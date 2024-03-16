https://uz.sputniknews.ru/20240316/mishustin-golosovaniye-vybory-prezident-rossiya-onlayn-42982135.html
Это удобно: Мишустин проголосовал на выборах президента России онлайн
Это удобно: Мишустин проголосовал на выборах президента России онлайн
Sputnik Узбекистан
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта
2024-03-16T15:01+0500
2024-03-16T15:01+0500
2024-03-16T15:02+0500
выборы президента россии — 2024
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выборы
голосование
михаил мишустин
премьер-министр
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян, которые еще не проголосовали, принять участие в выборах и объяснил, почему сам отдал свой голос за будущего президента России онлайн — это удобно, сообщает РИА Новости.Он поблагодарил тех, кто уже проголосовал и обратился к тем, кто еще не принял решение, с просьбой это сделать.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.В Узбекистане участки для голосования на выборах президента России 17 марта откроют в двух городах – Ташкенте и Самарканде.Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени. В Ташкенте — в здании посольства России (ул. Нукус, дом 83), в Самарканде – в гостинице Zilol-baxt (ул. Усмана Юсупова, дом 5).Путин проголосовал на выборах президента России онлайнМедведев проголосовал на выборах президента России — видеоЛавров проголосовал на выборах президента России
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михаил мишустин голосование выборы президент россия онлайн совет федерации президентские выборы 17 марта 2024 год
михаил мишустин голосование выборы президент россия онлайн совет федерации президентские выборы 17 марта 2024 год
Это удобно: Мишустин проголосовал на выборах президента России онлайн
15:01 16.03.2024 (обновлено: 15:02 16.03.2024)
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян, которые еще не проголосовали, принять участие в выборах и объяснил, почему сам отдал свой голос за будущего президента России онлайн — это удобно, сообщает РИА Новости
.
"Еще два дня мы все можем принять участие в выборах президента РФ. Важно прийти на избирательный участок или выразить свою позицию дистанционно. В текущем году такая возможность есть у жителей почти трети регионов страны. Вот именно так я и поступил. Сделал выбор онлайн, это удобно — буквально одним кликом", — сказал Михаил Мишустин.
Он поблагодарил тех, кто уже проголосовал и обратился к тем, кто еще не принял решение, с просьбой это сделать.
"Речь идет о будущем России, о новых возможностях, которые появятся у каждого из нас с вами, у наших детей, у следующих поколений. Сделайте свой выбор ради своих близких и ради развития страны", — добавил премьер.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
В Узбекистане участки для голосования на выборах президента России 17 марта откроют
в двух городах – Ташкенте и Самарканде.
Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени. В Ташкенте — в здании посольства России (ул. Нукус, дом 83), в Самарканде – в гостинице Zilol-baxt (ул. Усмана Юсупова, дом 5).