https://uz.sputniknews.ru/20240313/taekvondisty-iz-uzbekistana-poboryutsya-za-olimpiyskie-putevki-na-parij-2024----42921066.html

Таэквондисты из Узбекистана поборются за олимпийские путевки на Париж-2024

Таэквондисты из Узбекистана поборются за олимпийские путевки на Париж-2024

Sputnik Узбекистан

Представители сборной республики отправились в Китай для участия в лицензионном турнире для Азиатского континента.

2024-03-13T16:42+0500

2024-03-13T16:42+0500

2024-03-13T16:42+0500

узбекистан

китай

таэквондо

турнир

лицензия

олимпиада

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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Таэквондисты из Узбекистана будут бороться за путевки на предстоящие Олимпийские Игры 2024 года в Париже, сообщает пресс-служба НОК.В городе Тайань в Китае 15-16 марта состоится лицензионный турнир Париж-2024 по таэквондо WT. В этом соревновании, организованном для представителей Азиатского континента, примут участие также узбекские спортсмены, которые уже отправились в Китай.Согласно регламенту, сборная Узбекистана имеет право зарегистрировать двух спортсменов — одного мужчину и одну женщину, которые выступят в турнире.По решению тренерского штаба, за лицензии Олимпийских игр Париж-2024 на данных соревнованиях будут бороться Джасур Джайсунов (-80 кг) и Озода Собиржонова (-67 кг).Читайте также Олимпийские игры Париж-2024: Узбекистан завоевал первую путевку

https://uz.sputniknews.ru/20240312/uzbekskie-boksery-zavoevali-putevki-na-letnie-olimpijskie-igry-imena-42887619.html

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