В Узбекистане планируют запустить завод мощностью 10 тыс. электромобилей в год
10:25 15.12.2023 (обновлено: 10:30 15.12.2023)
© Sputnik / Кирилл КаллиниковЗарядка электромобилей. Иллюстративное фото
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Шавкат Мирзиёев указал на важность производства электромобилей и поручил наладить выпуск комплектующих частей для них.
ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. В Узбекистане в 2024 году планируют запустить автозавод, способный производить 10 тысяч электромобилей в год.
Об этом и многом другом говорили на совещании с Шавкатом Мирзиёевым, на котором озвучили предложения по развитию автомобилестроения и сельскохозяйственного машиностроения.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по развитию автомобилестроения и сельскохозяйственного машиностроения
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по развитию автомобилестроения и сельскохозяйственного машиностроения
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по развитию автомобилестроения и сельскохозяйственного машиностроения
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по развитию автомобилестроения и сельскохозяйственного машиностроения
© Пресс-служба президента Узбекистана
Отмечалось, что ведущие мировые автопроизводители переходят на производство электромобилей. Если предприятия Узбекистана будут медлить с освоением этой отрасли, в будущем они столкнутся с трудностями в занятии достойного места на рынке.
Президент указал на важность производства электромобилей и поручил наладить выпуск комплектующих частей для них.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по развитию автомобилестроения и сельскохозяйственного машиностроения
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по развитию автомобилестроения и сельскохозяйственного машиностроения
© Пресс-служба президента Узбекистана
На рынке остается высокий спрос на автомобили. Конкуренция автопроизводителей усиливается как на внутреннем, так и на внешнем рынке, подчеркивалось на совещании.
"Отныне и акционерное общество “Узавтосаноат” должно прилагать больше усилий к расширению модельного ряда, улучшению качества, снижению себестоимости продукции, работать в условиях конкуренции", — отмечалось на совещании.
Обсудили также планы и задачи, стоящие перед отраслью.
Так, к 2030 году намечено довести производство легковых автомобилей в стране до 1 миллиона единиц. Определили меры, которые необходимо выполнить в рамках этой задачи в 2024 году.
Мирзиёев подчеркнул важность ускорения трансформации “Узавтосаноат”, снижения затрат.
Говорили и о сельскохозяйственном машиностроении. В этом году выпустили более 3,5 тысяч единиц техники. К 2030 году планируется увеличить этот объем до 16 тысяч в год.
"В Чирчике был создан кластер сельскохозяйственного машиностроения. Его годовая производственная мощность составляет 15 тысяч тракторов, прицепов и другой техники. Однако система их продажи не отвечает требованиям времени", — говорится в сообщении.
В связи с этим подчеркнута необходимость расширить стимулирование закупки отечественной техники, повысить заинтересованность кластеров и фермеров, сформировать портфель заказов. Поставлена задача довести уровень локализации отечественного трактора до 35%, а подвесной техники и прицепов — в среднем до 60%.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по развитию автомобилестроения и сельскохозяйственного машиностроения
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по развитию автомобилестроения и сельскохозяйственного машиностроения
© Пресс-служба президента Узбекистана
Благодаря последовательной модернизации этих отраслей промышленности, производство автомобилей в Узбекистане за последние годы выросло в три раза, ожидается, что к концу этого года общий объем достигнет 415 тысяч единиц.
В целях искоренения государственной монополии и развития конкуренции в сфере были привлечены 3 новых частных автопроизводителя и престижные иностранные бренды. Сегодня на 8 заводах страны выпускают десятки видов автомобилей, грузового и пассажирского транспорта, сельскохозяйственной и специальной техники.
Более 2 тысяч предприятий отрасли тесно кооперируют друг с другом, обеспечена 50-процентная локализация компонентов.