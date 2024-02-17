Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240217/uzbekistan-sozdaniye-transgranichnyye-oxranyayemyye-territorii-42544787.html
В Узбекистане могут создать 6 трансграничных охраняемых территорий
В Узбекистане могут создать 6 трансграничных охраняемых территорий
Планируется, что проект внесет значительный вклад в развитие экотуризма, защиту и сохранение редких видов животных
2024-02-17T12:54+0500
2024-02-17T12:56+0500
узбекистан
экология
встреча
всемирный банк
сотрудничество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/09/39791634_0:17:1198:691_1920x0_80_0_0_d4bb227c9f5bb5a87d59b20cecc1a612.jpg
ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Проект, направленный на создание в Узбекистане шести трансграничных охраняемых территорий, обсудили в ходе встречи глава Минэкологии РУз Азиз Абдухакимов и глобальный директор Всемирного банка по окружающей среде, природным ресурсам и голубой экономике Валери Хиски.Она прошла в Самарканде в рамках 14-го заседания Конференции сторон Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных (CMS COP14).В ходе встречи говорили также о реформах, проводимых в Узбекистане, в сфере управления отходами.Азиз Абдухакимов рассказал о целях, поставленных перед отраслью, в частности, эффективном создании системы управления отходами, внедрении циркулярной экономики, а также развитии принципа "ноль отходов".По итогам переговоров достигнута договоренность о сотрудничестве по привлечению в Узбекистан ведущих компаний в сфере отходов, инвестированию и выделению грантов Всемирного банка в эту сферу.Ледники в Узбекистане сократились на 30% — в Самарканде представили нацдокладМигрирующим рыбам грозит исчезновение — о чем еще говорили экологи в Самарканде
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/09/39791634_67:0:1131:798_1920x0_80_0_0_dad1f3e5c1c27e98d0abb19a0abd060c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан создание трансграничные охраняемые территории проект вклад развитие экотуризм защита сохранение редкие виды животные
узбекистан создание трансграничные охраняемые территории проект вклад развитие экотуризм защита сохранение редкие виды животные

В Узбекистане могут создать 6 трансграничных охраняемых территорий

12:54 17.02.2024 (обновлено: 12:56 17.02.2024)
© Нижне-Амударьинский государственный биосферный резерватНижне-Амударьинский государственный биосферный резерват (Заповедник Бадай –Тугай). Архивное фото
Нижне-Амударьинский государственный биосферный резерват (Заповедник Бадай –Тугай). Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.02.2024
© Нижне-Амударьинский государственный биосферный резерват
Подписаться
Планируется, что проект внесет значительный вклад в развитие экотуризма, защиту и сохранение редких видов животных.
ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Проект, направленный на создание в Узбекистане шести трансграничных охраняемых территорий, обсудили в ходе встречи глава Минэкологии РУз Азиз Абдухакимов и глобальный директор Всемирного банка по окружающей среде, природным ресурсам и голубой экономике Валери Хиски.
© Пресс-служба МинэкологииГлава Минэкологии Узбекистана Азиз Абдухакимов встретился с представителем Всемирного банка
Глава Минэкологии Узбекистана Азиз Абдухакимов встретился с представителем Всемирного банка - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.02.2024
Глава Минэкологии Узбекистана Азиз Абдухакимов встретился с представителем Всемирного банка
© Пресс-служба Минэкологии
Она прошла в Самарканде в рамках 14-го заседания Конференции сторон Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных (CMS COP14).
В ходе встречи говорили также о реформах, проводимых в Узбекистане, в сфере управления отходами.
Азиз Абдухакимов рассказал о целях, поставленных перед отраслью, в частности, эффективном создании системы управления отходами, внедрении циркулярной экономики, а также развитии принципа "ноль отходов".
© Пресс-служба МинэкологииГлава Минэкологии Узбекистана Азиз Абдухакимов встретился с представителем Всемирного банка
Глава Минэкологии Узбекистана Азиз Абдухакимов встретился с представителем Всемирного банка - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.02.2024
Глава Минэкологии Узбекистана Азиз Абдухакимов встретился с представителем Всемирного банка
© Пресс-служба Минэкологии

"Теперь отходы станут ценным ресурсом экономики. Мы стремимся построить "зеленое" общество, выгодное во всех аспектах", — сказал министр.

"В Узбекистане уделяется большое внимание сфере обращения с отходами. Это означает, что наши цели общие. Мы рады сотрудничеству с Узбекистаном в сфере обращения и сортировки ТБО, а также государственной поддержки предпринимателей и работников сферы", — отметила Хиски.

По итогам переговоров достигнута договоренность о сотрудничестве по привлечению в Узбекистан ведущих компаний в сфере отходов, инвестированию и выделению грантов Всемирного банка в эту сферу.
Ледники в Узбекистане сократились на 30% — в Самарканде представили нацдоклад
Мигрирующим рыбам грозит исчезновение — о чем еще говорили экологи в Самарканде
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0