https://uz.sputniknews.ru/20240413/belarus-delegatsiya-vizit-ferganskaya-oblast-43413894.html

Белорусская делегация посетит Фергану – планируют подписать соглашения

Белорусская делегация посетит Фергану – планируют подписать соглашения

Sputnik Узбекистан

В рамках визита планируется ознакомление членов делегации с деятельностью крупных производственных предприятий

2024-04-13T17:49+0500

2024-04-13T17:49+0500

2024-04-13T17:49+0500

беларусь

узбекистан

ферганская область

фергана

делегация

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Белорусская делегация во главе с председателем Гомельского облисполкома Иваном Крупко 18-21 апреля посетит Ферганскую область, сообщает областная администрация. Руководители двух регионов проведут встречи в узком и расширенном форматах. Между Ферганской и Гомельской областями планируется подписание соглашения о взаимодействии. Также стороны намерены подписать соглашение о сотрудничестве между свободными экономическими зонами "Коканд" и "Гомель-Ратон", говорится в сообщении. В рамках визита белорусской делегации в Фергане пройдет выставка промышленной и сельскохозяйственной продукции, производимой в регионе. Кроме того, между представителями деловых кругов Ферганской и Гомельской областей состоятся В2В-встречи. По итогам переговоров ожидается подписание ряда взаимовыгодных соглашений и контрактов.Президент Беларуси и глава МИД Узбекистана провели встречу в МинскеВ новом медцентре Олимпийского городка в Ташкенте используют белорусский опыт

беларусь

узбекистан

ферганская область

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