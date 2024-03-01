https://uz.sputniknews.ru/20240301/domashnyaya-promyshlennost-jilye-soveschaniye-prezident-42733749.html

"Домашняя промышленность" и новое жилье — что обсудили на встрече с президентом

"Домашняя промышленность" и новое жилье — что обсудили на встрече с президентом

Sputnik Узбекистан

На мероприятия, определенные на совещании в Ургенче, направят $1,1 млрд и 10 трлн сумов

2024-03-01T17:51+0500

2024-03-01T17:51+0500

2024-03-01T18:14+0500

ургенч

совещание

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

развитие

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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. В Ургенче прошло совещание с участием Шавката Мирзиёева, посвященное обсуждению дальнейшего социально-экономического развития Хорезмской области, сообщает пресс-служба главы государства. Как отмечалось в ходе совещания, для дальнейшей поддержки малого и среднего бизнеса в Хорезме выделят 100 миллионов долларов на льготных условиях. Это позволит помочь 5,5 тыс. предпринимателей и создать 50 тыс. постоянных рабочих мест.Одной из основных задач в экономике является развитие промышленности. Для этого государством обеспечиваются необходимые условия.Так, вчера был открыт большой мост через Амударью, способный пропускать 12 тысяч автомобилей и 24 поезда в сутки. Это улучшит транспортные связи, снизит стоимость перевозок, придав дополнительный стимул развитию бизнеса и услуг.Для промышленности также необходимы стабильные источники энергии. С этой целью в Тупраккалинском районе началось строительство солнечной электростанции мощностью 100 мегаватт, которая будет запущена к концу года.Определены меры по поддержке и ускорению промышленных проектов. Как отмечалось, в Хорезм будет направлено 100 миллионов долларов из Фонда развития промышленности.Банк развития бизнеса предоставит кредиты на сумму до 1,5 миллиарда сумов на срок до 7 лет под 18% для малых и средних промышленных проектов.Кроме того, с 1 апреля импортные оборудование, запасные части и сырье будут освобождены от таможенной пошлины на срок до 5 лет, будет разрешено отсрочить уплату НДС на 180 дней. Проценты по кредитам, взятым на проекты локализации, будут покрыты в размере до 10 процентных пунктов.Создается возможность вносить оплату за объекты госсобственности и земельные участки в течение 5 лет. Экспортерам будут компенсироваться 50% транспортных расходов при доставке сырья из других областей.Инвестиционная компания, созданная с участием трех банков в 2020 году, будет трансформирована, она сможет участвовать в проектах со своей долей до 30%. Компания построит промышленные здания в комплексе "Аль-Хорезми" в городе Ургенче и передаст их предпринимателям.Даны указания по эффективному использованию Хазораспской свободной экономической зоны, размещению промышленных проектов и созданию технопарка в Ургенчском районе.Обозначены возможности по увеличению производства автомобилей Damas и Labo и их запчастей, увеличению степени переработки хлопка до 60%, расширению производства фармацевтических товаров.В целом к концу года планируется привлечь в область 1,5 миллиарда долларов инвестиций, из которых 1 миллиард составят иностранные инвестиции, что позволит обеспечить экспорт на уровне 600 миллионов долларов. Глава государства особо остановился на вопросе развития предпринимательства в махаллях, для чего будет направлено 11,5 триллиона сумов кредитов, а также утвердят программы комплексного развития каждого района и города.В рамках программы семейного предпринимательства в этом году планируют поддержать 5 тысяч домохозяйств, разводящих рыбу интенсивным методом и 4,4 тысячи домохозяйств, занимающихся швейным делом, птицеводством, животноводством, пчеловодством и садоводством.Туризм определен как один из ключевых драйверов развития Хорезма, и для его дальнейшего развития будет принята трехлетняя программа.Также введут визовую систему "Узбекистан – мой второй дом" для посещения туристами Хорезма без ограничений в течение всего года. В Ургенче будут созданы музеи "Лазги" и "Авесто", а также предоставят льготные кредиты для строительства гостиниц и мест отдыха, что будет способствовать росту потока иностранных туристов до одного миллиона и местных туристов до четырех миллионов, создав при этом 20 тысяч рабочих мест.Для развития сферы услуг необходимо улучшить транспортную инфраструктуру, подчеркнули на совещании. Также определили задачи в сельском и водном хозяйстве. Подчеркнули необходимость ввоза и выращивания сортов хлопчатника, устойчивых к засоленным почвам, из Китая и других стран. Поручено организовать в городе Ургенче лабораторию по сертификации семян и созданию в каждом районе по 40 малых холодильных складов.Отмечалось, что пришло время внедрить научные подходы в рисоводстве. Указано на необходимость адаптации к условиям Хорезма филиппинских сортов риса, устойчивых к засолению. Будет создано предприятие по семеноводству риса в сотрудничестве с Южной Кореей. Предложено разрешить экспорт половины продукции фермерам, увеличившим урожайность риса до 150 центнеров с гектара.Отмечены новые возможности для расширения животноводства, птицеводства и рыболовства.Подчеркнули, что за последние 7 лет в Хорезме создано 600 тысяч рабочих мест. Сегодня объем валового продукта области достиг 37 триллионов сумов, а доход на душу населения — 19 миллионов сумов.Рассмотрена реализация второго этапа проекта по восстановлению канала Тошсока и ход работ по бетонированию каналов. Даны поручения по внедрению водосберегающих технологий на 11 тысячах гектаров, лазерному выравниванию 42 тысяч гектаров и технологическому обновлению насосных станций.Отдельное внимание на совещании уделили улучшению жилого фонда и инфраструктуры махаллей.Предусматривается разработка трехлетней программы по обновлению электросетей, подстанций и трансформаторов. Отремонтируют 233 км дорог, улучшат внутренние дороги в 322 махаллях.В высших учебных заведениях Хорезма внедрят зарубежные программы, что обеспечит студентам получение международной квалификации. В больницах и поликлиниках оптимизируют дублирующиеся процессы. Кохлеарными аппаратами обеспечат 500 детей с нарушениями слуха, еще 2 000 получат слуховые устройства. В целом на мероприятия, определенные на совещании, направят $1,1 млрд и 10 трлн сумов.Рабочие места и инвестиции — как прошел первый день визита президента в Хорезм

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