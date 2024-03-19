https://uz.sputniknews.ru/20240319/uzbekistan-kazaxstan-budut-schitat-transgranichnyye-vody-43039119.html
Узбекистан и Казахстан установят счетчики подсчета трансграничных вод
Узбекистан и Казахстан установят счетчики подсчета трансграничных вод
Sputnik Узбекистан
Установка приборов учета позволит наблюдать за объемами воды, потребляемой обеими странами, в онлайн-режиме.
2024-03-19T16:08+0500
2024-03-19T16:08+0500
2024-03-19T16:08+0500
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казахстан
вода
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ТАШКЕНТ, 19 марта — Sputnik. Узбекистан и Казахстан договорились об установке счетчиков, которые позволят подсчитывать точный объем потребляемой обеими странами воды. При этом Казахстан установит счетчики на территории Узбекистана, а узбекская сторона – на территории Казахстана. Об этом сообщает министерство водных ресурсов и ирригации РК. Кроме того, стороны условились обмениваться информацией в онлайн-режиме. Таким образом Казахстан получит доступ к данным, собранным в Узбекистане, а узбекская сторона – к данным, собранным Казахстаном.В настоящее время эксперты обеих стран решают, где будут установлены счетчики для учета воды. Также для привлечения к проекту ведутся переговоры с международными организациями.Читайте также Казахстан ратифицировал Договор с Узбекистаном о союзнических отношения
https://uz.sputniknews.ru/20240228/afganistan-kanal-kush-tepa-vodoobespecheniye-sa-42686584.html
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узбекистан казахстан трансграничные воды счетчик учета воды
узбекистан казахстан трансграничные воды счетчик учета воды
Узбекистан и Казахстан установят счетчики подсчета трансграничных вод
Установка приборов учета позволит наблюдать в онлайн-режиме за объемами воды, потребляемой обеими странами.
ТАШКЕНТ, 19 марта — Sputnik.
Узбекистан и Казахстан договорились об установке счетчиков, которые позволят подсчитывать точный объем потребляемой обеими странами воды. При этом Казахстан установит счетчики на территории Узбекистана, а узбекская сторона – на территории Казахстана. Об этом сообщает
министерство водных ресурсов и ирригации РК.
Кроме того, стороны условились обмениваться информацией в онлайн-режиме. Таким образом Казахстан получит доступ к данным, собранным в Узбекистане, а узбекская сторона – к данным, собранным Казахстаном.
“Достигнутая договоренность важна в интересах нашей страны, которая географически имеет меньший доступ к истокам рек”, — говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время эксперты обеих стран решают, где будут установлены счетчики для учета воды. Также для привлечения к проекту ведутся переговоры с международными организациями.
“Установка счетчиков позволит наблюдать за объемами воды, потребляемой обеими странами, в онлайн-режиме. Уже в апреле мы планируем начать переговоры по реализации аналогичных проектов с другими нашими соседями“, – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.