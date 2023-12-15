https://uz.sputniknews.ru/20231215/uzbekistan-zapusk-zavod-moschnost-elektromobil-41567238.html

В Узбекистане планируют запустить завод мощностью 10 тыс. электромобилей в год

В Узбекистане планируют запустить завод мощностью 10 тыс. электромобилей в год

Шавкат Мирзиёев указал на важность производства электромобилей и поручил наладить выпуск комплектующих частей для них

2023-12-15T10:25+0500

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узбекистан

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

автомобили

промышленность

электромобиль

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ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. В Узбекистане в 2024 году планируют запустить автозавод, способный производить 10 тысяч электромобилей в год.Об этом и многом другом говорили на совещании с Шавкатом Мирзиёевым, на котором озвучили предложения по развитию автомобилестроения и сельскохозяйственного машиностроения. Отмечалось, что ведущие мировые автопроизводители переходят на производство электромобилей. Если предприятия Узбекистана будут медлить с освоением этой отрасли, в будущем они столкнутся с трудностями в занятии достойного места на рынке.Президент указал на важность производства электромобилей и поручил наладить выпуск комплектующих частей для них.На рынке остается высокий спрос на автомобили. Конкуренция автопроизводителей усиливается как на внутреннем, так и на внешнем рынке, подчеркивалось на совещании. Обсудили также планы и задачи, стоящие перед отраслью.Так, к 2030 году намечено довести производство легковых автомобилей в стране до 1 миллиона единиц. Определили меры, которые необходимо выполнить в рамках этой задачи в 2024 году.Мирзиёев подчеркнул важность ускорения трансформации “Узавтосаноат”, снижения затрат.Говорили и о сельскохозяйственном машиностроении. В этом году выпустили более 3,5 тысяч единиц техники. К 2030 году планируется увеличить этот объем до 16 тысяч в год.В связи с этим подчеркнута необходимость расширить стимулирование закупки отечественной техники, повысить заинтересованность кластеров и фермеров, сформировать портфель заказов. Поставлена задача довести уровень локализации отечественного трактора до 35%, а подвесной техники и прицепов — в среднем до 60%.Благодаря последовательной модернизации этих отраслей промышленности, производство автомобилей в Узбекистане за последние годы выросло в три раза, ожидается, что к концу этого года общий объем достигнет 415 тысяч единиц. В целях искоренения государственной монополии и развития конкуренции в сфере были привлечены 3 новых частных автопроизводителя и престижные иностранные бренды. Сегодня на 8 заводах страны выпускают десятки видов автомобилей, грузового и пассажирского транспорта, сельскохозяйственной и специальной техники.Более 2 тысяч предприятий отрасли тесно кооперируют друг с другом, обеспечена 50-процентная локализация компонентов.Россия сможет удовлетворить спрос на электромобили в ЕАЭСТатарский электрокар "Атом" хотят выпускать в Узбекистане

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узбекистан запуск завод мощность электромобиль шавкат мирзиёев важность производство поручение наладить выпуск комплектующие части