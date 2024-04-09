https://uz.sputniknews.ru/20240409/v-uzbekistane-shiroko-otmetyat-ramazan-xayit-43348634.html

В Узбекистане широко отметят Рамазан хайит

В Узбекистане широко отметят Рамазан хайит

Sputnik Узбекистан

Постановлением президента 10 апреля в республике определено днём празднования Рамазан хайита

2024-04-09T11:08+0500

2024-04-09T11:08+0500

2024-04-09T11:08+0500

узбекистан

общество

рамазан хайит

мусульмане

постановление

президент узбекистана

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В Узбекистане широко отметят Рамазан хайит. Соответствующее постановление подписал президент.Цель — "бережное сохранение и широкая пропаганда наших традиций и ценностей, особенно ярко проявляющихся в дни священного Рамазан хайита".Время праздничного намаза на Рамазан хайит — расписание по УзбекистануГлава республики поручил Совету Министров Каракалпакстана, хокимиятам областей и Ташкента совместно с Комитетом по делам религий, Ассоциацией махаллей Узбекистана, Национальным агентством социальной защиты и другими организациями-партнерами принять соответствующие меры для проведения Рамазан хайита "созвучно национальным традициям и обычаям нашего народа".Еще одно поручение касается Комитета по туризму и министерства транспорта: они должны создать благоприятные условия для посещения соотечественниками священных мест паломничества и исторических святынь в дни Рамазан хайита.

https://uz.sputniknews.ru/20240327/skolko-dney-otdoxnut-uzbekistantsy-v-ramazan-xayit--kalendar-43168667.html

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