https://uz.sputniknews.ru/20240313/biznes-missiya-iz-yegipta-posetit-uzbekistan-sel-vizita-42919964.html

Бизнес-миссия из Египта посетит Узбекистан — цель визита

Бизнес-миссия из Египта посетит Узбекистан — цель визита

Sputnik Узбекистан

В 2023 году Узбекистан и Египет подписали соглашения на сумму свыше $1,6 млрд. Инвестиционные проекты по данным соглашениям находятся в процессе реализации.

2024-03-13T15:25+0500

2024-03-13T15:25+0500

2024-03-13T15:31+0500

узбекистан

египет

сотрудничество

бизнес-миссия

инвестиции

экономика

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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Узбекистан посетит делегация крупного бизнеса Египта. Об этом шла речь на встрече посла Узбекистана Мансурбека Киличева с первым замминистра торговли и промышленности Египта Яхьей аль-Ватихом Беллахом, сообщает ИА "Дунё".Основной акцент в беседе стороны сделали на организацию бизнес-миссии в республику представителей крупного бизнеса Египта.Как уточняет издание, деловую миссию планируют организовать в июне 2024 года.На встрече подчеркивалось, что для египетских компаний поиск партнеров из Узбекистана и организация их встреч в онлайн-формате перед визитом позволит сделать сотрудничество более эффективным. Узбекская сторона представила информацию об инвестиционном потенциале республике, созданных возможностях для инвесторов, налоговых и других льготах.Ведущая египетская компания намерена выйти на рынок УзбекистанаИздание также отмечает, что визит на высшем уровне в Каир в феврале 2023 года вывел отношения двух стран на новый уровень и заложил основу для реализации новых интересных проектов. По итогам переговоров на высшем уровне и прошедшего тогда же бизнес-форума, стороны подписали соглашения на сумму свыше $1,6 млрд, инвестиционные проекты по которым находятся в процессе реализации.

https://uz.sputniknews.ru/20240304/yegipet-investitsii-turkompleks-samarkand-42757362.html

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