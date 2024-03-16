https://uz.sputniknews.ru/20240316/mishustin-golosovaniye-vybory-prezident-rossiya-onlayn-42982135.html

Это удобно: Мишустин проголосовал на выборах президента России онлайн

Это удобно: Мишустин проголосовал на выборах президента России онлайн

Sputnik Узбекистан

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта

2024-03-16T15:01+0500

2024-03-16T15:01+0500

2024-03-16T15:02+0500

выборы президента россии — 2024

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выборы

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михаил мишустин

премьер-министр

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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян, которые еще не проголосовали, принять участие в выборах и объяснил, почему сам отдал свой голос за будущего президента России онлайн — это удобно, сообщает РИА Новости.Он поблагодарил тех, кто уже проголосовал и обратился к тем, кто еще не принял решение, с просьбой это сделать.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.В Узбекистане участки для голосования на выборах президента России 17 марта откроют в двух городах – Ташкенте и Самарканде.Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени. В Ташкенте — в здании посольства России (ул. Нукус, дом 83), в Самарканде – в гостинице Zilol-baxt (ул. Усмана Юсупова, дом 5).Путин проголосовал на выборах президента России онлайнМедведев проголосовал на выборах президента России — видеоЛавров проголосовал на выборах президента России

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михаил мишустин голосование выборы президент россия онлайн совет федерации президентские выборы 17 марта 2024 год