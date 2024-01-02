https://uz.sputniknews.ru/20240102/uzbekistan-benzin-ai-80-zaversheniye-nulevoy-aktsiz-41902983.html

В Узбекистане закончилось действие нулевого акциза на бензин Аи-80

В Узбекистане закончилось действие нулевого акциза на бензин Аи-80

Цена топлива этой марки на АЗС "Узбекнефтегаза" и ООО "UNG Petro" с 6 050 сумов за литр возросла до прошлогодних декабрьских показателей — 6 800 сумов за литр. На частных автозаправках стоимость еще выше. Цены на бензин других марок остались без изменений

2024-01-02T12:10+0500

2024-01-02T12:10+0500

2024-01-02T12:10+0500

экономика

бензин

узбекистан

цена

акцизный налог

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ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. В Узбекистане 31 декабря завершилось действие нулевой ставки акцизного налога на импортный и местный бензин Аи-80 и его розничную продажу.Постановлением президента ставка была обнулена с 10 декабря 2022 года до 1 марта 2023-го, затем действие нулевого акцизного налога на топливо этой марки продлено до конца прошлого года.Цель этих мер — обеспечить нужды потребителей в осенне-зимний период и стабилизировать цены на бензин.С отменой ставки литр бензина Аи-80 на АЗС "Узбекнефтегаза" и ООО "UNG Petro" подешевел с 6 800 до 6 050 сумов.С 1 января 2024 года стоимость данной марки бензина там вновь возросла до 6 800 сумов за литр, на частных АЗС цена еще выше.Цены на бензин других марок пока остались без изменений.Для справки: в Узбекистане с 1 апреля текущего года акциз на бензин АИ-80 вырастет с 303 тыс. сумов за тонну до 340 тыс. сумов. Также увеличатся ставки акцизов на дизельное топливо и моторные масла. Это определено законом, вносящим поправки в нормативно-правовые акты в связи с изменениями в налоговой и бюджетной политике на 2024 год.

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