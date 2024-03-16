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Открытие информационного центра ЦИК РФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.03.2024
Выборы президента России — 2024
Выборы президента России состоятся с 15 по 17 марта 2024 года. Участки для голосования 17 марта откроют в двух городах Узбекистана – Ташкенте и Самарканде. В Ташкенте — в здании посольства РФ (ул. Нукус, дом 83), в Самарканде – в гостинице Zilol-Baxt (ул.Усмана Юсупова, дом 5).
https://uz.sputniknews.ru/20240316/vybory-prezident-rossiya-yavka-izbirateli-42976888.html
Выборы президента России: явка избирателей достигла 36,11%
Выборы президента России: явка избирателей достигла 36,11%
Sputnik Узбекистан
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин
2024-03-16T10:09+0500
2024-03-16T10:09+0500
выборы президента россии — 2024
россия
выборы
голосование
президент
явка
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Явка избирателей на президентских выборах в России к 22.00 по московскому времени первого дня голосования составила 36,11%, сообщает ЦИК РФ.Досрочно на выборах проголосовали около 2,6 млн россиян.Свыше трех миллионов человек уже проголосовали дистанционно. Всего принять участие в выборах в таком формате планируют почти 5 млн избирателей.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.В Узбекистане участки для голосования на выборах президента России 17 марта откроют в двух городах – Ташкенте и Самарканде.Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени. В Ташкенте — в здании посольства России (ул. Нукус, дом 83), в Самарканде – в гостинице Zilol-baxt (ул. Усмана Юсупова, дом 5).Путин проголосовал на выборах президента России онлайнМедведев проголосовал на выборах президента России — видеоЛавров проголосовал на выборах президента России
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выборы президент россия явка избиратели глава государства цик рф кандидат леонид слуцкий николай харитонов владислав даванков владимир путин
выборы президент россия явка избиратели глава государства цик рф кандидат леонид слуцкий николай харитонов владислав даванков владимир путин

Выборы президента России: явка избирателей достигла 36,11%

10:09 16.03.2024
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВыборы президента России
Выборы президента России - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2024
© Sputnik / Максим Блинов
/
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На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Явка избирателей на президентских выборах в России к 22.00 по московскому времени первого дня голосования составила 36,11%, сообщает ЦИК РФ.
Досрочно на выборах проголосовали около 2,6 млн россиян.
Свыше трех миллионов человек уже проголосовали дистанционно. Всего принять участие в выборах в таком формате планируют почти 5 млн избирателей.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.
В Узбекистане участки для голосования на выборах президента России 17 марта откроют в двух городах – Ташкенте и Самарканде.
Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени. В Ташкенте — в здании посольства России (ул. Нукус, дом 83), в Самарканде – в гостинице Zilol-baxt (ул. Усмана Юсупова, дом 5).
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