В Узбекистане могут создать 6 трансграничных охраняемых территорий
12:54 17.02.2024 (обновлено: 12:56 17.02.2024)
© Нижне-Амударьинский государственный биосферный резерватНижне-Амударьинский государственный биосферный резерват (Заповедник Бадай –Тугай). Архивное фото
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Планируется, что проект внесет значительный вклад в развитие экотуризма, защиту и сохранение редких видов животных.
ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Проект, направленный на создание в Узбекистане шести трансграничных охраняемых территорий, обсудили в ходе встречи глава Минэкологии РУз Азиз Абдухакимов и глобальный директор Всемирного банка по окружающей среде, природным ресурсам и голубой экономике Валери Хиски.
© Пресс-служба МинэкологииГлава Минэкологии Узбекистана Азиз Абдухакимов встретился с представителем Всемирного банка
Глава Минэкологии Узбекистана Азиз Абдухакимов встретился с представителем Всемирного банка
Она прошла в Самарканде в рамках 14-го заседания Конференции сторон Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных (CMS COP14).
В ходе встречи говорили также о реформах, проводимых в Узбекистане, в сфере управления отходами.
Азиз Абдухакимов рассказал о целях, поставленных перед отраслью, в частности, эффективном создании системы управления отходами, внедрении циркулярной экономики, а также развитии принципа "ноль отходов".
© Пресс-служба МинэкологииГлава Минэкологии Узбекистана Азиз Абдухакимов встретился с представителем Всемирного банка
Глава Минэкологии Узбекистана Азиз Абдухакимов встретился с представителем Всемирного банка
"Теперь отходы станут ценным ресурсом экономики. Мы стремимся построить "зеленое" общество, выгодное во всех аспектах", — сказал министр.
"В Узбекистане уделяется большое внимание сфере обращения с отходами. Это означает, что наши цели общие. Мы рады сотрудничеству с Узбекистаном в сфере обращения и сортировки ТБО, а также государственной поддержки предпринимателей и работников сферы", — отметила Хиски.
По итогам переговоров достигнута договоренность о сотрудничестве по привлечению в Узбекистан ведущих компаний в сфере отходов, инвестированию и выделению грантов Всемирного банка в эту сферу.