (семена, линт и улюк), полученные при переработке хлопка-сырца, реализуются через биржу в полном объеме.
Указом также внедряются новые требования и обновленный порядок создания кластеров и их функционирования.
Так, претендент:
обязан организовать как минимум два этапа мощностей по производству текстильной продукции (пряжи, трикотажного полотна, ткани, готовых изделий);
должен быть зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Узбекистана, не находиться в стадии ликвидации, не иметь отрицательную кредитную историю и просроченную задолженность по кредиту (лизингу, банковской гарантии, аккредитиву) и налогам.
Претенденты, изъявившие желание организовать кластерную деятельность, отбираются на основе открытого и прозрачного онлайн-конкурса. А Республиканскую комиссию по координации деятельности хлопково­-текстильных кластеров упразднили.

Минсельхоз ведет реестр кластеров и публикует его на постоянной основе на своем официальном сайте.

Реформы коснутся и учета хлопка-сырца. Кластерами и другими текстильными предприятиями приемка хлопка-сырца полностью происходит через электронные весы, а также внедряется автоматизированная система обязательного учета произведенного хлопкового волокна.

В органах по оценке соответствия семян сельхозкультур, хлопка, технических семян хлопчатника и продукции, полученной при переработке, Узбекским агентством по техническому регулированию один раз в год проводится госконтроль по соблюдению требований законодательства в области технического регулирования, стандартизации, оценки соответствия и метрологии.

До 1 мая 2024 года планируют внедрить автоматизированную систему обязательного учета принятого через электронные весы хлопка-сырца и произведенного хлопкового волокна с ее интеграцией в информационную систему "Агроплатформа".

В Узбекистане впервые за год вырастили 8,2 млн тонн зерна
Узбекистан и Беларусь договорились создать новый сорт картофеля
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