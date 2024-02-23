https://uz.sputniknews.ru/20240223/ssha-smi-ukraina-mneniye-42638096.html
В США сделали шокирующее заявление об Украине
В США сделали шокирующее заявление об Украине
СМИ: положение дел для Киева стало катастрофическим. Единственный вариант для украинского руководства — каким-либо образом добиться прекращения огня путем переговоров
2024-02-23T17:22+0500
2024-02-23T17:22+0500
2024-02-23T17:43+0500
спецоперация россии по защите донбасса
в мире
спецоперация
украина
россия
киев
владимир зеленский
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/04/39598284_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_269699f0b7809db83742b03db89f69fd.jpg
ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией, говорится в публикации американского издания The Hill. Об этом сообщает РИА Новости.По его словам, положение дел для Киева стало катастрофическим: за два года страна не смогла добиться каких-либо существенных успехов, Владимира Зеленского стали меньше поддерживать, как на самой Украине, так и на Западе, а его союзники уже устали финансировать конфликт.Поражение украинцев в Авдеевке меняет динамику боевых действий, и сейчас единственный вариант для Киева – это как-то добиться прекращения огня путем переговоров, отметил обозреватель."На сегодняшний день ситуация мрачная. Боевые действия замедлились и ожесточились, что играет на руку России. Украина испытывает нехватку солдат и боеприпасов, в то время как у России они в избытке", — констатирует автор статьи.В западной прессе все чаще звучат высказывания об усталости Соединенных Штатов и стран Евросоюза от украинского конфликта и слабеющей поддержке киевского режима. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://uz.sputniknews.ru/20240222/rostex-razrabotka-zona-svo-primeneniye-42628666.html
украина
россия
киев
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/04/39598284_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_c7221dfed88ebeb37e12752f5044dd09.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сша украина шокирующее заявление сми
сша украина шокирующее заявление сми
В США сделали шокирующее заявление об Украине
17:22 23.02.2024 (обновлено: 17:43 23.02.2024)
СМИ: положение дел для Киева стало катастрофическим. Единственный вариант для украинского руководства — каким-либо образом добиться прекращения огня путем переговоров.
ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik.
Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией, говорится в публикации американского издания The Hill. Об этом сообщает РИА Новости
.
"У Украины нет пути к победе в этой войне. И даже американская поддержка не изменит эту реальность", — заявляет автор материала.
По его словам, положение дел для Киева стало катастрофическим: за два года страна не смогла добиться каких-либо существенных успехов, Владимира Зеленского стали меньше поддерживать, как на самой Украине, так и на Западе, а его союзники уже устали финансировать конфликт.
Поражение украинцев в Авдеевке меняет динамику боевых действий, и сейчас единственный вариант для Киева – это как-то добиться прекращения огня путем переговоров, отметил обозреватель.
"На сегодняшний день ситуация мрачная. Боевые действия замедлились и ожесточились, что играет на руку России. Украина испытывает нехватку солдат и боеприпасов, в то время как у России они в избытке", — констатирует автор статьи.
В западной прессе все чаще звучат высказывания об усталости Соединенных Штатов и стран Евросоюза от украинского конфликта и слабеющей поддержке киевского режима. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.