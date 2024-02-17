https://uz.sputniknews.ru/20240217/uzbekistan-sozdaniye-transgranichnyye-oxranyayemyye-territorii-42544787.html

В Узбекистане могут создать 6 трансграничных охраняемых территорий

В Узбекистане могут создать 6 трансграничных охраняемых территорий

Планируется, что проект внесет значительный вклад в развитие экотуризма, защиту и сохранение редких видов животных

2024-02-17T12:54+0500

2024-02-17T12:54+0500

2024-02-17T12:56+0500

узбекистан

экология

встреча

всемирный банк

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Проект, направленный на создание в Узбекистане шести трансграничных охраняемых территорий, обсудили в ходе встречи глава Минэкологии РУз Азиз Абдухакимов и глобальный директор Всемирного банка по окружающей среде, природным ресурсам и голубой экономике Валери Хиски.Она прошла в Самарканде в рамках 14-го заседания Конференции сторон Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных (CMS COP14).В ходе встречи говорили также о реформах, проводимых в Узбекистане, в сфере управления отходами.Азиз Абдухакимов рассказал о целях, поставленных перед отраслью, в частности, эффективном создании системы управления отходами, внедрении циркулярной экономики, а также развитии принципа "ноль отходов".По итогам переговоров достигнута договоренность о сотрудничестве по привлечению в Узбекистан ведущих компаний в сфере отходов, инвестированию и выделению грантов Всемирного банка в эту сферу.Ледники в Узбекистане сократились на 30% — в Самарканде представили нацдокладМигрирующим рыбам грозит исчезновение — о чем еще говорили экологи в Самарканде

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