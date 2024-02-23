https://uz.sputniknews.ru/20240223/ssha-smi-ukraina-mneniye-42638096.html

В США сделали шокирующее заявление об Украине

В США сделали шокирующее заявление об Украине

СМИ: положение дел для Киева стало катастрофическим. Единственный вариант для украинского руководства — каким-либо образом добиться прекращения огня путем переговоров

2024-02-23T17:22+0500

2024-02-23T17:22+0500

2024-02-23T17:43+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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россия

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владимир зеленский

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ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией, говорится в публикации американского издания The Hill. Об этом сообщает РИА Новости.По его словам, положение дел для Киева стало катастрофическим: за два года страна не смогла добиться каких-либо существенных успехов, Владимира Зеленского стали меньше поддерживать, как на самой Украине, так и на Западе, а его союзники уже устали финансировать конфликт.Поражение украинцев в Авдеевке меняет динамику боевых действий, и сейчас единственный вариант для Киева – это как-то добиться прекращения огня путем переговоров, отметил обозреватель."На сегодняшний день ситуация мрачная. Боевые действия замедлились и ожесточились, что играет на руку России. Украина испытывает нехватку солдат и боеприпасов, в то время как у России они в избытке", — констатирует автор статьи.В западной прессе все чаще звучат высказывания об усталости Соединенных Штатов и стран Евросоюза от украинского конфликта и слабеющей поддержке киевского режима. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://uz.sputniknews.ru/20240222/rostex-razrabotka-zona-svo-primeneniye-42628666.html

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