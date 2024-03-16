https://uz.sputniknews.ru/20240316/vybory-prezident-rossiya-yavka-izbirateli-42976888.html

Выборы президента России: явка избирателей достигла 36,11%

Выборы президента России: явка избирателей достигла 36,11%

Sputnik Узбекистан

На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин

2024-03-16T10:09+0500

2024-03-16T10:09+0500

2024-03-16T10:09+0500

выборы президента россии — 2024

россия

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явка

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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Явка избирателей на президентских выборах в России к 22.00 по московскому времени первого дня голосования составила 36,11%, сообщает ЦИК РФ.Досрочно на выборах проголосовали около 2,6 млн россиян.Свыше трех миллионов человек уже проголосовали дистанционно. Всего принять участие в выборах в таком формате планируют почти 5 млн избирателей.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.В Узбекистане участки для голосования на выборах президента России 17 марта откроют в двух городах – Ташкенте и Самарканде.Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени. В Ташкенте — в здании посольства России (ул. Нукус, дом 83), в Самарканде – в гостинице Zilol-baxt (ул. Усмана Юсупова, дом 5).Путин проголосовал на выборах президента России онлайнМедведев проголосовал на выборах президента России — видеоЛавров проголосовал на выборах президента России

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