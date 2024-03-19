https://uz.sputniknews.ru/20240319/uzbekistan-kazaxstan-budut-schitat-transgranichnyye-vody-43039119.html

Узбекистан и Казахстан установят счетчики подсчета трансграничных вод

Узбекистан и Казахстан установят счетчики подсчета трансграничных вод

Sputnik Узбекистан

Установка приборов учета позволит наблюдать за объемами воды, потребляемой обеими странами, в онлайн-режиме.

2024-03-19T16:08+0500

2024-03-19T16:08+0500

2024-03-19T16:08+0500

узбекистан

казахстан

вода

договор

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ТАШКЕНТ, 19 марта — Sputnik. Узбекистан и Казахстан договорились об установке счетчиков, которые позволят подсчитывать точный объем потребляемой обеими странами воды. При этом Казахстан установит счетчики на территории Узбекистана, а узбекская сторона – на территории Казахстана. Об этом сообщает министерство водных ресурсов и ирригации РК. Кроме того, стороны условились обмениваться информацией в онлайн-режиме. Таким образом Казахстан получит доступ к данным, собранным в Узбекистане, а узбекская сторона – к данным, собранным Казахстаном.В настоящее время эксперты обеих стран решают, где будут установлены счетчики для учета воды. Также для привлечения к проекту ведутся переговоры с международными организациями.Читайте также Казахстан ратифицировал Договор с Узбекистаном о союзнических отношения

https://uz.sputniknews.ru/20240228/afganistan-kanal-kush-tepa-vodoobespecheniye-sa-42686584.html

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