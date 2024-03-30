https://uz.sputniknews.ru/20240330/tragediya-krokus-posol-pamyat-jertvy-terakt-43214126.html

Трагедия в "Крокусе": послы десятков стран почтили память жертв теракта

Трагедия в "Крокусе": послы десятков стран почтили память жертв теракта

Sputnik Узбекистан

На акции памяти присутствовали, в том числе представители США, стран ЕС, Африки, Латинской Америки. Цветы также возложили представители международных организаций

2024-03-30T17:30+0500

2024-03-30T17:30+0500

2024-03-30T17:30+0500

россия

теракт

акция

мемориал

жертвы

посол

дипломаты

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Послы зарубежных стран, в том числе представители недружественных государств, приехали к мемориалу у подмосковного "Крокус сити холла", чтобы почтить память жертв теракта, который произошел 22 марта 2024 года, сообщает РИА Новости.В церемонии приняли участие послы нескольких десятков стран. В частности, присутствовали представители США, стран ЕС, Африки, Латинской Америки. Кроме того, цветы возложили представители международных организаций.Также в акции памяти приняли участие представители совета молодых дипломатов, студенты колледжа МИДа. Была объявлена минута молчания.По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Позднее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения в "Крокусе", скончался. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание, подчеркнул президент.Путин: Цель кровавого теракта в "Крокусе" — посеять паникуПремьер-министр Узбекистана выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"Политики и дипломаты Узбекистана выразили соболезнования в связи с терактом в Подмосковье

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