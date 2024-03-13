https://uz.sputniknews.ru/20240313/taekvondisty-iz-uzbekistana-poboryutsya-za-olimpiyskie-putevki-na-parij-2024----42921066.html
Таэквондисты из Узбекистана поборются за олимпийские путевки на Париж-2024
Таэквондисты из Узбекистана поборются за олимпийские путевки на Париж-2024
Sputnik Узбекистан
Представители сборной республики отправились в Китай для участия в лицензионном турнире для Азиатского континента.
2024-03-13T16:42+0500
2024-03-13T16:42+0500
2024-03-13T16:42+0500
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олимпиада
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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Таэквондисты из Узбекистана будут бороться за путевки на предстоящие Олимпийские Игры 2024 года в Париже, сообщает пресс-служба НОК.В городе Тайань в Китае 15-16 марта состоится лицензионный турнир Париж-2024 по таэквондо WT. В этом соревновании, организованном для представителей Азиатского континента, примут участие также узбекские спортсмены, которые уже отправились в Китай.Согласно регламенту, сборная Узбекистана имеет право зарегистрировать двух спортсменов — одного мужчину и одну женщину, которые выступят в турнире.По решению тренерского штаба, за лицензии Олимпийских игр Париж-2024 на данных соревнованиях будут бороться Джасур Джайсунов (-80 кг) и Озода Собиржонова (-67 кг).Читайте также Олимпийские игры Париж-2024: Узбекистан завоевал первую путевку
https://uz.sputniknews.ru/20240312/uzbekskie-boksery-zavoevali-putevki-na-letnie-olimpijskie-igry-imena-42887619.html
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узбекистан китай таэквондо париж-2024
узбекистан китай таэквондо париж-2024
Таэквондисты из Узбекистана поборются за олимпийские путевки на Париж-2024
Представители сборной республики отправились в Китай для участия в лицензионном турнире для Азиатского континента.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik.
Таэквондисты из Узбекистана будут бороться за путевки на предстоящие Олимпийские Игры 2024 года в Париже, сообщает
пресс-служба НОК.
В городе Тайань в Китае 15-16 марта состоится лицензионный турнир Париж-2024 по таэквондо WT. В этом соревновании, организованном для представителей Азиатского континента, примут участие также узбекские спортсмены, которые уже отправились в Китай.
“Как известно, в конце 2023 года через Олимпийский рейтинг таэквондисты Улугбек Рашитов (-68 кг) и Светлана Осипова (+67 кг) уже завоевали путевки на Париж-2024“, — говорится в сообщении комитета.
Согласно регламенту, сборная Узбекистана имеет право зарегистрировать двух спортсменов — одного мужчину и одну женщину, которые выступят в турнире.
По решению тренерского штаба, за лицензии Олимпийских игр Париж-2024 на данных соревнованиях будут бороться Джасур Джайсунов (-80 кг) и Озода Собиржонова (-67 кг).